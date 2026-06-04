Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Xã Ia Sao chi trả tiền bồi thường Dự án Hồ chứa nước Ia Rtô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
KHÁNH PHONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 3-6, UBND xã Ia Sao phối hợp với các cơ quan chuyên môn và đơn vị liên quan tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Ia Rtô - Kênh chính nối dài và các tuyến kênh nhánh trên địa bàn xã.

Theo kế hoạch, dự án thu hồi 17,75 ha đất với 213 thửa đất thuộc 8 tuyến kênh, có tổng chiều dài hơn 17,3 km trên địa bàn xã. Đến nay, địa phương đã hoàn thành công tác kiểm đếm, lập hồ sơ đối với 204/213 thửa đất.

glo-chi-tra-den-bu.jpg
Xã Ia Sao chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Ia Rtô.

Hiện còn 9 thửa đất chưa liên hệ được với chủ sử dụng do một số hộ dân đang đi làm ăn xa. UBND xã đã thực hiện thông báo công khai và tiếp tục thông báo để các chủ sử dụng đất liên hệ hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

UBND xã đã ban hành Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 phê duyệt giá đất cụ thể và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án.

Trong đợt chi trả thứ nhất, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 43 trường hợp thuộc 2 tuyến kênh, với tổng diện tích 3,62 ha, đạt 20,37% khối lượng thực hiện dự án. Tổng số tiền đã chi trả là 3,396 tỷ đồng. Trong đó, tiền bồi thường, hỗ trợ trực tiếp cho người dân hơn 3,232 tỷ đồng; chi phí phục vụ công tác bồi thường hơn 163 triệu đồng.

Dự án Hồ chứa nước Ia Rtô là công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; góp phần hoàn thiện hệ thống thủy lợi, nâng cao năng lực tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp, bảo đảm nguồn nước và tạo động lực phát triển bền vững trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

Đời sống

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

Đời sống

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

Xã hội

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

Xã hội

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thuộc 15 công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh.

null