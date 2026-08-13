Gia Lai cần tiếp tục phát huy các kết quả trong chống khai thác IUU

(GLO)- Chiều 13-8, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do đồng chí Vũ Duyên Hải - Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai về thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cùng lãnh đạo các sở, ngành và xã, phường ven biển của tỉnh.

Theo báo cáo, tính đến ngày 12-8, toàn tỉnh có 5.736 tàu cá đã được đăng ký. Tỷ lệ ngư dân thường xuyên di chuyển ngư trường đánh bắt thủy sản trên toàn quốc chiếm hơn 30% tàu; trong đó, hơn 500 tàu thường xuyên hoạt động đánh bắt, neo đậu ở ngư trường ngoài tỉnh, hàng năm không về địa phương.

Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Vũ Duyên Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thương

Triển khai công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tỉnh Gia Lai đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, 100% tàu đã được cập nhật lên hệ thống VNFishbase; 96,3% tàu cá từ 12 m trở lên còn hạn đăng kiểm (3.800/3.946 tàu); 96,6% tàu từ 6 m còn hạn giấy phép khai thác (5.541/5.736 tàu); 3.338 tàu cá đã lắp VMS; 3.470/3.947 tàu có chiều dài từ 12 m trở lên được cài đặt nhật ký khai thác thủy sản điện tử.

Bên cạnh đó, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được triển khai chặt chẽ. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã xử phạt 70 vụ vi phạm với tổng số tiền trên 1,361 tỷ đồng, gồm: 36 trường hợp mất kết nối VMS trên 6 giờ, 1 trường hợp vượt ranh giới và 33 trường hợp vi phạm khác.

Từ tháng 6-2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa có tàu cá nào vi phạm trái phép bị nước ngoài bắt giữ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp khẳng định, tỉnh Gia Lai luôn xem công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Tỉnh đã ban hành nhiều chỉ thị, quyết định và kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ một cách quyết liệt. Trong đó, tập trung cường quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; kiểm tra, xử lý các tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC).

Trên cơ sở kết quả đạt được, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ chống khai thác IUU gắn với phát triển thủy sản bền vững để góp phần tăng trưởng kinh tế.

Tỉnh mong muốn Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh các giải pháp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Kết luận buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Vũ Duyên Hải đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Gia Lai trong triển khai chống khai thác IUU cũng như thực hiện các chính sách về hỗ trợ giải bản tàu cá, phát triển thủy sản bền vững.

Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và kiểm ngư đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên và sâu sát các nhiệm vụ nhằm tạo ra kết quả đột phá, góp phần quan trọng vào mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thương

Trong đó, tiếp tục bố trí nhân lực cho các đồn biên phòng và cảng cá; duy trì thường xuyên việc kiểm soát những tàu cá nguy cơ cao vi phạm; kiểm soát tàu cá ra, vào cảng; xuất, nhập bến và thực hiện Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT); kiểm tra vị trí neo đậu của các tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động để tuyên truyền và đề nghị các ngư dân đưa ngư cụ lên bờ nhằm tránh việc đi khai thác bất hợp pháp.

Ngoài ra, kiểm tra tình hình những tàu cá chưa khai báo trên eCDT để xử lý và báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để đảm bảo đồng nhất về cơ sở dữ liệu; rà soát các hồ sơ truy xuất nguồn gốc, quản lý nguy cơ cháy nổ và việc quy hoạch chi tiết các cảng cá đảm bảo an toàn, bền vững.