Xã Ia Sao chi trả tiền bồi thường Dự án Hồ chứa nước Ia Rtô

(GLO)- Ngày 3-6, UBND xã Ia Sao phối hợp với các cơ quan chuyên môn và đơn vị liên quan tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Ia Rtô - Kênh chính nối dài và các tuyến kênh nhánh trên địa bàn xã.

Theo kế hoạch, dự án thu hồi 17,75 ha đất với 213 thửa đất thuộc 8 tuyến kênh, có tổng chiều dài hơn 17,3 km trên địa bàn xã. Đến nay, địa phương đã hoàn thành công tác kiểm đếm, lập hồ sơ đối với 204/213 thửa đất.

Xã Ia Sao chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Ia Rtô.

Hiện còn 9 thửa đất chưa liên hệ được với chủ sử dụng do một số hộ dân đang đi làm ăn xa. UBND xã đã thực hiện thông báo công khai và tiếp tục thông báo để các chủ sử dụng đất liên hệ hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

UBND xã đã ban hành Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 phê duyệt giá đất cụ thể và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án.

Trong đợt chi trả thứ nhất, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 43 trường hợp thuộc 2 tuyến kênh, với tổng diện tích 3,62 ha, đạt 20,37% khối lượng thực hiện dự án. Tổng số tiền đã chi trả là 3,396 tỷ đồng. Trong đó, tiền bồi thường, hỗ trợ trực tiếp cho người dân hơn 3,232 tỷ đồng; chi phí phục vụ công tác bồi thường hơn 163 triệu đồng.

Dự án Hồ chứa nước Ia Rtô là công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; góp phần hoàn thiện hệ thống thủy lợi, nâng cao năng lực tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp, bảo đảm nguồn nước và tạo động lực phát triển bền vững trong thời gian tới.