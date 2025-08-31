Một học sinh tử vong do đuối nước ở xã Kông Bơ La

(GLO)- Chiều 31-8, tại xã Kông Bơ La (tỉnh Gia Lai) đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, làm một học sinh lớp 11 tử vong.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, em H.T.K. (SN 2009, học sinh lớp 11 Trường THPT Lương Thế Vinh, xã Kbang) và em Nguyễn Hồ Gia Bảo (SN 2012, học sinh lớp 8 của Trường THCS Quang Trung, xã Kông Bờ La) rủ nhau ra sông Ba (thôn 15, xã Kông Bờ La) để câu cá.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, trong lúc xuống tắm sông, K. không may bị rơi xuống vũng nước sâu. Mặc dù Bảo đã chạy về gọi bố, mẹ và cậu đang làm rẫy ở gần đó ra cứu vớt, nhưng khi mọi người đến nơi thì K. đã chìm.

Hiện trường vụ đuối nước. Ảnh: Hữu Nở

Do trời mưa to, nước đục và chảy xiết nên việc tìm kiếm, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Đến khoảng 15 giờ 41 phút, mọi người mới tìm được thi thể K. và đưa lên bờ để gia đình lo hậu sự.

Cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời đến động viên và hỗ trợ để gia đình lo hậu sự cho K.