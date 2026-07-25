Xã Bình Hiệp bàn giao 3 căn nhà cho gia đình chính sách và hộ khó khăn

(GLO)- Ngày 24-7, xã Bình Hiệp phối hợp với Lữ đoàn 573 tổ chức lễ bàn giao 3 căn nhà cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Trong đó, 2 căn nhà được bàn giao cho gia đình ông Trần Vũ Mão ở thôn Bình Thuận và ông Hồ Đức Đàn ở thôn Thuận Truyền. Đây là các trường hợp có cha, mẹ là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Xã Bình Hiệp phối hợp với Lữ đoàn 573 bàn giao nhà cho gia đình ông Trần Vũ Mão. Ảnh: Nguyễn Nam

Căn nhà của gia đình ông Trần Vũ Mão được hỗ trợ xây dựng với kinh phí 80 triệu đồng; căn nhà của gia đình ông Hồ Đức Đàn được hỗ trợ sửa chữa với kinh phí 40 triệu đồng. Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh.

Lãnh đạo xã Bình Hiệp trao giấy khen cho 2 cá nhân thuộc Lữ đoàn 573 có nhiều đóng góp trong xây dựng, sửa chữa nhà cho các gia đình. Ảnh: Nguyễn Nam

Trong quá trình thi công, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 đã trực tiếp hỗ trợ ngày công, góp phần đẩy nhanh tiến độ và giảm bớt chi phí cho các gia đình. Dịp này, UBND xã Bình Hiệp đã khen thưởng 2 cá nhân thuộc Lữ đoàn 573 có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà.

Xã Bình Hiệp bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Trần Văn Đa. Ảnh: Nguyễn Nam

Cũng trong chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hiệp bàn giao căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Trần Văn Đa (hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Thuận Truyền). Căn nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo xã Bình Hiệp.