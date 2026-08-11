Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại cửa hàng xăng dầu Phương Linh 1

(GLO)- Ngày 11-8, tại cửa hàng xăng dầu Phương Linh 1 (thôn Thượng Sơn, xã Bình Khê), Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 3 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH.

Các lực lượng thực tập chữa cháy tại cửa hàng xăng dầu Phương Linh 1. Ảnh: ĐVCC

Theo tình huống giả định, trong quá trình nhập xăng dầu vào bồn chứa, đường ống bị rò rỉ khiến nhiên liệu chảy xuống rãnh thu hồi.

Tàn thuốc rơi vào khu vực này gây cháy, sau đó lửa lan đến xe bồn. Đám cháy phát triển nhanh, làm 3 người bị thương, mắc kẹt.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng PCCC cơ sở lập tức báo động, hướng dẫn người thoát nạn, di chuyển tài sản và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, đồng thời báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Thực tập triển khai đội hình cứu hộ, đưa nạn nhân ra ngoài. Ảnh: ĐVCC

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 3 điều 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chuyên nghiệp nhanh chóng trinh sát, xác định vị trí người bị nạn, triển khai đội hình cứu hộ đưa 2 nạn nhân ra ngoài; đồng thời, sử dụng nước làm mát, ngăn cháy lan và phun bọt dập tắt đám cháy.

Buổi thực tập nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống, kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và sự phối hợp giữa lực lượng PCCC cơ sở với lực lượng chuyên nghiệp, nhất là đối với loại hình kinh doanh xăng dầu có nguy cơ cháy nổ cao.

Lực lượng chức năng hướng dẫn cán bộ, nhân viên cửa hàng cách dùng bình chữa cháy cầm tay. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 3 phối hợp cùng Công an xã Bình Khê tiến hành tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, nhân viên tại cửa hàng các kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH; thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy nhằm chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố.