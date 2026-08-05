Vé Việt Nam vs Campuchia bán ở đâu, giá bao nhiêu?

(GLO)- Vé trận Việt Nam vs Campuchia có 4 mệnh giá từ 200.000 đến 500.000 đồng, được bán trực tiếp từ ngày 5/8 trước cuộc so tài tại sân Mỹ Đình.

Vé xem trận Việt Nam vs Campuchia tại ASEAN Hyundai Cup 2026 được phát hành với 4 mệnh giá, từ 200.000 đến 500.000 đồng. Đợt bán trực tiếp diễn ra từ ngày 5/8 đến trước giờ bóng lăn ngày 7/8 tại Hà Nội.

Hình minh họa (AI)

Vé trận Việt Nam vs Campuchia giá bao nhiêu?

Ban tổ chức phát hành vé trận Việt Nam vs Campuchia với 4 mức giá:

Hạng vé Giá vé Mệnh giá 1 200.000 đồng/vé Mệnh giá 2 300.000 đồng/vé Mệnh giá 3 400.000 đồng/vé Mệnh giá 4 500.000 đồng/vé

Các mệnh giá tương ứng với những khu vực khác nhau trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Người hâm mộ nên mua vé tại các kênh được ban tổ chức công bố, tránh giao dịch qua những tài khoản mạng xã hội hoặc nguồn bán vé không rõ ràng.

Thời gian bán vé trực tiếp Việt Nam vs Campuchia

Theo kế hoạch mới nhất của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, vé được bán trực tiếp trong ba ngày 5, 6 và 7/8/2026.

Ngày bán vé Buổi sáng Buổi chiều 5/8/2026 9h00–11h30 13h45–16h30 6/8/2026 9h00–11h30 13h45–16h30 7/8/2026 9h00–11h30 15h00–20h00

Địa điểm bán vé: Quầy vé tại cổng chính trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Ban tổ chức lưu ý việc phát hành có thể kết thúc trước thời gian dự kiến nếu số lượng vé được bán hết. Kế hoạch và phương thức bán vé cũng có thể được điều chỉnh nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực phát hành.

Vé Việt Nam vs Campuchia có bán online không?

Có. Vé trận Việt Nam vs Campuchia đã được phát hành trực tuyến độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU, tên cũ là ứng dụng OneU.

Đợt bán vé online bắt đầu lúc 10h00 ngày 20/7/2026 và kết thúc lúc 23h59 ngày 29/7/2026. Như vậy, tính đến ngày 5/8/2026, thời hạn mua vé trực tuyến theo kế hoạch chính thức đã kết thúc. Khán giả chưa có vé cần chuyển sang mua trực tiếp tại quầy do VFF công bố.

Trong thời gian mở bán online, người mua truy cập tính năng “Mua vé” trên ứng dụng Techcombank OneU và có thể thanh toán bằng thẻ nội địa, thẻ quốc tế hoặc điểm Upoint. Người mua phải sử dụng thông tin căn cước công dân hoặc hộ chiếu khi đặt vé.

Cách nhận vé đã mua online

Vé đặt thành công trên ứng dụng được Vietnam Post chuyển phát đến địa chỉ khách hàng đăng ký. Phí chuyển phát nhanh được VFF công bố là 30.000 đồng.

Đối với những bưu gửi không thể giao tại địa chỉ đăng ký, khách hàng có thể nhận vé trong ngày thi đấu với thông tin sau:

Nội dung Thông tin Thời gian nhận vé 8h00–17h00 ngày 7/8/2026 Địa điểm Bưu cục 130675 – TTDV Từ Liêm Địa chỉ Kho số 2 CN2, đường Thanh Lâm, khu công nghiệp vừa và nhỏ Nam Từ Liêm, phường Xuân Phương, Hà Nội Hotline Vietnam Post 1900 545481

Khi nhận vé, người mua cần mang theo bản gốc căn cước công dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền và bản sao giấy tờ của người ủy quyền, người được ủy quyền theo yêu cầu của ban tổ chức.

Thông tin trận Việt Nam vs Campuchia

Nội dung Thông tin Trận đấu Việt Nam vs Campuchia Giải đấu ASEAN Hyundai Cup 2026 Vòng đấu Lượt cuối bảng A Thời gian 20h00 ngày 7/8/2026 Địa điểm Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội Giá vé 200.000–500.000 đồng/vé

Trang thông tin chính thức của giải đấu xác nhận cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Campuchia diễn ra lúc 20h00 ngày 7/8 trên sân Mỹ Đình. Đây là trận cuối cùng của hai đội tại vòng bảng ASEAN Hyundai Cup 2026.

Việt Nam chỉ cần hòa để giành vé vào bán kết

Trước lượt trận cuối, đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau ba trận, ghi 10 bàn và chưa để thủng lưới. Singapore cũng có 7 điểm nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng, trong khi Indonesia đứng tiếp theo với 6 điểm. Campuchia có 3 điểm sau ba trận và đã không còn cơ hội cạnh tranh một trong hai vị trí đi tiếp.

Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lần lượt thắng Timor-Leste 7-0, hòa Singapore 0-0 và đánh bại Indonesia 3-0. Chiến thắng trên sân Pakansari được tạo nên bởi các bàn thắng của Văn Vĩ, Hai Long và Xuân Son, giúp đội tuyển Việt Nam nắm quyền tự quyết trước lượt đấu cuối.

Với cục diện hiện tại, đội tuyển Việt Nam chỉ cần giành ít nhất một điểm trước Campuchia là chắc chắn góp mặt tại bán kết. Một chiến thắng sẽ giúp nhà đương kim vô địch có nhiều cơ hội giữ ngôi đầu bảng A, qua đó tạo lợi thế nhất định khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Campuchia dù không còn khả năng đi tiếp vẫn có sự chuẩn bị tinh thần tích cực sau chiến thắng 3-0 trước Timor-Leste. Tiền đạo Hav Soknet ghi hai bàn trong trận đấu này và là cầu thủ mà hàng phòng ngự Việt Nam cần dành sự chú ý.

Khán giả cần lưu ý gì khi vào sân Mỹ Đình?

Người hâm mộ cần tự bảo quản vé sau khi mua và kiểm tra kỹ thông tin trước khi rời quầy. Ban tổ chức không cho phép mang vào sân các vật sắc nhọn, pháo sáng, pháo bông, bình xịt hơi cay hoặc những vật dụng có thể gây nguy hiểm.

Khán giả không tuân thủ quy định an ninh có thể bị từ chối vào sân và không được hoàn lại tiền vé. Ban tổ chức tiếp tục kêu gọi cổ động viên cổ vũ văn minh, không sử dụng pháo sáng trong và ngoài sân vận động.