HLV Kim Sang-sik: "Việt Nam sẽ chiến đấu để bảo vệ ngôi vương nên phải thắng Timor Leste cái đã"

HLV Kim Sang-sik tự tin nhưng cũng thận trọng

Mở đầu buổi họp báo trước trận diễn ra vào chiều 23.7 tại Chonburi (Thái Lan), HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự phấn khởi khi đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào giải đấu: "Chúng tôi rất vui vì có thể tham gia giải đấu. Chúng tôi và toàn đội đang chuẩn bị để có thể thể hiện tốt nhất cho cả trận đầu tiên cũng như tất cả các trận đấu tiếp theo. Chúng tôi sẽ chiến đấu một cách tự tin và chuẩn bị thật tốt để có thể giành chiến thắng".

Khi được hỏi về áp lực của một nhà đương kim vô địch, ông Kim thẳng thắn nhìn nhận đây sẽ không phải là hành trình dễ dàng: "Đúng là chúng tôi đã vô địch ở giải đấu trước. Do vậy cũng có những áp lực đi kèm và đây sẽ không phải là một giải đấu dễ dàng. Tuy nhiên, bên cạnh áp lực, chúng tôi cũng có sự tự tin. Các cầu thủ đều đã cảm nhận được sức nặng, sức mạnh của chức vô địch và sẽ chiến đấu với mục tiêu để vô địch ở giải đấu này. Chúng tôi sẽ chuẩn bị và cố gắng ở từng trận đấu để thể hiện tốt trong giải đấu".

HLV Kim Sang-sik và Hoàng Đức đều tự tin. Ảnh: NGỌC LINH

Nói riêng về đối thủ Timor Leste ở trận mở màn, HLV Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng: "Chúng tôi đã có những nghiên cứu kỹ về đối thủ này. Lần này chúng tôi cũng có nhiều cầu thủ trẻ và họ sẽ mang tới sân năng lượng trẻ dồi dào, cùng với đó họ cũng sẽ ngăn chặn đối thủ bằng chiến thuật đã chuẩn bị. Chúng tôi cũng đã phát hiện được nhiều điểm yếu của đối thủ và sẽ tận dụng tối đa, để có thể có chiến thắng và khởi đầu tốt".

Nhắc lại hành trình từng 3 lần vô địch trong sự nghiệp cầm quân, ông Kim đúc kết những bài học quý giá cho tập thể đội tuyển Việt Nam hiện tại: "Chúng tôi đã vô địch 3 lần và lần nào cũng vô cùng khó khăn. Với giải đấu 2025 cũng vậy, trận đấu nào cũng khó khăn. Chúng tôi đã học được, để có thể chiến thắng chúng tôi cần thi đấu như một đội và chiến đấu hết mình. Tôi rất mong các cầu thủ trong giải đấu này có thể làm chủ được trận đấu và tận hưởng trận đấu hơn, như thế cũng sẽ giúp chúng tôi đạt được kết quả tốt hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng vì 3 điểm ở mỗi trận".

Về mục tiêu chung của cả giải đấu, HLV Kim Sang-sik chọn cách tiếp cận thận trọng, tập trung vào từng trận một thay vì đặt nặng thành tích ngay từ đầu: "Ở thời điểm hiện tại, chúng ta cũng khó, chưa vội bàn về mục tiêu mà tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cần nỗ lực hết sức ở mỗi trận đấu. Nếu chúng tôi thể hiện tốt ở mỗi trận đấu thì dù là mục tiêu gì tôi nghĩ cũng có thể hoàn thành. Chúng tôi cũng cần phải giữ chức vô địch, nhưng tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại ta nên tập trung vào từng trận đấu trước đã".

HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu vô địch, nhưng trước hết tập trung vào trận gặp Timor Leste. Ảnh: NGỌC LINH

Đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị kỹ

Chia sẻ về cảm xúc trước trận đấu đầu tiên của giải, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho biết toàn đội đã sẵn sàng cho một khởi đầu không dễ dàng: "Trận ngày mai luôn là trận đầu tiên có khó khăn nhất định. Toàn đội đã chuẩn bị kỹ càng, hào hứng để đối đầu, cống hiến hết mình để giành chiến thắng. Toàn đội cố gắng hết mình tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm và ghi nhiều bàn, cống hiến một trận đấu hay".

Về những yêu cầu cao mà HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện đặt ra cho toàn đội, Hoàng Đức tiết lộ quá trình chuẩn bị không hề đơn giản: "Đã có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc nắng nóng, gắt gao, nhiều bài vở. Có rất nhiều người lần đầu tham dự giải đấu, có thêm cầu thủ nhập tịch, cạnh tranh gắt gao. Đưa ra các bài tập để cầu thủ mới hòa nhịp nhanh, làm sao tất cả trở thành một khối, hòa đồng để có giải đấu hay nhất".

Theo Đồng Nguyên Khang (thanhnien.vn)