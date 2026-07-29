Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Lữ đoàn Tăng 273

(GLO)- Ngày 28-7, đoàn công tác do Trung tướng Đào Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 tại Lữ đoàn Tăng 273.

Tại buổi làm việc, chỉ huy Lữ đoàn Tăng 273 đã báo cáo với đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Quân đoàn 34 về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng cho các đối tượng.

Đoàn công tác Quân đoàn 34 kiểm tra tại Lữ đoàn Tăng 273. Ảnh: N.T

Đơn vị cũng thực hiện tốt công tác bàn giao, tiếp nhận xe tăng, thiết giáp đúng quy định, đủ số lượng; quá trình tiếp nhận, vận chuyển bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực, 6 tháng đầu năm không xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Lữ đoàn thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả; chủ động nắm, dự báo, quản lý và giải quyết tốt tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Đào Tuấn Anh biểu dương những kết quả mà Lữ đoàn Tăng 273 đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng chuyên sâu, đồng bộ, sát thực tế chiến đấu và địa bàn.

Lữ đoàn Tăng 273 huấn luyện tại thao trường của đơn vị. Ảnh: N.T

Tư lệnh Quân đoàn 34 cũng yêu cầu đơn vị bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật chất hậu cần phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; chú trọng giáo dục truyền thống, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Trong chương trình kiểm tra, đoàn công tác cũng đã trực tiếp kiểm tra công tác huấn luyện bắn kiểm tra súng máy phòng không 12,7mm của Tiểu đoàn 2; kiểm tra chất lượng đạn trước khi bắn, động viên cán bộ, chiến sĩ sau khi hoàn thành bài bắn; kiểm tra khu kỹ thuật của Lữ đoàn Tăng 273 và nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026.