Truyền tải điện Gia Lai tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(GLO)- Ngày 14-8, tại xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai), Truyền tải điện Gia Lai (Công ty Truyền tải điện 3) phối hợp với UBND xã tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Tham dự ngày hội có Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, xã Chư Păh, Công ty Truyền tải điện 3, Truyền tải điện Gia Lai và đông đảo người dân địa phương.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho tập thể Truyền tải điện Gia Lai. Ảnh: R'Piên

Tại ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện phong trào này và công tác bảo đảm an ninh, trật tự từ năm 2025 đến nay.

Truyền tải điện Gia Lai hiện quản lý, vận hành 26 tuyến đường dây 500kV, 220kV với tổng chiều dài hơn 1.318 km và 7 trạm biến áp 220kV, 500kV.

Riêng trên địa bàn xã Chư Păh có hơn 189 km đường dây 500kV, 220kV và Trạm biến áp 500kV Pleiku. Đây là những công trình quan trọng của hệ thống điện quốc gia.

Thời gian qua, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an và nhân dân địa phương tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện; không xây dựng, trồng cây hoặc thực hiện các hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đến đường dây; kịp thời phát hiện, thông báo và phối hợp xử lý các nguy cơ, vụ việc ảnh hưởng đến hệ thống truyền tải điện.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà cho 10 cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: R'Piên

Phát biểu chỉ đạo, lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả Truyền tải điện Gia Lai và xã Chư Păh đạt được trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, thực hiện phương châm “phòng ngừa là chính, không để bị động, bất ngờ”.

Truyền tải điện Gia Lai trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chư Păh. Ảnh: R'Piên

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho tập thể Truyền tải điện Gia Lai vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trao quà cho 10 cá nhân tiêu biểu.

Truyền tải điện Gia Lai cũng trao 20 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho các hộ nghèo, cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chư Păh.