Người đàn ông tử vong do đuối nước ở biển Quy Nhơn

(GLO)- Trưa 29-9, một người đàn ông khi tắm biển tại khu vực bãi biển Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam) đã đuối nước, tử vong.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 47 phút ngày 29-9. Thời điểm đó, ông N.T.D. (SN 1969, trú tại phường Quy Nhơn Nam) tắm biển tại khu vực cạnh Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn (thuộc khu phố 10, phường Quy Nhơn Nam) thì bị đuối nước.

Thời điểm phát hiện, nạn nhân đã tử vong. Ảnh: Đội SOS 115 Bình Định

Vào thời điểm trên, một nhóm nữ du khách người nước ngoài phát hiện nạn nhân nằm bất động trên mặt nước, vị trí cách bờ biển hơn 10 m, liền thông báo sự việc cho một số nhân viên Khách sạn Hải Âu. Ngay lập tức các nhân viên này bơi ra đưa nạn nhân vào bờ, hô hấp nhân tạo. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Nạn nhân sau đó được Đội SOS 115 Bình Định đưa vào Bệnh viện Quân y 13 để cơ quan chức năng xác minh, làm việc. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, người nhà đã đến nhận thi thể đưa về lo hậu sự.