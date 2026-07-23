Việt Nam và Thái Lan cùng trong tốp 100 bảng xếp hạng FIFA tại ASEAN Cup 2026: Indonesia thế nào?

Việt Nam và Thái Lan là hai đội tuyển chính thức có thứ hạng cao nhất ngay trước khi giải ASEAN Cup 2026 khởi tranh ngày 24.7, và đều nằm trong tốp 20 châu Á, sau khi bảng xếp hạng FIFA tháng 7 vừa chính thức công bố.

ASEAN Cup 2026 tiếp tục tính điểm bảng xếp hạng FIFA

Trong tháng 7, đội tuyển Việt Nam là đội duy nhất ở khu vực Đông Nam Á được cộng điểm trên bảng xếp hạng FIFA (1,52 điểm) nhờ trận thắng giao hữu quốc tế trước Myanmar với tỷ số 4-0. Với số điểm này, đội tuyển Việt Nam tích lũy được tổng cộng 1.227,20 điểm theo bảng xếp hạng FIFA tháng 7 công bố và tiếp tục đứng vị trí thứ 99 thế giới như tháng 6.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan (áo xanh) đứng tốp 100 thế giới và 20 châu Á, trước giải ASEAN Cup 2026 khởi tranh

Tương tự, đội tuyển Thái Lan vẫn xếp hạng 94 thế giới và số điểm tích lũy vẫn không thay đổi do không thi đấu chính thức suốt thời gian qua. "Voi chiến" vẫn tích lũy 1.250,80 điểm và tiếp tục đứng ở vị trí như trong tháng 6. Cả hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam cũng xếp lần lượt ở vị trí thứ 15 và 17 ở khu vực châu Á, với đội tuyển Nhật Bản vẫn xếp số 1 châu lục.

Với các vị trí này, Việt Nam và Thái Lan là hai đội tuyển có thứ hạng cao nhất so với các đội còn lại tham dự ASEAN Cup 2026. Indonesia là đội xếp thứ 3 khu vực Đông Nam Á, nhưng đang đứng vị trí thứ 118 thế giới và 21 châu Á (với 1.157,14 điểm), nên cực kỳ khó có thể vượt qua hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan kể cả có thể vô địch ASEAN Cup 2026.

Trong khi đó, các đội còn lại thi đấu tại ASEAN Cup 2026 đều có thứ hạng nằm ngoài tốp 130 thế giới, gồm Philippines (hạng 135 thế giới), Malaysia (136), Singapore (148), Myanmar (158), Campuchia (175), Lào (185) và Timor Leste (201).

ASEAN Cup 2026 (AFF Cup cũ), đã được FIFA công nhận là "giải đấu quốc tế loại A cấp độ 1", nhưng do vẫn tiếp tục không diễn ra trong FIFA Days dù đã chuyển về thi đấu tháng 7 và 8, thay vì tháng 12 như các năm trước.

Vì vậy, hệ số điểm vẫn được tính thấp nhất trong hệ thống tính điểm của bảng xếp hạng FIFA. Nếu thẳng tiến đến ngôi vô địch như kỳ giải năm 2024 với hai lượt trận chung kết đánh bại đội tuyển Thái Lan (tỷ số 2-1 và 3-2) vào đầu năm 2025, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ được cộng tổng cộng khoảng 6,08 điểm cho toàn bộ thành tích thi đấu ở ASEAN Cup 2026.

Điểm số chỉ được cộng với hiệu số cao nhất khi các đội khu vực Đông Nam Á thi đấu tại giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên được tổ chức ngay sau ASEAN Cup 2026, với 2 kỳ FIFA Days kéo dài 16 ngày từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10.

Tại giải đấu này, FIFA thiết kế các đội tuyển thi đấu không quá 4 trận giao hữu quốc tế. Vì vậy, FIFA ASEAN Cup có thể được phân nhóm đấu, để các đội mạnh như Việt Nam, Thái Lan hoặc Indonesia sẽ thi đấu tổng cộng 4 trận kể cả tranh ngôi vô địch.

Theo Giang Lao (TNO)