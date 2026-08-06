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Trại giam Kim Sơn sẽ kiểm tra bắn đạn thật vào ngày 8-8

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 8-8, Trại giam Kim Sơn sẽ tổ chức kiểm tra bắn đạn thật tại khu vực phía sau Phân trại số 1. Để bảo đảm an toàn, người dân tuyệt đối không đi lại, chăn thả gia súc trong khu vực trại và vùng rừng núi lân cận trong thời gian diễn ra kiểm tra.

Theo thông báo của Trại giam Kim Sơn, đơn vị sẽ tổ chức kiểm tra bắn đạn thật đối với cán bộ, chiến sĩ, nhằm thực hiện kế hoạch tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự - võ thuật Công an nhân dân năm 2026.

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Trại giam Kim Sơn sẽ kiểm tra bắn đạn thật vào ngày 8-8. Ảnh minh họa

Hoạt động kiểm tra diễn ra trong ngày 8-8, gồm 2 khung giờ: buổi sáng từ 6-11 giờ và buổi chiều từ 14-17 giờ. Địa điểm kiểm tra tại khu vực phía sau Phân trại số 1, Trại giam Kim Sơn; hướng bắn Bắc - Đông Bắc.

Để bảo đảm an toàn cho người và vật nuôi, Trại giam Kim Sơn đề nghị chính quyền địa phương thông báo rộng rãi để cán bộ và người dân biết, chủ động sắp xếp việc đi lại, sản xuất và chăn thả gia súc.

Trong thời gian trên, người dân không đi lại, không chăn thả gia súc trong khu vực trại và vùng rừng núi phía Đông Bắc, Tây Bắc Trại giam Kim Sơn, từ hóc Cây Bòng đến hồ Hóc Điều.

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