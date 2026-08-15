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UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tổ chức lễ vu lan trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm

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NHÃ UYÊN
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, địa phương tạo điều kiện tổ chức lễ vu lan báo hiếu năm 2026 trang nghiêm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm; đồng thời đẩy mạnh hoạt động tri ân người có công, chăm lo an sinh xã hội.

Lễ Vu lan báo hiếu được tổ chức vào rằm tháng Bảy âm lịch hằng năm, thu hút sự tham gia của tăng, ni, phật tử và đông đảo người dân.

Mùa Vu lan năm nay diễn ra trong dịp cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đồng thời triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

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Lễ Vu lan báo hiếu là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Ảnh: M.H

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Dân tộc và Tôn giáo, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường hướng dẫn, hỗ trợ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng các cơ sở tự viện tổ chức lễ Vu lan báo hiếu năm 2026 đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế và truyền thống Phật giáo.

Các địa điểm tổ chức lễ phải bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng - chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tỉnh cũng yêu cầu hỗ trợ, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động tri ân, báo ân, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm hoặc các địa điểm văn hóa cộng đồng.

Các cơ sở tự viện Phật giáo được hướng dẫn treo cờ Tổ quốc nhân Quốc khánh 2-9, kết hợp tuyên truyền ý nghĩa mùa Vu lan với hưởng ứng Chiến dịch đặc biệt 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh đó, các địa phương tạo điều kiện để cơ sở tự viện tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà người có công với đất nước, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ; khuyến khích tăng, ni, phật tử đóng góp cho các quỹ an sinh xã hội, chăm lo người già neo đơn và người có hoàn cảnh khó khăn.

Các cơ quan, địa phương cũng cần quan tâm thăm hỏi, động viên các chức sắc, chức việc, nhà tu hành Phật giáo có nhiều đóng góp cho đất nước và địa phương; qua đó, khích lệ tăng, ni, phật tử tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

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