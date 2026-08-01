Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 1/8: Nóng ASEAN Cup, MU gặp Atletico

(GLO)- Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 1/8/2026 có tâm điểm Thái Lan - Malaysia tại ASEAN Cup, cùng các trận Man City - Inter, MU - Atletico và Chelsea - Tottenham đáng chú ý.

Ngày 1/8/2026, người hâm mộ Việt Nam hướng sự chú ý tới hai trận đấu tại bảng B ASEAN Cup, đặc biệt là cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Malaysia. Bên cạnh đó, loạt trận giao hữu có sự góp mặt của Man City, Man United, Chelsea, Real Madrid và Inter Milan cũng rất đáng chờ đợi.

Hình minh họa (AI)

Lịch thi đấu được quy đổi theo giờ Việt Nam và cập nhật vào sáng 1/8/2026.

Kết quả bóng đá mới nhất

Giải đấu Trận đấu Kết quả ASEAN Cup 2026 Timor Leste - Indonesia 0-3 ASEAN Cup 2026 Việt Nam - Singapore 0-0 Giao hữu CLB Birmingham City - Barcelona 2-2 Luân lưu Birmingham City - Barcelona 3-2

Tuyển Việt Nam không thể tận dụng lợi thế sân nhà khi để Singapore cầm hòa 0-0. Kết quả này khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik rơi xuống vị trí thứ ba bảng A, sau Singapore và Indonesia. Ở trận đấu trước đó, Indonesia thắng Timor Leste 3-0 để vươn lên vị trí thứ hai.

Tại châu Âu, Barcelona hòa Birmingham City 2-2 sau 90 phút rồi thất bại 2-3 trong loạt sút luân lưu. Kết quả giao hữu chưa phải vấn đề quá lớn, nhưng cho thấy đội bóng Tây Ban Nha còn nhiều việc phải làm khi thử nghiệm đội hình có nhiều cầu thủ trẻ.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/8

Thời gian Bảng Trận đấu Kênh trực tiếp 17h00 B Lào - Philippines FPT Play 20h00 B Thái Lan - Malaysia FPT Play

Lào và Philippines bước vào trận đấu không được phép thua

Lào đã nhận hai thất bại liên tiếp trước Thái Lan và Malaysia, chưa ghi được bàn thắng nào và để lọt lưới chín lần. Nếu tiếp tục trắng tay, đội bóng xứ Triệu voi gần như hết cơ hội cạnh tranh vé bán kết.

Philippines cũng khởi đầu không thuận lợi khi thua Myanmar 1-4. Tuy nhiên, đội bóng này mới thi đấu một trận nên vẫn còn khả năng trở lại đường đua. Trước một đối thủ đang gặp vấn đề ở hàng phòng ngự như Lào, Philippines có cơ hội giành ba điểm đầu tiên.

Thái Lan - Malaysia: Trận đấu có thể định đoạt ngôi đầu bảng B

Malaysia đang dẫn đầu bảng B với sáu điểm tuyệt đối, ghi sáu bàn và chỉ thủng lưới một lần. Chiến thắng trước Thái Lan sẽ giúp Malaysia tiến rất gần tấm vé bán kết.

Thái Lan mới thi đấu một trận nhưng đã cho thấy sức mạnh khi thắng Lào 5-0. Với lợi thế sân nhà Rajamangala, đội bóng xứ Chùa vàng được đánh giá nhỉnh hơn. Dù vậy, Malaysia sở hữu khả năng chuyển trạng thái nhanh và đã thể hiện sự hiệu quả trong hai lượt trận đầu tiên.

Đây có thể không phải trận đấu quá cởi mở. Hai đội đều hiểu rằng một sai lầm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất

Bảng A

Vị trí Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm 1 Singapore 3 2 1 0 +3 7 2 Indonesia 2 2 0 0 +7 6 3 Việt Nam 2 1 1 0 +7 4 4 Campuchia 2 0 0 2 -5 0 5 Timor Leste 3 0 0 3 -12 0

Bảng B

Vị trí Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm 1 Malaysia 2 2 0 0 +5 6 2 Thái Lan 1 1 0 0 +5 3 3 Myanmar 2 1 0 1 +2 3 4 Philippines 1 0 0 1 -3 0 5 Lào 2 0 0 2 -9 0

Các bảng xếp hạng được tính từ kết quả các trận đã hoàn thành đến hết ngày 31/7.

Tuyển Việt Nam gặp khó sau trận hòa Singapore

Bốn điểm sau hai trận chưa phải kết quả quá tệ, nhưng cục diện bảng A buộc tuyển Việt Nam phải tập trung tối đa cho chuyến làm khách trước Indonesia vào ngày 3/8.

Nếu giành chiến thắng, Việt Nam sẽ vượt qua Indonesia và tự mở rộng cánh cửa vào bán kết. Một trận hòa vẫn có thể chấp nhận được, với điều kiện đội tuyển đánh bại Campuchia ở lượt cuối. Ngược lại, nếu thua Indonesia, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ phải phụ thuộc vào kết quả trận Singapore - Indonesia.

Điểm tích cực là Việt Nam vẫn chưa để thủng lưới và đang có hiệu số +7. Tuy nhiên, trận hòa Singapore cho thấy đội tuyển cần cải thiện khả năng xử lý ở một phần ba cuối sân. Gặp Indonesia trên sân khách sẽ là thử thách hoàn toàn khác, bởi đối thủ có tốc độ, thể lực và khả năng gây sức ép tốt hơn.

Lịch thi đấu giao hữu CLB quốc tế ngày 1/8

Thời gian Trận đấu Nền tảng dự kiến 17h00 FC Tokyo - Borussia Dortmund Kênh chính thức CLB 16h45 Chelsea - Tottenham CFC+, ứng dụng Chelsea 18h30 Man City - Inter Milan CITY+ 19h00 Indonesia All Stars - Aston Villa Nền tảng Aston Villa 20h00 Man United - Atletico Madrid MUTV 22h00 Hamburg - Everton Everton TV 23h00 Real Madrid - Fiorentina Realmadrid TV, RM Play 01h00 ngày 2/8 Girona - Arsenal Arsenal.com, ứng dụng Arsenal

Lịch giao hữu của các CLB Ngoại hạng Anh được công bố trên trang chính thức của giải, trong đó ngày 1/8 có Chelsea - Tottenham, Man City - Inter, Man United - Atletico Madrid và nhiều trận đáng chú ý khác.

Chelsea - Tottenham: Giao hữu nhưng khó thiếu quyết liệt

Chelsea và Tottenham gặp nhau lúc 16h45 tại Sydney. Dù chỉ là trận chuẩn bị trước mùa giải, tính chất derby London khiến màn so tài này vẫn có sức hút riêng.

Chelsea vừa trải qua trận thắng nhiều bàn trước Western Sydney Wanderers, trong khi Tottenham đã có ba trận giao hữu để hoàn thiện thể lực. Hai đội có thể tiếp tục trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, nhưng tốc độ và mức độ tranh chấp nhiều khả năng vẫn cao.

Man City - Inter Milan: Phép thử chiến thuật đáng chờ đợi

Man City bước vào trận giao hữu đầu tiên trong chuyến du đấu châu Á. Cuộc đối đầu với Inter Milan là cơ hội để đội bóng Anh thử nghiệm những ý tưởng mới, trong khi đại diện Serie A có thể khai thác sự thiếu ổn định thường thấy ở giai đoạn đầu mùa.

Inter có tổ chức phòng ngự và khả năng chuyển trạng thái tốt. Vì vậy, đây sẽ là bài kiểm tra đủ nặng cho khả năng kiểm soát bóng và chống phản công của Man City. Trận đấu diễn ra lúc 18h30 tại Hong Kong.

Man United - Atletico Madrid: Kiểm tra bản lĩnh hàng công

Sau chiến thắng 5-0 trước Rosenborg, Man United sẽ gặp đối thủ có chất lượng cao hơn nhiều. Atletico Madrid thường duy trì cự ly đội hình chặt chẽ, tranh chấp quyết liệt và không cho đối phương nhiều khoảng trống ở trung lộ.

Man United cần chứng minh khả năng tạo cơ hội trước một hàng thủ lùi sâu, thay vì chỉ phát huy tốt khi trận đấu diễn ra cởi mở. Đây cũng là dịp quan trọng để ban huấn luyện đánh giá các phương án nhân sự trước mùa giải mới.

Real Madrid bắt đầu hành trình chuẩn bị mùa giải

Real Madrid gặp Fiorentina lúc 23h00 tại Áo. Đại diện Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn, nhưng yếu tố đáng quan tâm không chỉ là tỷ số mà còn nằm ở cách đội bóng vận hành sau thời gian tập luyện đầu mùa.

Fiorentina đã có ba trận giao hữu nên có thể đạt trạng thái thi đấu tốt hơn. Real Madrid vì thế khó chờ đợi một trận đấu dễ dàng, nhất là khi nhiều cầu thủ mới trở lại sau mùa hè bận rộn. Trận đấu được phát trực tiếp trên Realmadrid TV và RM Play.

Lịch thi đấu tiếp theo của ASEAN Cup 2026

Ngày Thời gian Trận đấu 3/8 17h30 Campuchia - Timor Leste 3/8 20h30 Indonesia - Việt Nam 4/8 17h00 Myanmar - Lào 4/8 20h00 Philippines - Thái Lan 7/8 20h00 Việt Nam - Campuchia 7/8 20h00 Singapore - Indonesia 8/8 20h00 Thái Lan - Myanmar 8/8 20h00 Malaysia - Philippines

Với tuyển Việt Nam, trận gặp Indonesia ngày 3/8 là bước ngoặt của vòng bảng. Sau trận hòa Singapore, đội tuyển không còn nhiều khoảng trống để sửa sai nếu muốn bảo vệ quyền tự quyết trong cuộc đua vào bán kết.