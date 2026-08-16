Malaysia vs Việt Nam 20h 16/8: Link trực tiếp, đội hình và dự đoán tỷ số

(GLO)- Đội tuyển Việt Nam làm khách trước Malaysia lúc 20h00 ngày 16/8 trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Lợi thế phong độ và lực lượng giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có cơ sở hướng tới kết quả thuận lợi ngay tại Kuala Lumpur.

Malaysia - Việt Nam tiếp tục là một trong những cặp đấu nhiều duyên nợ nhất bóng đá Đông Nam Á. Lần này, hai đội gặp nhau ở bán kết ASEAN Hyundai Cup 2026, với trận lượt đi trên sân của Malaysia trước khi trở về Mỹ Đình đá lượt về ngày 19/8.

Hình minh họa (AI).

Việt Nam bước vào vòng knock-out với tư cách nhất bảng A sau hành trình bất bại, còn Malaysia đứng thứ hai bảng B với ba chiến thắng và một thất bại. Khoảng cách giữa hai đội không quá lớn, nhưng những diễn biến sát trận đang mang lại nhiều tín hiệu tích cực hơn cho nhà đương kim vô địch.

Thời gian, địa điểm trận Malaysia vs Việt Nam

Thông tin Chi tiết Trận đấu Malaysia vs Việt Nam Giải đấu ASEAN Hyundai Cup 2026 Vòng đấu Bán kết lượt đi Ngày thi đấu 16/8/2026 Giờ Việt Nam 20h00 Giờ Malaysia 21h00 Địa điểm Kuala Lumpur Football Stadium Thành phố Kuala Lumpur, Malaysia Trực tiếp VTV6, VTVgo, FPT Play, TV360

Trang chính thức của giải xác nhận địa điểm trận lượt đi là Kuala Lumpur Football Stadium. Lịch phát tại Việt Nam cũng đã được VTV, FPT Play và TV360 cập nhật trước giờ thi đấu.

Link xem trực tiếp Malaysia vs Việt Nam

Khán giả có thể lựa chọn các nền tảng chính thức:

FPT Play: Xem Malaysia vs Việt Nam trên FPT Play

VTVgo: Xem trực tiếp trên VTVgo

TV360: Xem trực tiếp trên TV360

Trận đấu được phát sóng lúc 20h00 ngày 16/8; chương trình trước trận trên một số nền tảng có thể bắt đầu sớm hơn.

Nhận định Malaysia vs Việt Nam

Xét về phong độ, Việt Nam đang sở hữu nền tảng tốt hơn.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại vòng bảng với 10 điểm, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Đội tuyển mở màn bằng chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste, hòa Singapore 0-0, đánh bại Indonesia 3-0 rồi thắng Campuchia 3-1.

Đó không chỉ là chuỗi kết quả đẹp. Điều đáng chú ý hơn nằm ở khả năng thích nghi của Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik đã liên tục xoay vòng nhân sự trong vòng bảng. Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Quang Hải từng được cho nghỉ từ đầu trước Indonesia nhưng đội tuyển vẫn thắng 3-0. Đến trận Campuchia, Nguyễn Đình Bắc lập cú đúp và vươn lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới của giải.

Việt Nam vì thế không còn phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất.

Xuân Son vẫn là trung phong có sức mạnh và khả năng làm tường tốt nhất. Đình Bắc lại mang tới tốc độ, sự trực diện và khả năng tấn công khoảng trống. Đỗ Hoàng Hên có thể lùi xuống nhận bóng hoặc di chuyển lệch biên, trong khi Hoàng Đức và Quang Hải tạo ra chất lượng ở tuyến giữa.

Chính HLV Tan Cheng Hoe cũng đặc biệt nhắc tới Xuân Son và Đình Bắc khi đánh giá khả năng chuyển trạng thái của đội tuyển Việt Nam.

Malaysia mất nhiều quân trước trận bán kết

Khó khăn lớn nhất của Malaysia nằm ở lực lượng.

HLV Tan Cheng Hoe xác nhận Jimmy Raymond, Endrick, Aliff Haiqal và Engku Nur Shakir chắc chắn vắng mặt vì chấn thương.

Wan Kuzain đã phải trở về CLB tại Mỹ nên cũng không thể thi đấu.

Mohamadou Sumareh đã tập trở lại nhưng chỉ được đánh giá khoảng 50% khả năng góp mặt và phải kiểm tra thể lực trước giờ bóng lăn.

Như vậy, Malaysia có nguy cơ thiếu tới sáu cầu thủ ở một trận bán kết.

Đây là tổn thất đáng kể bởi Endrick và Wan Kuzain đều có vai trò quan trọng trong khả năng triển khai bóng, còn Aliff Haiqal đã đá chính trước Philippines.

Malaysia vẫn còn Paulo Josué, Sergio Agüero và đặc biệt là Pavithran Gunalan, nhưng chiều sâu đội hình chắc chắn bị ảnh hưởng.

Pavithran Gunalan là cầu thủ Việt Nam phải dè chừng

Pavithran đang nổi lên như một trong những phát hiện đáng chú ý của Malaysia tại giải năm nay.

Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi ghi bàn duy nhất giúp Malaysia thắng Philippines 1-0 và giành vé vào bán kết. Trước đó, anh đóng góp hai đường kiến tạo trong chiến thắng 4-0 trước Lào.

Pavithran sở hữu tốc độ và khả năng băng vào khoảng trống phía sau hậu vệ.

Nếu Việt Nam dâng hai biên quá cao, đây chính là khu vực Malaysia có thể khai thác.

Paulo Josué cũng cần được theo sát. Tiền đạo kỳ cựu ghi cú đúp giúp Malaysia lội ngược dòng thắng Myanmar 2-1 ở ngày ra quân và tiếp tục lập công trước Lào.

Xuân Son đối diện thử thách từ mặt sân

Một chi tiết đáng quan tâm là điều kiện mặt cỏ tại Kuala Lumpur.

Nguyễn Xuân Son thừa nhận anh không thực sự thoải mái với loại cỏ được sử dụng tại đây vì mặt sân tương đối cứng. HLV Kim Sang-sik cũng coi khả năng thích nghi với mặt sân là một trong những yếu tố Việt Nam phải xử lý khi thi đấu sân khách.

Điều này có thể ảnh hưởng tới cách triển khai bóng.

Việt Nam có thể không cố giữ bóng bằng những pha phối hợp ngắn liên tục mà ưu tiên đưa bóng nhanh tới Xuân Son, sau đó tận dụng tốc độ của Đình Bắc và các cầu thủ tuyến hai.

Khả năng tranh chấp của Xuân Son càng quan trọng khi Malaysia được dự báo nhập cuộc với cường độ cao.

Đoàn Văn Hậu trở lại mang đến thêm phương án

Một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của Việt Nam tại giải năm nay là sự trở lại của Đoàn Văn Hậu.

Sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương gót chân Achilles, hậu vệ sinh năm 1999 đã trở lại đội tuyển và tiếp tục được HLV Kim Sang-sik sử dụng trong hành trình ASEAN Cup.

Văn Hậu mang đến nhiều giá trị cho trận đấu kiểu Malaysia.

Thể hình, khả năng tranh chấp, kinh nghiệm ở các trận cầu căng thẳng và khả năng không chiến của hậu vệ này đều hữu ích trước một đối thủ chơi trực diện.

Nếu đá lệch trái trong hàng thủ ba người, Văn Hậu cũng có thể hỗ trợ Nguyễn Văn Vĩ đối phó các tình huống tăng tốc của Pavithran.

Việt Nam có lợi thế lớn về quân số

Trái với Malaysia, HLV Kim Sang-sik cho biết toàn bộ đội hình Việt Nam đều đạt trạng thái sẵn sàng trước bán kết.

Điều đó cho phép ban huấn luyện lựa chọn đội hình dựa trên chiến thuật thay vì phải vá víu vì chấn thương.

Những vị trí quan trọng như Xuân Son, Đình Bắc, Hoàng Đức, Quang Hải, Hoàng Hên, Thành Chung hay Văn Hậu đều có thể được cân nhắc.

Đây là lợi thế rất lớn trong một cặp bán kết đá hai lượt chỉ cách nhau ba ngày.

Việt Nam không nhất thiết phải giải quyết mọi thứ ngay tại Kuala Lumpur. Một kết quả thuận lợi trên sân khách sẽ giúp đội tuyển có nhiều phương án hơn khi trở lại Mỹ Đình ngày 19.8.

Kết quả 5 trận gần nhất của Malaysia

Ngày Trận đấu Kết quả 8/8/2026 Malaysia vs Philippines 1-0 1/8/2026 Thái Lan vs Malaysia 2-0 28/7/2026 Malaysia vs Lào 4-0 25/7/2026 Myanmar vs Malaysia 1-2 31/3/2026 Việt Nam vs Malaysia 3-1

Malaysia thắng ba và thua hai trong năm trận gần nhất. Tại vòng bảng ASEAN Cup, đội bóng của Tan Cheng Hoe có 9 điểm, ghi 7 bàn và nhận 3 bàn thua.

Kết quả 5 trận gần nhất của Việt Nam

Ngày Trận đấu Kết quả 7/8/2026 Việt Nam vs Campuchia 3-1 3/8/2026 Indonesia vs Việt Nam 0-3 31/7/2026 Việt Nam vs Singapore 0-0 24/7/2026 Timor-Leste vs Việt Nam 0-7 31/3/2026 Việt Nam vs Malaysia 3-1

Việt Nam bất bại cả năm trận, thắng bốn và hòa một, ghi 16 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua trong chuỗi này. Riêng tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới một lần.

Kết quả đối đầu Malaysia vs Việt Nam gần nhất

Ngày Trận đấu Kết quả chính thức 31/3/2026 Việt Nam vs Malaysia 3-1 10/6/2025 Malaysia vs Việt Nam 0-3* 27/12/2022 Việt Nam vs Malaysia 3-0 12/12/2021 Việt Nam vs Malaysia 3-0 11/6/2021 Malaysia vs Việt Nam 1-2

* Trận ngày 10/6/2025 ban đầu kết thúc với tỷ số Malaysia thắng 4-0 trên sân, nhưng sau đó AFC xử Malaysia thua 0-3 do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Đây là kết quả chính thức hiện được áp dụng.

Malaysia chưa có chiến thắng chính thức trước Việt Nam trong hơn một thập kỷ; lần gần nhất họ thắng tại ASEAN Championship là bán kết năm 2014.

Tuy nhiên, những con số quá khứ không đảm bảo cho kết quả tối nay. Chính HLV Kim Sang-sik cũng nhấn mạnh đây là bán kết trên sân khách và Việt Nam cần tập trung vào trận đấu thay vì thành tích đối đầu.

Đội hình xuất phát Malaysia vs Việt Nam dự kiến

Malaysia (4-3-3)

Azri Ghani; Alif Ahmad, Rodney Celvin, Ubaidullah Shamsul, Faris Danish; Sergio Agüero, Daryl Sham, V. Ruventhiran; Pavithran Gunalan, Paulo Josué, Mohamadou Sumareh.

Nếu Sumareh không vượt qua bài kiểm tra thể lực, Fazrul Amir có thể được sử dụng.

Malaysia buộc phải thay đổi tuyến giữa so với trận thắng Philippines do Wan Kuzain, Aliff Haiqal và Endrick không thể góp mặt. Đây là yếu tố khiến đội hình của Tan Cheng Hoe khó đoán hơn thường lệ.

Việt Nam (3-4-1-2)

Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Đỗ Hoàng Hên; Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son.

HLV Kim Sang-sik vẫn có nhiều phương án khác như Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long hay Nguyễn Hai Long.

Việt Nam đã sử dụng sơ đồ ba trung vệ trong nhiều thời điểm tại vòng bảng. Với tính chất của một trận bán kết sân khách, bộ khung này giúp đội tuyển duy trì số đông khi phòng ngự nhưng vẫn đủ người để chuyển trạng thái nhanh.

Điểm nóng Xuân Son - hàng thủ Malaysia

Malaysia chắc chắn hiểu rằng không thể để Xuân Son thoải mái nhận bóng quay mặt về khung thành.

Tiền đạo Việt Nam có sức mạnh, khả năng tì đè và đặc biệt nguy hiểm trong vòng cấm. Sau khi trở lại từ chấn thương nặng, anh đã tái lập phong độ ghi bàn ở cấp CLB và tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đội tuyển.

Nếu Malaysia tập trung hai trung vệ cho Xuân Son, không gian lại có thể mở ra cho Đình Bắc.

Đây chính là bài toán khó nhất của Tan Cheng Hoe.

Đình Bắc đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 5 bàn, trong đó có hat-trick trước Timor-Leste và cú đúp trước Campuchia.

Một người có khả năng giữ trung vệ, người còn lại đủ nhanh để khai thác khoảng trống phía sau.

Malaysia nhiều khả năng chơi thận trọng

Dù có lợi thế sân nhà, Malaysia khó chọn cách lao lên tấn công ngay từ đầu.

Họ đang thiếu nhiều nhân tố quan trọng và phải đối đầu một Việt Nam rất nguy hiểm khi chuyển trạng thái.

Tan Cheng Hoe đã công khai nhấn mạnh tốc độ của Việt Nam và đặc biệt lưu ý Xuân Son cùng Đình Bắc.

Kịch bản hợp lý nhất là Malaysia tổ chức khối phòng ngự chặt, tranh chấp quyết liệt ở giữa sân rồi tìm Pavithran hoặc Paulo Josué bằng những đường bóng nhanh.

Việt Nam vì thế cần kiên nhẫn.

Một bàn thắng sớm sẽ khiến trận đấu mở ra rất nhiều. Nhưng nếu tỷ số vẫn 0-0 sau hiệp một, đội tuyển cũng không cần nóng vội bởi còn trận lượt về tại Mỹ Đình.

Tuyến giữa có thể quyết định trận đấu

Hoàng Đức và Quang Hải sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Malaysia thiếu Wan Kuzain và Endrick, khiến khả năng kiểm soát khu trung tuyến bị ảnh hưởng. Đây là cơ hội để Việt Nam giành ưu thế bằng chất lượng xử lý bóng tốt hơn.

Nếu Hoàng Đức có thể thoát khỏi lớp pressing đầu tiên, anh sẽ có nhiều lựa chọn phía trước: chuyền thẳng cho Xuân Son, đưa bóng sang hai biên hoặc tìm Đình Bắc bằng đường chuyền vào khoảng trống.

Hoàng Hên cũng là cầu thủ có thể khiến hệ thống Malaysia mất cấu trúc nhờ khả năng di chuyển linh hoạt giữa trung lộ và hai hành lang.

Dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam

Malaysia có lợi thế sân nhà và chắc chắn sẽ nhận được sức ép lớn từ khán đài Kuala Lumpur Football Stadium.

Nhưng đội chủ nhà bước vào bán kết với vấn đề nhân sự nghiêm trọng. Việc mất nhiều cầu thủ ở cùng thời điểm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì cường độ trong 90 phút.

Việt Nam ngược lại sở hữu đội hình đầy đủ, phong độ ổn định và nhiều cầu thủ tấn công đang đạt trạng thái tốt.

Khả năng Malaysia tạo ra bàn thắng vẫn có, đặc biệt trong những pha phản công hoặc tình huống cố định. Nhưng nếu Việt Nam kiểm soát được khu trung tuyến và không để trận đấu biến thành cuộc đua thể lực, nhà đương kim vô địch có cơ sở rời Kuala Lumpur với lợi thế trước lượt về.