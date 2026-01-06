Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Lan tỏa “Tết Nhân ái”, sẻ chia đến người yếu thế

(GLO)- Triển khai chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu hỗ trợ ít nhất 60.750 suất quà nhằm góp phần chăm lo Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị thiên tai, người khuyết tật, yếu thế trên địa bàn tỉnh.

Khởi động từ những phần quà thiết thực

Ngay sau khi ban hành kế hoạch chương trình “Tết Nhân ái”, cuối tháng 12-2025, Hội CTĐ tỉnh đã triển khai các hoạt động thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, khó khăn, yếu thế trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Hội CTĐ tỉnh đã phát động chương trình “Tết Nhân ái” và tặng 600 suất quà (trị giá 600 nghìn đồng/suất) cho hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân của thiên tai, người khuyết tật, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người yếu thế tại xã An Hòa và các phường Bồng Sơn, Hoài Nhơn Đông.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã khởi động chương trình “Tết Nhân ái” từ cuối tháng 12-2025. Ảnh: ĐVCC
Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã khởi động chương trình “Tết Nhân ái” từ cuối tháng 12-2025. Ảnh: ĐVCC

Hội cũng trao 210 suất quà (mỗi suất trị giá trên 700 nghìn đồng) đến các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ dân bị ảnh hưởng mưa bão trên địa bàn 2 xã Ia Ko, Ia Hrú và 2 phường Pleiku, Thống Nhất.

Nhận quà tại chương trình, chị Nguyễn Thị Hồng Thúy (tổ 3, phường Pleiku) xúc động chia sẻ: “Nhà tôi đông con, kinh tế còn nhiều khó khăn. Vào dịp lễ, Tết, gia đình không chỉ nhận những lời thăm hỏi, động viên tinh thần mà còn được nhận những phần quà thiết thực thể hiện sự quan tâm và giúp đỡ kịp thời. Chúng tôi cảm ơn các cấp, ngành đã quan tâm”.

Theo Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Hà Văn Cát, chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy sự tham gia của cộng đồng, DN, nhà hảo tâm tại địa phương. Theo đó, các cấp Hội trong tỉnh phấn đấu hỗ trợ tổng cộng ít nhất 60.750 suất quà tết, trị giá thấp nhất 500 nghìn đồng/suất (gồm tiền mặt và hiện vật).

Mỗi chương trình “Tết Nhân ái” cấp tỉnh tặng ít nhất 500 suất quà, trị giá 600 nghìn đồng/suất. Ngoài ra, mỗi xã, phường phấn đấu tổ chức 1 chương trình “Tết Nhân ái” cấp xã với quy mô tối thiểu cho 200 người hưởng lợi và trị giá quà tặng tối thiểu 500 nghìn đồng/người.

“Hội CTĐ tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao, đảm bảo 100% đối tượng của Hội chăm lo đều có quà trong dịp Tết để mọi người có điều kiện vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc. Các chương trình cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả”-ông Cát nhấn mạnh.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Chương trình “Tết Nhân ái” triển khai từ ngày 15-1 đến 10-2 (tức ngày 27-11 đến ngày 23-12 âm lịch); trong đó tổ chức Tuần lễ “Tết Nhân ái” tại cấp xã trong thời gian từ ngày 2-2 đến 9-2 (từ ngày 15 đến 22-12 Âm lịch).

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn phường Pleiku. Ảnh: Như Nguyện
Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn phường Pleiku. Ảnh: Như Nguyện

Để chương trình lan tỏa rộng khắp, Hội CTĐ tỉnh đã đề nghị các đơn vị, xã, phường đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về “Tết Nhân ái”; phối hợp với các cơ quan tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của “Tết Nhân ái”… Đồng thời, dựa trên điều kiện thực tế, khả năng vận động nguồn lực để tổ chức các hoạt động “Hội chợ - tặng quà - vui Tết” theo hình thức và quy mô phù hợp.

Tại xã Ia Hrú, Hội CTĐ xã đang xây dựng kế hoạch tổ chức “Tết Nhân ái” trên địa bàn. Theo ông Trương Quang Quỳnh - Chủ tịch Hội CTĐ xã Ia Hrú, trên địa bàn xã hiện có 29 thôn, làng, trong đó có 7 thôn, làng đặc biệt khó khăn; 625 hộ nghèo, 549 hộ cận nghèo, 951 hộ bảo trợ xã hội và 77 hộ người có công.

“Năm nay, tình hình kinh tế khó khăn, ảnh hưởng bão, lũ, tuy vậy, chúng tôi cố gắng phấn đấu vận động các hội thiện nguyện, tổ chức, đoàn thể, cá nhân, nhà hảo tâm để huy động nguồn lực nhằm đảm bảo các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế đều được tặng quà trong dịp này, không để ai bị bỏ lại phía sau”-ông Quỳnh cho biết.

Phường Pleiku cũng đang tích cực chuẩn bị triển khai chương trình “Tết Nhân ái”. Theo ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội CTĐ phường Pleiku, căn cứ chỉ tiêu cấp trên giao, Hội CTĐ phường Pleiku phấn đấu hỗ trợ ít nhất 400 phần quà tết cho các đối tượng khó khăn theo quy định.

“Hội CTĐ phường đang tập trung vận động nguồn lực, phối hợp các đơn vị tổ chức các chương trình “Hội chợ - Tặng quà - Vui Tết” và hoạt động chăm lo Tết. Đồng thời, Hội lập danh sách đối tượng hưởng lợi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, DN, nhà hảo tâm trong trao tặng quà tết, hạn chế trùng lặp, bảo đảm công bằng, minh bạch, đúng đối tượng” - ông Quý cho biết.

