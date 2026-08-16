Truyền tải điện Gia Lai tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tham dự ngày hội có Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, xã Chư Păh, Công ty Truyền tải điện 3, Truyền tải điện Gia Lai và đông đảo người dân địa phương.
Tại ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện phong trào này và công tác bảo đảm an ninh, trật tự từ năm 2025 đến nay.
Truyền tải điện Gia Lai hiện quản lý, vận hành 26 tuyến đường dây 500kV, 220kV với tổng chiều dài hơn 1.318 km và 7 trạm biến áp 220kV, 500kV.
Riêng trên địa bàn xã Chư Păh có hơn 189 km đường dây 500kV, 220kV và Trạm biến áp 500kV Pleiku. Đây là những công trình quan trọng của hệ thống điện quốc gia.
Thời gian qua, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an và nhân dân địa phương tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện; không xây dựng, trồng cây hoặc thực hiện các hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đến đường dây; kịp thời phát hiện, thông báo và phối hợp xử lý các nguy cơ, vụ việc ảnh hưởng đến hệ thống truyền tải điện.
Phát biểu chỉ đạo, lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả Truyền tải điện Gia Lai và xã Chư Păh đạt được trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, thực hiện phương châm “phòng ngừa là chính, không để bị động, bất ngờ”.
Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho tập thể Truyền tải điện Gia Lai vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trao quà cho 10 cá nhân tiêu biểu.
Truyền tải điện Gia Lai cũng trao 20 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho các hộ nghèo, cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chư Păh.
Cùng ngày, Truyền tải điện Gia Lai đã tổ chức hội thao tại làng Krái với sự tham gia của 4 đội: Công an xã Chư Păh, Truyền tải điện Gia Lai, UBND xã Chư Păh và Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh).
Các đội tranh tài ở môn bóng đá mini và pickleball. Kết quả, giải nhất pickleball đôi nam thuộc về Truyền tải điện Gia Lai; Phòng An ninh kinh tế giành giải nhất đôi nam, nữ; UBND xã Chư Păh đạt giải nhất bóng đá.