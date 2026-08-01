FIFA rút kế hoạch bán cổ phần World Cup, Chủ tịch Infantino có thể phải điều trần trước EP

(GLO)- Ngày 1-8, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino thông báo, FIFA quyết định hủy bỏ kế hoạch lập FIFA Forward Enterprise (FFE), sau khi vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các liên đoàn bóng đá và nhiều bên liên quan.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch trước đó, FFE sẽ là đơn vị quản lý các giải đấu do FIFA tổ chức, trong đó có World Cup. FIFA dự kiến huy động khoảng 4,2 tỷ USD thông qua việc bán khoảng 20% cổ phần của công ty mới, với mục tiêu tạo thêm nguồn lực tài chính để đầu tư cho sự phát triển bóng đá trên toàn cầu, đặc biệt tại các quốc gia còn gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, ngay sau đó, đề xuất vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ, trong đó Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cho rằng, World Cup không thể bị xem như một sản phẩm đầu tư và cảnh báo sẽ tẩy chay các giải đấu của FIFA, nếu kế hoạch không bị hủy bỏ.

Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cũng bác bỏ đề xuất, trong khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố ủng hộ lập trường của UEFA và CONCACAF.

Ba tổ chức này đại diện cho 143 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên FIFA, vượt quá một nửa số phiếu cần để kế hoạch được thông qua. Đáng chú ý, ngày 31-7, ông Cordeiro, cố vấn cấp cao của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, tuyên bố từ chức, nhằm phản đối đề xuất này.

FIFA đã phải tổ chức họp khẩn sau khi nhiều liên đoàn thành viên và các nhà tài trợ bày tỏ sự phản đối, trong đó có một số đồng minh thân cận của Chủ tịch Gianni Infantino.

Trong tuyên bố ngày 1-8, ông Infantino nhấn mạnh, dự án chỉ có thể được thực hiện nếu nhận được sự đồng thuận của đa số các liên đoàn thành viên và tuân thủ đầy đủ quy trình tham vấn với Hội đồng FIFA, các liên đoàn cũng như các bên liên quan.

Không chỉ các tổ chức bóng đá phản đối, kế hoạch của FIFA còn làm dấy lên quan ngại trong giới chính trị châu Âu. Theo dự thảo do các nghị sĩ Nghị viện châu Âu (EP) lưu hành, cơ quan này dự kiến mời ông Gianni Infantino tham dự một phiên điều trần nhằm giải trình về đề xuất trên, với lý do bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Các nghị sĩ cũng bày tỏ lo ngại về cách thức quản trị của FIFA, cho rằng World Cup là giá trị chung của bóng đá thế giới và không nên trở thành tài sản để mua bán. Họ cũng đặt câu hỏi về việc kế hoạch được công bố trong bối cảnh FIFA chuẩn bị bước vào năm bầu cử Chủ tịch.