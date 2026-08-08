Lịch bán kết ASEAN Cup 2026: Việt Nam chính thức gặp Malaysia

(GLO)- Malaysia thắng Philippines 1-0 để giành ngôi nhì bảng B, qua đó chính thức trở thành đối thủ của tuyển Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup 2026; Thái Lan toàn thắng vòng bảng.

Tối 8/8, vòng bảng ASEAN Cup 2026 chính thức khép lại. Thái Lan đánh bại Myanmar 2-0 tại Bangkok, trong khi Malaysia vượt qua Philippines 1-0 ở Kuala Lumpur. Hai kết quả này xác định đầy đủ bốn đội vào bán kết gồm Việt Nam, Singapore, Thái Lan và Malaysia.

Hình minh họa (AI)

Theo phân nhánh đã được ấn định, Việt Nam với tư cách nhất bảng A sẽ gặp Malaysia - đội nhì bảng B. Cặp bán kết còn lại là Singapore - Thái Lan.

Kết quả ASEAN Cup 2026 mới nhất

Ngày Trận đấu Kết quả 7/8/2026 Việt Nam - Campuchia 3-1 7/8/2026 Singapore - Indonesia 1-1 8/8/2026 Thái Lan - Myanmar 2-0 8/8/2026 Malaysia - Philippines 1-0

Trang thi đấu chính thức của ASEAN United FC đã cập nhật cả Thái Lan - Myanmar và Malaysia - Philippines ở trạng thái kết thúc.

Thái Lan 2-0 Myanmar: “Voi chiến” toàn thắng, không thủng lưới

Myanmar bước vào trận đấu tại Rajamangala với nhiệm vụ phải thắng để cạnh tranh vé bán kết. Vì thế, đội khách không lựa chọn cách tiếp cận thận trọng mà chủ động dâng đội hình ngay từ những phút đầu.

Nhưng chính trong thời điểm Myanmar nhập cuộc đầy quyết tâm, Thái Lan lại tìm được lợi thế. Phút 9, đường tạt từ cánh phải của Narubadin Weerawatnodom đưa bóng chạm tay Win Naing Tun trong vòng cấm. Trọng tài lập tức cho đội chủ nhà hưởng phạt đền.

Phút 11, Worachit Kanitsribampen thực hiện thành công quả 11 m bằng cú sút chìm hiểm hóc, giúp Thái Lan dẫn 1-0. Bàn thắng sớm cho phép đội bóng của HLV Anthony Hudson chủ động hơn trong việc kiểm soát nhịp độ thay vì phải lao vào cuộc đôi công với Myanmar.

Myanmar vẫn tạo được những thời điểm đáng chú ý. Đáng tiếc nhất là phút bù giờ hiệp một, Lwin Moe Aung thoát xuống và dứt điểm vượt qua thủ môn Kampon Pathomakkakul, nhưng bóng lại tìm đến xà ngang.

Hai quả phạt đền giúp Thái Lan giải quyết trận đấu

Ngay đầu hiệp hai, Thái Lan lại được hưởng phạt đền. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Soe Moe Kyaw để bóng chạm tay trong tình huống cản cú sút của Worachit. Phút 52, Jehhanafee Mamah sút quả 11 m vào góc cao, nâng tỷ số lên 2-0.

Myanmar không buông xuôi. Phút 65, Win Naing Tun tung cú sút xa đánh bại thủ môn Thái Lan nhưng một lần nữa xà ngang từ chối đội khách. Shine Wunna Aung sau đó cũng thử vận may từ ngoài vòng cấm, song không thể đánh bại Pathomakkakul.

Thái Lan bảo vệ thành công tỷ số 2-0 và khép lại vòng bảng với thành tích hoàn hảo: 4 trận toàn thắng, ghi 10 bàn và không thủng lưới. Kết quả này giúp “Voi chiến” giành ngôi nhất bảng B một cách thuyết phục.

Malaysia 1-0 Philippines: Một cú đánh đầu đưa “Hổ Malaya” gặp Việt Nam

Nếu trận đấu tại Bangkok xác định ngôi đầu bảng B, cuộc đối đầu ở Kuala Lumpur trực tiếp quyết định đối thủ của tuyển Việt Nam.

Malaysia bước vào lượt cuối với 6 điểm và nắm quyền tự quyết. Philippines cũng còn hy vọng trên lý thuyết nhưng cần một chiến thắng đậm, đồng thời phải chờ kết quả thuận lợi từ trận Thái Lan - Myanmar.

Đội chủ nhà nhanh chóng chiếm thế chủ động và có bàn thắng ở phút 16. Wan Kuzain tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Philippines, đưa bóng vào khu vực cấm địa để G. Pavithran đánh đầu ghi bàn, mở tỷ số cho Malaysia.

Sau bàn thắng, Malaysia không đẩy tốc độ quá cao. Philippines có cơ hội đáng kể ở phút 34 khi Mariona dứt điểm chéo góc khiến thủ môn Azri Ghani phải cứu thua. Phía Malaysia, Faris Danish cũng có pha xử lý vượt qua nhiều cầu thủ trước khi sút chệch khung thành cuối hiệp một.

Malaysia thực dụng để bảo vệ tấm vé bán kết

Hiệp hai diễn ra với tốc độ thấp hơn. Malaysia biết rằng tỷ số 1-0 là đủ để đi tiếp nên chủ động giữ cấu trúc đội hình, hạn chế rủi ro thay vì liên tục dồn quân tấn công.

Philippines cố gắng đẩy cao đội hình nhưng khả năng tạo cơ hội khá hạn chế. Phút 86, Malaysia thậm chí suýt có bàn thứ hai sau sai lầm của Rosquillo, nhưng chính hậu vệ Philippines kịp lùi về phá bóng trên vạch vôi.

Tỷ số 1-0 được giữ đến hết trận. Malaysia nâng tổng điểm lên 9 và kết thúc bảng B ở vị trí thứ hai, đồng nghĩa chính thức gặp Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2026.

Bảng xếp hạng bảng B ASEAN Cup 2026 chung cuộc

Hạng Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua BT BB Hiệu số Điểm 1 Thái Lan 4 4 0 0 10 0 +10 12 2 Malaysia 4 3 0 1 7 3 +4 9 3 Myanmar 4 2 0 2 12 7 +5 6 4 Philippines 4 1 0 3 5 7 -2 3 5 Lào 4 0 0 4 3 20 -17 0

Bảng trên được tính từ thành tích trước lượt cuối cộng với hai kết quả chính thức Thái Lan 2-0 Myanmar và Malaysia 1-0 Philippines. Thái Lan và Malaysia giành hai vé bán kết; Myanmar, Philippines và Lào dừng bước.

Bảng xếp hạng bảng A chung cuộc

Hạng Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua BT BB Hiệu số Điểm 1 Việt Nam 4 3 1 0 13 1 +12 10 2 Singapore 4 2 2 0 5 2 +3 8 3 Indonesia 4 2 1 1 9 5 +4 7 4 Campuchia 4 1 0 3 6 10 -4 3 5 Timor-Leste 4 0 0 4 0 15 -15 0

Việt Nam và Singapore là hai đội bất bại tại bảng A. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng đầu với 10 điểm sau chiến thắng 3-1 trước Campuchia, còn Singapore hòa Indonesia 1-1 để giữ vị trí thứ hai.

Bốn đội vào bán kết ASEAN Cup 2026

Sau khi vòng bảng kết thúc, bốn đội đi tiếp đã được xác định:

Nhất bảng A: Việt Nam

Nhì bảng A: Singapore

Nhất bảng B: Thái Lan

Nhì bảng B: Malaysia

Theo thể thức, nhất bảng A gặp nhì bảng B; nhì bảng A gặp nhất bảng B. Vì vậy, hai cặp bán kết là Việt Nam - Malaysia và Singapore - Thái Lan.

Lịch thi đấu bán kết ASEAN Cup 2026 chính thức

Ngày Lượt đấu Cặp đấu 15/8/2026 Bán kết lượt đi Singapore - Thái Lan 16/8/2026 Bán kết lượt đi Malaysia - Việt Nam 18/8/2026 Bán kết lượt về Thái Lan - Singapore 19/8/2026 Bán kết lượt về Việt Nam - Malaysia

Khung ngày thi đấu này nằm trong lịch chính thức của giải: đội nhì bảng A tiếp nhất bảng B ngày 15/8, đội nhì bảng B tiếp nhất bảng A ngày 16/8; hai trận lượt về lần lượt diễn ra ngày 18 và 19/8.

Lưu ý: tại thời điểm cập nhật tối 8/8, cổng thi đấu chính thức của ASEAN United FC đã xác định ngày và nhánh bán kết nhưng chưa hiển thị đầy đủ giờ bóng lăn cho cả bốn trận. Vì vậy, không nên tự gắn khung giờ chưa được ban tổ chức xác nhận.

Việt Nam gặp Malaysia: Đối thủ đã được dự báo nhưng không dễ chơi

Kịch bản Malaysia đứng nhì bảng B từng được đánh giá có xác suất cao trước lượt cuối và cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Đây là cặp đấu có nhiều điều đáng chú ý. Việt Nam giành 10 điểm, ghi 13 bàn tại bảng A; Malaysia có 9 điểm tại bảng B và thắng ba trong bốn trận. Malaysia không sở hữu hiệu số nổi bật như Thái Lan hay Việt Nam, nhưng cách họ bảo vệ lợi thế trước Philippines cho thấy đây là đội bóng có khả năng chơi thực dụng khi cần thiết.

Việt Nam có lợi thế quan trọng khi được đá lượt về trên sân nhà ngày 19/8. Ở một cặp đấu kéo dài 180 phút, khả năng đưa trận quyết định về Mỹ Đình giúp HLV Kim Sang-sik có thêm khoảng trống để tính toán cách tiếp cận ở lượt đi tại Malaysia. Lịch phân nhánh chính thức xác nhận Việt Nam là đội chủ nhà ở trận lượt về.

Điều đội tuyển phải thận trọng là Malaysia cho thấy khả năng tận dụng sai lầm khá tốt. Bàn duy nhất vào lưới Philippines xuất phát từ việc đội khách mất bóng, trước khi Wan Kuzain đưa bóng chính xác cho Pavithran kết thúc. Những tình huống mất bóng ở khu vực nguy hiểm vì thế sẽ là chi tiết Việt Nam cần đặc biệt lưu ý.

Singapore - Thái Lan: Hàng thủ chắc chắn gặp đội duy nhất toàn thắng

Cặp bán kết còn lại hứa hẹn có màu sắc rất khác.

Singapore bất bại ở bảng A và từng cầm hòa Việt Nam 0-0. Nhưng thử thách phía trước là một Thái Lan kết thúc vòng bảng với 12 điểm tuyệt đối, 10 bàn thắng và không nhận bàn thua nào.

Chiến thắng Myanmar cũng cho thấy “Voi chiến” có thể giải quyết trận đấu ngay cả khi đối phương chơi quyết liệt. Myanmar hai lần đưa bóng trúng xà ngang nhưng Thái Lan vẫn duy trì sự chắc chắn và tận dụng tốt hai quả phạt đền để giành trọn ba điểm.

Singapore có lợi thế đá lượt đi trên sân nhà ngày 15/8, nhưng trận lượt về diễn ra tại Thái Lan ba ngày sau. Vì vậy, thầy trò HLV Gavin Lee cần tạo được kết quả đủ tốt trước khi đến Bangkok.

ASEAN Cup 2026 bước vào giai đoạn quyết định

Sau 20 trận vòng bảng, bốn cái tên còn lại đều có những điểm mạnh riêng.

Việt Nam sở hữu hàng công hiệu quả và lợi thế đá lượt về bán kết trên sân nhà. Thái Lan là đội duy nhất toàn thắng và chưa thủng lưới. Singapore gây ấn tượng bằng sự ổn định, trong khi Malaysia cho thấy khả năng chơi thực dụng và tận dụng cơ hội.

Với tuyển Việt Nam, đối thủ giờ đã rõ ràng. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có khoảng một tuần chuẩn bị trước chuyến làm khách Malaysia ngày 16/8, sau đó trở về sân nhà cho trận quyết định ngày 19/8.

Hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026 vì thế chính thức bước sang một chương mới, nơi mọi sai lầm đều có thể phải trả giá trong 180 phút của vòng bán kết.