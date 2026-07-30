Thử thách cho đội tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026

Ngay sau khi ASEAN Cup 2026 khép lại, đội tuyển VN sẽ tiếp tục bước vào một giải đấu khu vực mới mang tên FIFA ASEAN Cup, diễn ra từ 24.9 - 3.10. Đây là sân chơi khắc nghiệt hơn dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Đối thủ mạnh hơn hẳn

Khác biệt lớn nhất, và cũng là thử thách đáng ngại nhất, nằm ở việc FIFA ASEAN Cup thuộc hệ thống thi đấu chính thức của FIFA, diễn ra trong khung thời gian FIFA Days mở rộng. Điều này đồng nghĩa các liên đoàn thành viên hoàn toàn có quyền triệu tập đầy đủ những cầu thủ tốt nhất, kể cả nhóm đang thi đấu ở nước ngoài, buộc các CLB chủ quản phải nhả người theo quy định của FIFA. Điều này khác biệt hoàn toàn so với ASEAN Cup đang diễn ra, bởi giải đấu này không nằm trong lịch FIFA Days, nên cả Thái Lan lẫn Indonesia, 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp với đội tuyển VN tại khu vực, đều không thể sử dụng đội hình mạnh nhất. Phía Indonesia, HLV John Herdman từng thẳng thắn thừa nhận không thể triệu tập những cầu thủ đang khoác áo các CLB châu Âu vì đội bóng chủ quản không có nghĩa vụ nhả quân. Thái Lan cũng ở hoàn cảnh tương tự khi lực lượng dự ASEAN Cup hiện tại chủ yếu là những gương mặt trẻ, vắng một vài trụ cột quan trọng.

Ảnh: VFF

Ở FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển VN (trái) sẽ không có những đối thủ dễ chơi như Timor Leste

Còn tại FIFA ASEAN Cup, Indonesia hoàn toàn có thể triệu tập đầy đủ dàn cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan đang chơi bóng tại châu Âu. Đáng chú ý nhất là trung vệ Mees Hilgers (Twente), cầu thủ được định giá đắt giá nhất Đông Nam Á với 9 triệu euro, bên cạnh thủ môn Maarten Paes (Ajax), hậu vệ Kevin Diks (Borussia Monchengladbach), Calvin Verdonk (Lille), Jay Idzes (Sassuolo), Nathan Tjoe-A-On (Willem II), Dean James (Go Ahead Eagles), tiền vệ Joey Pelupessy (Lommel) hay tiền đạo Ole Romeny (Fortuna Sittard). Đây là những cầu thủ đã giúp Indonesia vào đến vòng loại thứ 4 World Cup 2026.

Trong khi đó, Thái Lan cũng sẽ được bổ sung những cái tên chất lượng nhất đang thi đấu ở nước ngoài như anh em Suphanat Muenta, Supachok Sarachat... Với đội tuyển VN, dù bảng đấu tại FIFA ASEAN Cup không có Indonesia, việc phải đối đầu Thái Lan (cùng bảng B) trong bối cảnh cả 2 đội đều có lực lượng mạnh nhất hứa hẹn sẽ là phép thử thực sự khắc nghiệt.

Sai một li, đi một dặm

Bên cạnh yếu tố con người, thử thách thứ 2 đến từ chính thể thức thi đấu đặc biệt của giải. Khác với ASEAN Cup truyền thống có vòng bán kết đá 2 lượt để các đội có cơ hội sửa sai, FIFA ASEAN Cup áp dụng thể thức chỉ có vòng bảng và chung kết. Đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến thẳng vào trận chung kết tranh chức vô địch, trong khi 2 đội xếp nhì bảng chỉ còn cơ hội tranh hạng 3.

Điều này đồng nghĩa mỗi trận đấu ở vòng bảng đều mang tính quyết định, không có "cửa" để sửa sai như thể thức lượt đi - lượt về quen thuộc. Một kết quả không tốt trước Thái Lan, Philippines hay Pakistan hoàn toàn có thể khiến đội tuyển VN sớm mất cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch, thay vì còn đường lùi ở vòng bán kết như tại ASEAN Cup hay các giải đấu khu vực khác.

Sức ép về mặt kết quả vì thế sẽ tăng lên đáng kể, đòi hỏi đội tuyển VN phải duy trì sự tập trung tuyệt đối xuyên suốt cả 3 trận vòng bảng, thay vì có thể chấp nhận một vài sẩy chân rồi tìm cách khắc phục sau đó. Với tổng giải thưởng lên tới 4 triệu USD (khoảng 105 tỉ đồng) cùng số điểm cộng thêm trên bảng xếp hạng FIFA, sức hấp dẫn của giải đấu là không thể phủ nhận, nhưng đi kèm với đó cũng là sân chơi khắc nghiệt hơn hẳn những gì đội tuyển VN từng trải qua ở đấu trường khu vực.

Với 2 thử thách lớn cùng lúc xuất hiện: đối thủ mạnh hơn và thể thức không khoan nhượng, FIFA ASEAN Cup 2026 hứa hẹn sẽ là bài kiểm tra thực chất nhất cho đẳng cấp của đội tuyển VN, đòi hỏi HLV Kim Sang-sik phải có sự chuẩn bị khác biệt hoàn toàn. Ngoài ra, bài toán hồi phục, tái tạo năng lượng cũng đáng chú ý. Sau khoảng thời gian 2 tháng tập trung chuẩn bị, tập huấn và thi đấu ở ASEAN Cup 2026, đội tuyển VN chỉ có 1 tháng để tiếp tục bước vào hành trình FIFA ASEAN Cup 2026. Quỹ thời gian eo hẹp này khiến việc cân bằng giữa nghỉ ngơi hồi phục thể trạng và duy trì phong độ thi đấu trở thành một bài toán không hề đơn giản với BHL, đặc biệt với những trụ cột phải cày ải liên tục ở cả 2 giải đấu liên tiếp.

Theo Đồng Nguyên Khang (TNO)