Gia Lai tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Thông qua Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã được triển khai. Sự hỗ trợ này giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Hỗ trợ sinh kế, khơi dậy ý chí vươn lên

Trước đây, gia đình chị Mang Thị Thanh Thẩn (35 tuổi, làng Kà Xim, xã Vân Canh) thuộc diện hộ nghèo. Năm 2024, chị được UBND xã Canh Thuận (huyện Vân Canh cũ) hỗ trợ 2 con bò lai từ nguồn vốn Dự án 3; đồng thời được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh và hỗ trợ thức ăn trong giai đoạn đầu.

Chị Mang Thị Thanh Thẩn (làng Kà Xim, xã Vân Canh, người ở giữa) được hỗ trợ 2 con bò lai để phát triển kinh tế. Ảnh: D.Đ

Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, đàn bò phát triển tốt, một con đã mang thai, hứa hẹn tạo nền tảng nâng cao thu nhập. Chị Thẩn chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, gia đình tôi có thêm động lực sản xuất. Đến nay, gia đình đã thoát nghèo. Thời gian tới, tôi dự định vay thêm vốn để nuôi thêm bò, mở rộng chăn nuôi”.

Ông Rah Lan Vol - Trưởng làng Kà Xim - cho biết: Nhằm tạo điều kiện để người dân phát triển chăn nuôi, năm 2024, UBND xã Canh Thuận (cũ) đã hỗ trợ 34 con bò cho 17 hộ nghèo, cận nghèo. Với bà con, đây là tài sản lớn, là nguồn lực quan trọng giúp thoát nghèo bền vững. Hơn thế nữa, để bà con có thể chăn nuôi đạt hiệu quả tốt, làng thành lập Tổ cộng đồng nuôi bò sinh sản, vận động các hộ tham gia để hỗ trợ nhau về kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi.

Trong giai đoạn 2022-2024, từ nguồn vốn hơn 1,4 tỷ đồng do Dự án 3 cung cấp, UBND xã Krong hỗ trợ 70 con bò lai sinh sản cho 70 hộ nghèo, cận nghèo tại các làng Tăng Lăng, Klếch, Hro, Tung Gút. Nhận được bò do Nhà nước hỗ trợ, các hộ tận dụng đất vườn trồng cỏ, hình thành hướng chăn nuôi bền vững.

Ông Lê Duy Kiên - Chủ tịch UBND xã Krong - cho hay: Chúng tôi đặc biệt chú trọng lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp và thấy rằng chăn nuôi bò mang lại hiệu quả rõ rệt. Cùng với hỗ trợ con giống, xã tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, vận động người dân vay vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất, từng bước thay đổi tư duy làm kinh tế; góp phần thay đổi nhận thức, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân, bỏ dần tâm lý trông chờ, ỷ lại.

Nguồn lực đầu tư tạo chuyển biến rõ rệt

Từ nguồn lực Dự án 3, các địa phương trong tỉnh đã triển khai 152 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị với 3.284 hộ tham gia; đồng thời thực hiện 513 dự án đa dạng hóa sinh kế cho 8.146 hộ. Các mô hình đã giúp hàng ngàn hộ nghèo, cận nghèo từng bước thay đổi tập quán sản xuất và nâng cao khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải thiện kinh tế gia đình.

Từ nguồn vốn Dự án 3, các hộ dân ở làng Canh Giao (xã Vân Canh) được hỗ trợ cây dừa giống để phát triển kinh tế. Ảnh: D.Đ

Tại xã Vân Canh, giai đoạn 2022-2024, địa phương triển khai 10 dự án phát triển sản xuất cộng đồng, gồm: 7 dự án chăn nuôi bò sinh sản, 2 dự án trồng dừa hữu cơ và 1 dự án nuôi heo đen, thu hút 183 hộ nghèo, cận nghèo tham gia. Nhờ thực hiện đồng bộ các mô hình sinh kế, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 11,6% (cuối năm 2024) còn 6,07% (cuối năm 2025); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 19,68% xuống còn 11,28%.

Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch UBND xã Vân Canh - cho biết: Trước khi triển khai các dự án, xã tiến hành khảo sát nhu cầu thực tế từng thôn, làng để lựa chọn mô hình phù hợp; đồng thời chú trọng nâng cao nhận thức của người dân, củng cố kỹ năng điều hành tổ, nhóm cộng đồng theo hướng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm. Cùng với đó, địa phương tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả nhằm bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả kinh tế bền vững.

Từ nguồn kinh phí của Dự án 3, từ năm 2022 đến nay, UBND xã An Toàn đã triển khai 5 dự án nuôi trâu, 4 dự án nuôi heo đen, 3 dự án trồng dứa mật và 1 dự án liên kết trồng cây dược liệu, thu hút hơn 160 hộ tham gia. Cùng với đó, xã ban hành nhiều nghị quyết, tập trung vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hơn 5%/năm.

Ông Trần Văn Thanh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo - nhận định: Việc triển khai các dự án hỗ trợ sinh kế đã tạo chuyển biến tích cực trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là khơi dậy ý thức tự lực vươn lên và tinh thần chủ động phát triển kinh tế hộ gia đình. Thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục rà soát, lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện từng vùng; tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, nhân rộng cách làm hiệu quả, đồng thời lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ đồng bộ, giúp người dân tiếp cận chính sách thuận lợi và bền vững.