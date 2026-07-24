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Quân đoàn 34 xuất quân tham gia hội thao phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Sáng 24-7, Quân đoàn 34 tổ chức lễ xuất quân cho đội tuyển phòng thủ dân sự lên đường tham gia hội thao phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026.

Dự lễ có Thiếu tướng Trần Công Đức - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 34; Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó Chính ủy Quân đoàn 34 cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị.

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Quân đoàn 34 xuất quân tham gia hội thao phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026. Ảnh: N.T

Đội tuyển phòng thủ dân sự Quân đoàn 34 gồm 22 cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên tiêu biểu, được tuyển chọn thông qua hội thi cấp sư đoàn và cấp Quân đoàn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Trần Công Đức biểu dương tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, tích cực luyện tập của Ban huấn luyện, các huấn luyện viên và vận động viên; đồng thời ghi nhận công tác chuẩn bị chu đáo, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện.

Thiếu tướng Trần Công Đức nhấn mạnh, Quân đoàn 34 là quân đoàn chủ lực cơ động của Bộ Quốc phòng, đứng chân trên địa bàn chiến lược. Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Quân đoàn luôn xác định phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình; thường xuyên chuẩn bị đầy đủ phương án, lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống.

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Đội tuyển phòng thủ dân sự Quân đoàn 34 gồm 22 cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên. Ảnh: N.T

Để đạt kết quả cao tại hội thao, Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 yêu cầu toàn đoàn quán triệt nghiêm các chỉ thị, quy định của Ban tổ chức; phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, khiêm tốn học hỏi, thi đấu với tinh thần trách nhiệm cao, phấn đấu giành thành tích tốt; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình cơ động và tham gia hội thao.

Trước giờ xuất quân, các đại biểu cùng đội tuyển đã dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Quân đoàn 34. Đây là hoạt động thể hiện lòng tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời tiếp thêm động lực để đội tuyển quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần khẳng định bản lĩnh, trình độ và khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự của Quân đoàn 34.

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