Kết quả, bảng xếp hạng, lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) mới nhất

(GLO)- ASEAN Cup 2026 nóng lên khi Việt Nam, Singapore, Indonesia và Malaysia cùng khởi đầu ấn tượng, trong lúc cuộc đua bán kết ở hai bảng xuất hiện nhiều nút thắt đáng chú ý.

ASEAN Cup 2026, giải đấu trước đây quen thuộc với tên gọi AFF Cup, đã hoàn tất hai lượt trận đầu tiên của mỗi bảng. Đội tuyển Việt Nam gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste, nhưng Singapore mới là đội tạm dẫn đầu bảng A nhờ giành trọn 6 điểm sau hai trận.

Hình minh họa (AI)

Ở bảng B, Malaysia cũng có khởi đầu hoàn hảo. Trong khi đó, chiến thắng bất ngờ 4-1 của Myanmar trên sân Philippines khiến cuộc đua giành vé vào bán kết trở nên khó đoán hơn.

Kết quả ASEAN Cup 2026 mới nhất

Kết quả bảng A

Ngày Trận đấu Kết quả 24/7/2026 Campuchia – Singapore 1-2 24/7/2026 Timor-Leste – Việt Nam 0-7 27/7/2026 Indonesia – Campuchia 5-1 27/7/2026 Singapore – Timor-Leste 2-0

Đội tuyển Việt Nam có màn ra quân tưng bừng khi Nguyễn Đình Bắc lập hat-trick, Đỗ Hoàng Hên ghi hai bàn và Nguyễn Xuân Son đóng góp một pha lập công. Bàn còn lại đến từ tình huống phản lưới của cầu thủ Timor-Leste.

Indonesia cũng phát đi lời cảnh báo bằng chiến thắng 5-1 trước Campuchia. Mitch Baker trở thành tâm điểm khi ghi ba bàn ngay trong trận ra mắt đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, Singapore thể hiện sự ổn định với hai chiến thắng liên tiếp.

Kết quả bảng B

Ngày Trận đấu Kết quả 25/7/2026 Myanmar – Malaysia 1-2 25/7/2026 Lào – Thái Lan 0-5 28/7/2026 Malaysia – Lào 4-0 28/7/2026 Philippines – Myanmar 1-4

Malaysia tiếp tục duy trì mạch toàn thắng khi vượt qua Lào 4-0. Paulo Josué mở tỷ số, trước khi Endrick, Wan Kuzain và một pha phản lưới giúp đội chủ nhà hoàn tất chiến thắng.

Kết quả đáng chú ý nhất là thất bại 1-4 của Philippines trước Myanmar. Sau trận thua Malaysia ở ngày ra quân, Myanmar đã trở lại mạnh mẽ và tự đưa mình trở lại cuộc đua tranh hai vị trí đầu bảng B.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất

Bảng A

Hạng Đội tuyển Trận Hiệu số Điểm 1 Singapore 2 +3 6 2 Việt Nam 1 +7 3 3 Indonesia 1 +4 3 4 Campuchia 2 -5 0 5 Timor-Leste 2 -9 0

Singapore đứng đầu nhưng đã thi đấu nhiều hơn Việt Nam và Indonesia một trận. Việt Nam xếp trên Indonesia nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Bảng xếp hạng được tính từ các kết quả đã hoàn tất đến sáng 29/7/2026.

Bảng B

Hạng Đội tuyển Trận Hiệu số Điểm 1 Malaysia 2 +5 6 2 Thái Lan 1 +5 3 3 Myanmar 2 +2 3 4 Philippines 1 -3 0 5 Lào 2 -9 0

Malaysia tạm chiếm ngôi đầu với 6 điểm. Thái Lan đứng thứ hai nhờ hiệu số tốt hơn Myanmar và vẫn còn một trận chưa đấu.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 sắp tới

Giờ thi đấu được quy đổi theo giờ Việt Nam.

Ngày 31/7/2026 – bảng A

Giờ Trận đấu 17 giờ Timor-Leste – Indonesia 20 giờ Việt Nam – Singapore

Ngày 1/8/2026 – bảng B

Giờ Trận đấu 17 giờ Lào – Philippines 20 giờ Thái Lan – Malaysia

Ngày 3/8/2026 – bảng A

Giờ Trận đấu 17 giờ 30 Campuchia – Timor-Leste 20 giờ 30 Indonesia – Việt Nam

Ngày 4/8/2026 – bảng B

Giờ Trận đấu 17 giờ Myanmar – Lào 20 giờ Philippines – Thái Lan

Ngày 7/8/2026 – bảng A

Giờ Trận đấu 20 giờ Việt Nam – Campuchia 20 giờ Singapore – Indonesia

Ngày 8/8/2026 – bảng B

Giờ Trận đấu 20 giờ Thái Lan – Myanmar 20 giờ Malaysia – Philippines

Lịch vòng bảng cho thấy Việt Nam còn ba trận gặp Singapore, Indonesia và Campuchia. Hai trận cuối mỗi bảng được tổ chức cùng giờ nhằm bảo đảm tính cạnh tranh.

Lịch bán kết và chung kết ASEAN Cup 2026

Vòng đấu Thời gian Bán kết lượt đi 15 và 16/8/2026 Bán kết lượt về 18 và 19/8/2026 Chung kết lượt đi 22/8/2026 Chung kết lượt về 26/8/2026

Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Các vòng bán kết và chung kết tiếp tục được tổ chức theo thể thức lượt đi, lượt về.

Việt Nam – Singapore: Trận đấu có thể thay đổi ngôi đầu bảng A

Cuộc tiếp đón Singapore lúc 20 giờ ngày 31/7 trên sân Mỹ Đình là bài kiểm tra thực sự đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại giải năm nay.

Chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste đem lại lợi thế lớn về hiệu số, đồng thời giúp các cầu thủ tấn công có được cảm giác bóng và sự tự tin. Tuy nhiên, Timor-Leste chưa tạo ra sức ép đủ lớn để kiểm chứng khả năng phòng ngự của Việt Nam.

Singapore sẽ mang đến thử thách khác hẳn. Đội bóng đảo quốc không ghi quá nhiều bàn nhưng chơi chặt chẽ, duy trì cự ly đội hình tốt và biết cách giải quyết trận đấu ở những thời điểm quan trọng. Hai chiến thắng liên tiếp giúp họ có quyền lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn khi làm khách tại Mỹ Đình.

Với Việt Nam, ba điểm sẽ giúp đội tuyển san bằng điểm số với Singapore trong khi vẫn còn một trận chưa đấu. Đây cũng là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tạo lợi thế trước chuyến làm khách trên sân Indonesia.

Một trận hòa chưa phải kết quả bất lợi, nhưng khi đó áp lực sẽ được dồn sang cuộc đối đầu Indonesia ngày 3/8. Vì vậy, Việt Nam nhiều khả năng vẫn chủ động tấn công, nhưng cần tránh để lộ khoảng trống khi mất bóng.

Indonesia là đối thủ cạnh tranh trực tiếp

Chiến thắng 5-1 trước Campuchia cho thấy Indonesia sở hữu hàng công có tốc độ và khả năng tận dụng cơ hội tốt. Sau trận gặp Timor-Leste, Indonesia sẽ tiếp đón Việt Nam trên sân nhà.

Nếu không có bất ngờ ở lượt trận ngày 31/7, cuộc đối đầu Indonesia – Việt Nam có thể trực tiếp quyết định vị trí nhất bảng hoặc ít nhất là tạo ra lợi thế rất lớn trong cuộc đua vào bán kết.

Indonesia có lợi thế sân nhà, thể lực và khả năng đẩy tốc độ trận đấu lên cao. Việt Nam lại nhỉnh hơn về sự ổn định cùng kinh nghiệm thi đấu những trận cầu lớn tại khu vực. Đây có thể là màn so tài cân bằng nhất vòng bảng.

Bảng B xuất hiện bước ngoặt

Malaysia đang có 6 điểm nhưng chưa thể sớm nghĩ đến vé bán kết. Đối thủ tiếp theo của họ là Thái Lan, đội đã thắng Lào 5-0 trong trận ra quân.

Cuộc đấu Thái Lan – Malaysia ngày 1/8 có thể quyết định ngôi đầu bảng B. Malaysia chỉ cần tránh thất bại là tiếp tục duy trì lợi thế, trong khi Thái Lan cần ba điểm để vượt lên và giảm áp lực ở những lượt cuối.

Myanmar cũng chưa bị loại khỏi cuộc đua. Chiến thắng 4-1 trước Philippines giúp đội bóng này cải thiện đáng kể hiệu số. Nếu tiếp tục đánh bại Lào, Myanmar có thể bước vào trận cuối gặp Thái Lan với cơ hội giành vé đi tiếp.

Ngược lại, Philippines đã bị đẩy vào tình thế khó khăn. Sau thất bại ngay trên sân nhà, đội bóng này gần như không còn nhiều khoảng trống cho sai lầm trong ba trận còn lại.

Nhận định cục diện ASEAN Cup 2026

Bảng A đang dần hình thành cuộc đua ba đội giữa Việt Nam, Singapore và Indonesia. Campuchia cùng Timor-Leste chưa có điểm và sẽ rất khó tạo ra cuộc lật đổ nếu không cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự.

Singapore có lợi thế điểm số, Việt Nam có lợi thế hiệu số, còn Indonesia sở hữu lợi thế sân nhà trong trận đối đầu trực tiếp với Việt Nam. Vì vậy, kết quả hai trận Việt Nam – Singapore và Indonesia – Việt Nam sẽ ảnh hưởng lớn nhất đến thứ tự chung cuộc.

Ở bảng B, Malaysia đã đặt một chân vào cuộc đua bán kết nhưng chưa bảo đảm suất đi tiếp. Thái Lan vẫn là ứng viên hàng đầu, còn Myanmar đang trở lại đúng lúc. Cục diện bảng đấu có thể chỉ được phân định trong lượt trận cuối cùng.

Với đội tuyển Việt Nam, chiến thắng đậm ở ngày ra quân là sự khởi đầu thuận lợi, nhưng chặng đường bảo vệ chức vô địch chỉ thực sự bắt đầu từ trận gặp Singapore. Một kết quả tốt tại Mỹ Đình không chỉ mang lại ba điểm mà còn giúp đội tuyển chủ động hơn về chiến thuật và lực lượng trước chuyến đi Indonesia.