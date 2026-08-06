Nhận định Việt Nam vs Campuchia 20h ngày 7/8: Giữ ngôi đầu tại Mỹ Đình

(GLO)- Tuyển Việt Nam tiếp Campuchia lúc 20h00 ngày 7/8 tại sân Mỹ Đình, hướng tới chiến thắng để giữ ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026 trước vòng bán kết.

Thời gian, địa điểm trận Việt Nam vs Campuchia

Nội dung Thông tin Trận đấu Việt Nam vs Campuchia Thời gian 20h00 ngày 7/8/2026 Địa điểm Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội Giải đấu ASEAN Hyundai Cup 2026 Vòng đấu Lượt trận cuối bảng A Kênh trực tiếp VTV6, FPT Play, TV360 Trọng tài Cập nhật theo công bố chính thức của ban tổ chức

Hình minh họa (AI)

Trận Việt Nam vs Campuchia được tổ chức tại Mỹ Đình, cùng giờ với cuộc đối đầu Singapore vs Indonesia. Đây là hai trận quyết định các vị trí dẫn đầu bảng A.

Link xem trực tiếp Việt Nam vs Campuchia

Người hâm mộ có thể theo dõi trận đấu trên các nền tảng chính thức:

FPT Play

VTVGo

TV360

Link sự kiện cụ thể trên từng nền tảng có thể được cập nhật sát giờ bóng lăn. Toàn bộ ASEAN Cup 2026 được phát trên FPT Play, trong khi trận đấu của tuyển Việt Nam có thêm các lựa chọn VTV và TV360.

Nhận định trận đấu Việt Nam vs Campuchia

Tuyển Việt Nam bước vào lượt trận cuối với nhiều lợi thế. Sau ba trận, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có 7 điểm, bằng Singapore nhưng dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Việt Nam chỉ cần không thua Campuchia là chắc chắn giành quyền vào bán kết.

Dù vậy, mục tiêu của đội chủ nhà không dừng ở một trận hòa. Giành chiến thắng sẽ giúp Việt Nam duy trì ưu thế lớn trong cuộc đua nhất bảng, qua đó có điều kiện thuận lợi hơn khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Chiến thắng 3-0 trên sân Indonesia cho thấy tuyển Việt Nam đang đạt trạng thái tốt cả về chiến thuật lẫn tâm lý. Hai bàn thắng sớm của Văn Vĩ và Hai Long đến từ khả năng pressing, đoạt bóng rồi chuyển trạng thái nhanh. Xuân Son sau đó vào sân và ấn định kết quả, cho thấy HLV Kim Sang Sik có nhiều phương án thay đổi trên hàng công.

Một điểm đáng chú ý khác là hàng phòng ngự Việt Nam chưa nhận bàn thua nào tại giải. Đội bóng áo đỏ thắng Timor Leste 7-0, hòa Singapore 0-0 và thắng Indonesia 3-0. Việc có thể sử dụng nhiều đội hình khác nhau nhưng vẫn giữ được sự cân bằng là ưu thế lớn của nhà đương kim vô địch.

Trước Campuchia, Việt Nam nhiều khả năng tiếp tục kiểm soát khu vực giữa sân, đẩy hai cầu thủ chạy cánh lên cao và gây áp lực ngay từ phần sân đối phương. Những đường chuyền xuyên tuyến của Hoàng Đức, Quang Hải hoặc Thành Long có thể mở ra khoảng trống cho Xuân Son, Đình Bắc và Hoàng Hên.

Campuchia vừa tìm lại niềm vui bằng chiến thắng 3-0 trước Timor Leste, trong đó Hav Soknet lập cú đúp. Tuy nhiên, hai thất bại trước Singapore và Indonesia cho thấy đội bóng xứ Chùa tháp vẫn gặp khó khi đối thủ tăng tốc, pressing liên tục hoặc khai thác khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự.

Do đã hết cơ hội vào bán kết, Campuchia có thể thi đấu với tâm lý thoải mái và ưu tiên phản công. Đội khách không chịu áp lực về kết quả, nhưng sự thiếu hụt lực lượng cùng chênh lệch chất lượng đội hình khiến khả năng tạo bất ngờ tại Mỹ Đình không được đánh giá cao.

Bảng xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026

Hạng Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng – bàn thua Hiệu số Điểm 1 Việt Nam 3 2 1 0 10–0 +10 7 2 Singapore 3 2 1 0 4–1 +3 7 3 Indonesia 3 2 0 1 8–4 +4 6 4 Campuchia 3 1 0 2 5–7 -2 3 5 Timor Leste 4 0 0 4 0–15 -15 0

Việt Nam đang hơn Indonesia một điểm và có hiệu số vượt trội so với Singapore. Trong khi đó, Campuchia đã chắc chắn không thể lọt vào hai vị trí dẫn đầu.

Thông tin lực lượng Việt Nam vs Campuchia

Tuyển Việt Nam

Tính đến trước buổi tập cuối, tuyển Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp bị treo giò hoặc chấn thương nghiêm trọng khiến cầu thủ chắc chắn vắng mặt.

HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng xoay tua đội hình nhằm giảm tải cho Hoàng Đức, Hai Long, Văn Vĩ, Thành Chung và một số cầu thủ đã thi đấu nhiều phút. Đặng Văn Lâm có thể được trao cơ hội trong khung thành, trong khi Quang Hải, Xuân Son, Hoàng Hên và Văn Hậu là những ứng viên trở lại đội hình xuất phát.

Tuyển Campuchia

Campuchia không có sự phục vụ của ba cầu thủ đã rời đội trước chuyến sang Hà Nội:

Mat Noron: chấn thương nặng ở mắt cá chân phải.

Sieng Chantha: trở về câu lạc bộ chủ quản.

Abdel Kader Coulibaly: trở về câu lạc bộ chủ quản.

Việc ba cầu thủ này vắng mặt khiến HLV Koji Gyotoku có thể phải sử dụng thêm các gương mặt trẻ. Hav Soknet, Samuel Bong, Alisher Mirzaev và Iago Fernandes được kỳ vọng đảm nhiệm vai trò chính trong những tình huống phản công.

Kết quả 5 trận gần nhất của tuyển Việt Nam

Ngày Trận đấu Kết quả 3/8/2026 Indonesia vs Việt Nam 0-3 31/7/2026 Việt Nam vs Singapore 0-0 24/7/2026 Timor Leste vs Việt Nam 0-7 18/7/2026 Việt Nam vs Myanmar 4-0 12/7/2026 Đại học Yeungnam vs Việt Nam 1-2

Việt Nam bất bại trong năm trận gần nhất, thắng bốn và hòa một, ghi 16 bàn và chỉ nhận một bàn thua. Riêng ba trận tại ASEAN Cup 2026, đội bóng của HLV Kim Sang Sik vẫn giữ sạch lưới.

Kết quả 5 trận gần nhất của tuyển Campuchia

Ngày Trận đấu Kết quả 3/8/2026 Campuchia vs Timor Leste 3-0 27/7/2026 Indonesia vs Campuchia 5-1 24/7/2026 Campuchia vs Singapore 1-2 18/7/2026 Campuchia vs Nepal 2-2 12/7/2026 Campuchia vs Sri Lanka 1-0

Campuchia thắng hai, hòa một và thua hai trong năm trận gần nhất. Đội bóng này ghi bàn ở cả năm trận nhưng để thủng lưới bảy lần trong ba trận tại vòng bảng ASEAN Cup.

Kết quả đối đầu Việt Nam vs Campuchia gần nhất

Ngày Trận đấu Kết quả 19/3/2025 Việt Nam vs Campuchia 2-1 19/12/2021 Việt Nam vs Campuchia 4-0 24/11/2018 Việt Nam vs Campuchia 3-0 10/10/2017 Việt Nam vs Campuchia 5-0 5/9/2017 Campuchia vs Việt Nam 1-2

Lịch sử hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ nhà. Việt Nam đã thắng cả 11 lần gặp Campuchia trước đây. Trong năm cuộc đối đầu gần nhất, Việt Nam ghi 16 bàn và chỉ để thủng lưới hai lần.

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Campuchia dự kiến

Việt Nam, sơ đồ 3-4-3

Đặng Văn Lâm; Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Nhật Minh; Đoàn Văn Hậu, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải, Lê Văn Đô; Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc.

Khả năng HLV Kim Sang Sik thay đổi nhiều vị trí là khá cao. Tài Lộc, Gia Hưng, Tuấn Tài và Xuân Mạnh cũng có thể được sử dụng ngay từ đầu, tùy mục tiêu xoay tua và tình trạng thể lực của từng cầu thủ.

Campuchia, sơ đồ 4-2-3-1

Hul Kimhuy; Hikaru Mizuno, Ouk Sovann, Im Vakhim, Soeuy Visal; Ty Sa, Alisher Mirzaev; Phat Sokha, Yem Devit, Iago Fernandes; Hav Soknet.

Samuel Bong là phương án khác cho vị trí trung phong. Campuchia nhiều khả năng bố trí đội hình thấp, tập trung quân số trước vòng cấm rồi đưa bóng nhanh lên cho các cầu thủ có tốc độ.

Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Campuchia

Campuchia có thể gây ra một số khó khăn trong giai đoạn đầu bằng lối chơi phòng ngự số đông. Tuy nhiên, nếu Việt Nam ghi được bàn mở tỷ số sớm, khoảng trống sẽ xuất hiện nhiều hơn khi đội khách buộc phải dâng cao.

Với lợi thế sân nhà, hàng công có chiều sâu và khả năng kiểm soát thế trận tốt hơn, tuyển Việt Nam đủ khả năng giành chiến thắng mà không cần sử dụng toàn bộ các trụ cột trong 90 phút.