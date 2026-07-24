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Thời sự

Bàn giao nhà cho gia đình người nhiễm chất độc da cam tại Kon Chiêng

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THÚY DIỆN THÚY DIỆN
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(GLO)- Ngày 23-7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), tại làng Đak Trôi, UBND xã Kon Chiêng (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức bàn giao nhà ở cho gia đình anh Văm - con đẻ của người nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Căn nhà được xây dựng theo kết cấu nhà cấp 4, nền lát gạch, tường xây gạch, mái lợp tôn, la phông tôn, diện tích sử dụng 32 m².

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Đại diện chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể xã Kon Chiêng tham dự Lễ bàn giao nhà. Ảnh: Thúy Diện

Tổng kinh phí xây dựng gần 132 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Vì người nghèo tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình đối ứng 10 triệu đồng, còn lại gần 42 triệu đồng được huy động từ người thân, cộng đồng.

Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ, địa phương còn huy động sự chung tay của lực lượng quân đội, các tổ chức đoàn thể, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, người thân và bà con tham gia đóng góp ngày công lao động.

Đến nay, ngôi nhà đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giúp hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống.

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