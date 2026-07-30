Tấm lòng dũng cảm của “rái cá Trà Đa”

(GLO)- Từ lâu, anh Trần Văn Hiền (SN 1985, trú tổ 16, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) được người dân trong vùng gọi với cái tên trìu mến là “rái cá Trà Đa”. Nhờ thành thạo với con nước, anh đã nhiều lần dũng cảm cứu sống người dân gặp nạn khỏi lưỡi hái tử thần.

Anh Hiền vốn quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cũ. Sinh ra trong gia đình làm nghề chài lưới ven biển, từ tấm bé anh đã phải lênh đênh trên những con ghe đi đục hàu, bắt tôm, cá mưu sinh.

Anh Hiền hồi tưởng lại những lần mình đã liều mình xuống nước cứu người. Ảnh: Văn Ngọc

Sau đó, khi lên TP. Hồ Chí Minh, anh phải lòng 1 cô gái người Gia Lai rồi chuyển lên sống cùng vợ tại xã Trà Đa, TP. Pleiku (cũ) từ khoảng 20 năm trước. Lên phố Núi không còn nhiều sông nước, anh đã làm đủ nghề kiếm sống như thợ hồ, thợ sắt…

Nhưng trong huyết quản của người con miền Tây vốn mê nghề chài lưới, anh vẫn đóng 1 chiếc ghe nhỏ và tấm lưới để đi bắt cá mỗi khi có thời gian rảnh. Những mùa nước lớn, khi tôm, cá ở đầu nguồn đổ về nhiều, anh còn có thể mang "chiến lợi phẩm" đi bán để cải thiện đời sống gia đình.

Với tài bơi lội cừ khôi nổi danh trong vùng, anh Hiền được dân làng gọi bằng cái tên trìu mến là “rái cá Trà Đa”. Mỗi khi có người không may gặp nạn, người dân lại nhớ đến anh và nhờ cứu giúp. Kể từ khi lên sinh sống tại phố Núi, anh đã trực tiếp 3 lần cứu sống người bị đuối nước và 1 lần tìm vớt thi thể người đuối nước.

Gần nhất là vào tối 14-7, anh nhận được tin báo về việc có 1 người đàn ông để lại xe máy trên cầu Trà Đa (phường Pleiku) rồi nhảy xuống dòng suối Ia Nil. Anh liền cùng Tổ Bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Lúc này, dòng suối đang chảy xiết, mực nước lại lớn. Tại nhiều điểm, mực nước sâu từ 4-5 m với nhiều xoáy nước rất nguy hiểm. Dẫu vậy, anh vẫn đằm mình xuống dòng nước giữa mưa lạnh rồi dùng đèn pin soi khắp các ngõ ngách để tìm người.

Ngay sau đó, anh đã phát hiện nạn nhân bị mắc kẹt ở một bụi cây cách cầu Trà Đa khoảng 30 m. Bơi tới kiểm tra, anh nhận thấy người đàn ông có mùi rượu bia nồng nặc đang trong tư thế nằm ngửa; cơ thể đã khá yếu vì nằm dưới nước lạnh hơn 30 phút, dòng nước ngập lên đến vùng mặt nguy hiểm đến tính mạng.

Anh Hiền liền hô hào rồi cùng Tổ Bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đưa người đàn ông lên bờ để đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhờ vậy, người đàn ông này đã qua cơn nguy kịch, còn anh Hiền lại thầm lặng trở về nhà như bao ngày bình thường khác.

“Ở phía thượng nguồn của cầu Trà Đa mực nước tương đối cạn và dòng chảy hẹp, nhưng ở phía hạ nguồn dòng suối khá rộng, nhiều điểm mực nước rất sâu mà nhiều người không lường trước.

Nhất là vào mùa mưa, nước lớn đổ về chảy xiết, kể cả người biết bơi cũng nguy hiểm vì dễ bị cuốn vào các xoáy sâu. Người đàn ông đó may mắn bị kẹt áo vào cành cây chứ nếu bị cuốn trôi thì có lẽ đã không cứu kịp” - anh Hiền chia sẻ.

Anh Hiền đã cứu sống 2 người đuối nước ở khu vực cầu Trà Đa. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 5 năm trước, khi đang ở nhà, anh Hiền cũng nhận được cuộc gọi của người quen cầu cứu có trường hợp 1 nam thanh niên tuy biết bơi nhưng bị kiệt sức ở hồ nước gần nhà.

Không mảy may suy nghĩ, anh tức tốc chạy tới và phát hiện nạn nhân đã kiệt sức ở giữa hồ và đang bấu víu vào 1 đám bèo. Nhiều người trên bờ chứng kiến nhưng không ai dám ra ứng cứu vì không biết bơi. Anh liền mang theo 1 can nhựa rồi bơi nhanh ra nơi nạn nhân gặp nạn, kéo được vào bờ an toàn.

Một lần khác khoảng năm 2010, khi đang đi giăng lưới ban đêm, anh bỗng nghe thấy tiếng động lạ như tiếng người ngắc ngoải ở 1 hồ nước gần khu vực cầu Trà Đa. Dừng tay lưới, anh tiến tới thì phát hiện 1 người đàn ông đang vùng vẫy giữa dòng nước nên liền nhảy xuống đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

3 lần cứu người khỏi tay “hà bá”, song anh chỉ xem đó là việc bình thường mà mình nên làm. “Mình khá thạo con nước ở vùng này nên hễ ai có việc cần là mình sẽ đến hỗ trợ. 3 người ấy mình cũng chỉ kịp biết tên vì cứu xong là thôi ai về nhà nấy” - anh Hiền bộc bạch.

Trao đổi với phóng viên, anh Phạm Hùng Việt - Tổ trưởng Tổ Bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tổ 16, phường Pleiku - cho hay: “Anh Hiền là 1 thành viên rất tích cực của Tổ Bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, nhiệt tình tham gia các hoạt động. Đặc biệt, nhờ tài bơi lội mà anh đã nhiều lần dũng cảm cứu sống người gặp nạn. Tổ sẽ đề xuất cấp trên có hình thức biểu dương để khích lệ, động viên anh tiếp tục phát huy tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp ấy của mình".