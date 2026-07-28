Vé trận Việt Nam vs Singapore bán ở đâu, giá bao nhiêu?

(GLO)- Vé trận Việt Nam vs Singapore có 4 mệnh giá từ 200.000 đến 500.000 đồng. Khán giả cần lưu ý lịch bán trực tiếp, hình thức mua online và địa điểm nhận vé.

Vé xem trận Việt Nam vs Singapore tại ASEAN Hyundai Cup 2026 được bán với 4 mức giá, từ 200.000 đến 500.000 đồng. Sau đợt bán trực tuyến, ban tổ chức tiếp tục mở các quầy bán vé trực tiếp từ chiều 28/7.

Hình minh họa (AI)

Vé trận Việt Nam vs Singapore giá bao nhiêu?

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam công bố 4 mệnh giá vé cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore gồm:

Hạng vé Giá vé Mệnh giá 1 200.000 đồng/vé Mệnh giá 2 300.000 đồng/vé Mệnh giá 3 400.000 đồng/vé Mệnh giá 4 500.000 đồng/vé

Tùy từng mệnh giá, khán giả sẽ được bố trí tại các khu vực khác nhau trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Việc phát hành có thể kết thúc sớm nếu số lượng vé được bán hết.

Thời gian bán vé trực tiếp trận Việt Nam vs Singapore

Đợt bán vé trực tiếp bắt đầu từ ngày 28/7/2026 và kéo dài đến ngày diễn ra trận đấu, với lịch cụ thể như sau:

Ngày bán vé Thời gian 28/7/2026 Từ 14h00 đến 16h30 29/7 và 30/7/2026 Sáng 9h00–11h30; chiều 13h45–16h30 31/7/2026 Sáng 9h00–11h30; chiều 14h00–20h00

Điểm bán chính được đặt tại cổng chính trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Riêng ngày 30/7, ban tổ chức tăng cường thêm một điểm bán tại cổng chính sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Khán giả nên mua vé sớm, bởi quầy vé có thể đóng trước thời gian dự kiến khi vé đã được bán hết.

Vé Việt Nam vs Singapore có bán online không?

Có. Vé trận Việt Nam vs Singapore đã được phát hành trực tuyến độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU, tên cũ là ứng dụng OneU.

Thời gian bán vé online bắt đầu từ 10h00 ngày 17/7/2026, kết thúc lúc 23h59 ngày 25/7/2026 hoặc sớm hơn nếu hết vé. Người mua có thể thanh toán bằng thẻ nội địa, thẻ quốc tế hoặc điểm Upoint được tích hợp trên ứng dụng.

Như vậy, tính đến ngày 28/7/2026, thời hạn mua vé online theo kế hoạch chính thức đã kết thúc. Người hâm mộ chưa có vé cần đến các điểm bán trực tiếp do ban tổ chức công bố, đồng thời tránh mua vé từ các tài khoản mạng xã hội hoặc nguồn không xác định.

Thông tin trận Việt Nam vs Singapore

Nội dung Thông tin Trận đấu Việt Nam vs Singapore Giải đấu ASEAN Hyundai Cup 2026 Vòng đấu Vòng bảng – bảng A Thời gian 20h00 ngày 31/7/2026 Địa điểm Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội Giá vé 200.000–500.000 đồng/vé

Trận đấu với Singapore là trận sân nhà đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Hyundai Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik khởi đầu hành trình bảo vệ chức vô địch bằng chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste ngày 24/7.

Singapore cũng có 3 điểm sau khi thắng Timor-Leste 2-0 tại sân Jalan Besar ngày 27/7. Kết quả này khiến cuộc đối đầu tại Mỹ Đình mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc cạnh tranh các vị trí dẫn đầu bảng A.

Với lợi thế sân nhà cùng hiệu số bàn thắng tốt sau lượt ra quân, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục giành kết quả thuận lợi. Tuy nhiên, Singapore sở hữu lối chơi giàu thể lực, kỷ luật và từng nhiều lần gây khó khăn cho các đội bóng mạnh trong khu vực.

Lưu ý khi mua vé và vào sân

Khán giả nên mua vé tại các kênh phát hành chính thức, kiểm tra kỹ thông tin trên vé và tự bảo quản vé sau khi nhận. Ban tổ chức khuyến cáo người hâm mộ không mang pháo sáng, vật sắc nhọn, bình xịt hơi cay hoặc các vật dụng có thể gây nguy hiểm vào sân.

Những trường hợp không tuân thủ quy định an ninh có thể bị từ chối vào sân và không được hoàn lại tiền vé.