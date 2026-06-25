Gia Lai: Lực lượng Công an tích cực tham gia tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” IUU

(GLO)- Theo kế hoạch, dự kiến vào tháng 10-2026, Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại tỉnh Gia Lai.

Từ nay đến thời điểm kiểm tra chỉ còn chưa đầy 3 tháng, đây được xem là giai đoạn nước rút có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến nỗ lực gỡ bỏ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC cũng như tương lai xuất khẩu của ngành thủy sản Việt Nam. Trước yêu cầu cấp bách đó, Công an tỉnh Gia Lai đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU.

CBCS Công an tỉnh Gia Lai trao đổi với lãnh đạo cảng cá và ngành chức năng về tình hình hoạt động của tàu cá để phối hợp tuyên truyền hiệu quả.

Từ giữa tháng 6 đến nay, lực lượng Công an tỉnh đã tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ban Quản lý cảng cá Gia Lai xây dựng các phương án hành động thống nhất, phù hợp với tình hình thực tế. Với phương châm bám sát địa bàn, thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đã chủ động phát hiện những bất cập, khó khăn và các nguy cơ phát sinh trong quá trình khai thác thủy sản của ngư dân để kịp thời tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Gia Lai cho biết: “Trong quá trình triển khai công tác chống khai thác IUU, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rất tích cực từ lực lượng Công an, đặc biệt là Phòng An ninh kinh tế. Các đồng chí luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên cung cấp thông tin kịp thời để Ban Quản lý cảng cá thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Việc trực tiếp tham gia phát tờ rơi, tuyên truyền đến từng ngư dân đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của bà con”.

Sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an cùng các cơ quan chức năng đã mang lại những kết quả rõ nét. Hiện nay, toàn tỉnh Gia Lai đang quản lý chặt chẽ 5.573 tàu cá còn hiệu lực giấy phép khai thác, bảo đảm các phương tiện hoạt động đúng quy định của pháp luật.

CBCS Công an tỉnh Gia Lai tuyên truyền IUU, tặng cờ Tổ quốc và áo phao cho ngư dân.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các lực lượng chức năng đã kiểm soát 37.901 lượt tàu cá xuất, nhập cảng; giám sát hơn 26,1 nghìn tấn thủy sản khai thác được bốc dỡ qua cảng. Những con số này cho thấy hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn ngày càng đi vào nền nếp, minh bạch và được quản lý chặt chẽ theo quy định.

Xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân là nhiệm vụ then chốt, Công an tỉnh Gia Lai đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp cận. CBCS trực tiếp xuống địa bàn, đến từng tàu cá để phổ biến các quy định của pháp luật, hướng dẫn ngư dân thực hiện đúng các quy định về khai thác thủy sản.

Trong các đợt tuyên truyền, lực lượng Công an đặc biệt chú trọng phổ biến Nghị quyết số 04/2024 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nhằm nâng cao tính răn đe và ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Bên cạnh việc phân tích các vụ việc vi phạm đã bị xử lý trước đây, lực lượng chức năng còn cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng về tài sản, tính mạng khi xâm phạm vùng biển nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi ngư dân trong việc bảo vệ hình ảnh, uy tín quốc gia và góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC.

Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng Công an còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội như trao tặng quà, cờ Tổ quốc, áo phao cho ngư dân, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng chức năng với người dân, tạo động lực để bà con tự giác chấp hành các quy định trong khai thác thủy sản.

Ngư dân Mai Thanh Hiền, chủ tàu cá đánh bắt xa bờ trên địa bàn tỉnh chia sẻ: “Mỗi khi tàu cập bến, các chiến sĩ Công an đều đến tận nơi thăm hỏi, tuyên truyền, hướng dẫn rất tận tình. Sự trách nhiệm và quyết tâm của các anh khiến chúng tôi càng ý thức hơn trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật”.

Sự kiên trì, bền bỉ của lực lượng Công an cùng sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của ngư dân.

Mỗi khi có thông tin tàu cá đánh bắt xa bờ cập bến, CBCS Công an tỉnh Gia Lai lập tức có mặt để truyên truyền IUU.

Ngư dân Ngô Đức Lợi, chủ tàu cá đánh bắt xa bờ, cho biết: “Thời gian qua, tôi thấy các cơ quan chức năng làm rất nghiêm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nên bản thân cũng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình. Trước mỗi chuyến biển, tôi luôn chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, thực hiện đúng thủ tục xuất cảng, khai thác đúng vùng biển được phép và ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác theo quy định”.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của lực lượng Công an, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chống khai thác IUU.

Đại úy Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Đội trưởng Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Từ năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai không có tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Lực lượng Công an luôn duy trì công tác quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các tàu cá có nguy cơ vi phạm hoặc không đủ điều kiện khai thác. Chúng tôi quyết tâm không để xảy ra sơ hở, góp phần giữ vững thành quả chung của tỉnh trong thực hiện các khuyến nghị của EC”.

Đến nay, toàn bộ quy trình kiểm soát tàu cá ra, vào cảng trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện theo đúng quy định và các khuyến nghị của EC. Đặc biệt, nhận thức của ngư dân đã có sự chuyển biến tích cực, từ chỗ chấp hành mang tính đối phó sang tự giác thực hiện các quy định của pháp luật.

Từ nay đến thời điểm Đoàn thanh tra EC làm việc tại địa phương, Công an tỉnh Gia Lai xác định đây là giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao, CBCS Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng triển khai hiệu quả các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát, góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” IUU, hướng tới sự phát triển bền vững của ngành thủy sản và nâng cao đời sống của ngư dân địa phương.