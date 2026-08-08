Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/8: ASEAN Cup 2026, MU vs PSG

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/8/2026 đáng chú ý với lượt cuối bảng B ASEAN Cup, nơi đối thủ của Việt Nam tại bán kết sẽ được xác định.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/8/2026 sôi động với lượt trận cuối bảng B ASEAN Cup, trong khi loạt trận giao hữu Juventus - Inter Milan, Chelsea - AC Milan, PSG - Manchester United cũng thu hút sự chú ý. Đội tuyển Việt Nam đã giành ngôi nhất bảng A và đang chờ xác định đối thủ ở bán kết.

Hình minh họa (AI)

Lịch thi đấu và kết quả được cập nhật sáng 8/8, theo giờ Việt Nam.

Kết quả bóng đá đáng chú ý đêm 7/8, rạng sáng 8/8

Giải đấu Trận đấu Kết quả ASEAN Cup 2026 Việt Nam - Campuchia 3-1 ASEAN Cup 2026 Singapore - Indonesia 1-1 Giao hữu CLB Aston Villa - Bayern Munich 1-2 Cúp Liên đoàn Anh Wolverhampton - Port Vale 3-0 Cúp Liên đoàn Anh Wycombe - Stevenage 1-2 Cúp Liên đoàn Anh Middlesbrough - Wrexham 1-0

Việt Nam khép lại vòng bảng với ngôi đầu

Chiến thắng 3-1 trước Campuchia giúp đội tuyển Việt Nam hoàn thành vòng bảng ASEAN Cup 2026 với 10 điểm sau 4 trận, trong đó có 3 chiến thắng và một trận hòa.

Đây là kết quả quan trọng bởi thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ có vé vào bán kết mà còn giữ được vị trí số một bảng A. Việt Nam ghi 13 bàn và chỉ để lọt lưới một lần sau bốn lượt đấu.

Nhìn tổng thể vòng bảng, trận hòa Singapore 0-0 là thời điểm Việt Nam gặp nhiều khó khăn nhất. Tuy nhiên, chiến thắng 3-0 trên sân Indonesia và sau đó là màn vượt qua Campuchia cho thấy đội tuyển đã lấy lại sự hiệu quả ở khâu kết thúc.

Điều đáng chú ý hơn là Việt Nam bước vào bán kết với lợi thế được chơi trận lượt về trên sân nhà. Đối thủ tiếp theo sẽ là đội đứng thứ hai bảng B và chỉ được xác định sau loạt trận tối 8/8. Lịch thi đấu của giải quy định đội nhì bảng B tiếp đội nhất bảng A ở bán kết lượt đi ngày 16/8, trước khi Việt Nam đá lượt về ngày 19/8.

Singapore đi tiếp, Indonesia dừng bước

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Singapore hòa Indonesia 1-1. Indonesia vượt lên đầu hiệp hai nhưng Singapore tìm được bàn gỡ, qua đó bảo vệ vị trí thứ hai bảng A.

Một điểm giúp Singapore nâng tổng số điểm lên 8 và cùng Việt Nam giành hai suất vào bán kết. Indonesia kết thúc vòng bảng với 7 điểm, phải dừng cuộc chơi dù đã thắng hai trận.

Bảng xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026

XH Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm 1 Việt Nam 4 3 1 0 +12 10 2 Singapore 4 2 2 0 +3 8 3 Indonesia 4 2 1 1 +4 7 4 Campuchia 4 1 0 3 -4 3 5 Timor-Leste 4 0 0 4 -15 0

Việt Nam và Singapore vào bán kết. Indonesia, Campuchia và Timor-Leste bị loại.

Bayern Munich thắng Aston Villa trong trận giao hữu đáng chú ý

Một trong những kết quả quốc tế được quan tâm nhất đêm qua là chiến thắng 2-1 của Bayern Munich trước Aston Villa tại Hong Kong.

Kim Min-jae mở tỷ số ở phút 37, Luis Díaz nhân đôi cách biệt ở phút 73 trước khi João Gomes rút ngắn tỷ số cho Aston Villa ở phút 83. Dù chỉ là trận giao hữu, Bayern cho thấy chiều sâu đội hình cùng khả năng duy trì thế trận tốt trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới.

Với Aston Villa, thất bại không phải vấn đề quá lớn. Những trận đấu kiểu này chủ yếu giúp ban huấn luyện kiểm tra thể lực, cách vận hành đội hình và khả năng thích nghi của các nhân tố mới.

Middlesbrough loại Wrexham khỏi Cúp Liên đoàn Anh

Cúp Liên đoàn Anh cũng bắt đầu nóng lên. Middlesbrough vượt qua Wrexham 1-0 nhờ bàn thắng của Will Lankshear ở phút 61.

Wrexham không lép vế hoàn toàn và thậm chí có cơ hội gỡ hòa cuối trận, nhưng Middlesbrough là đội tận dụng cơ hội tốt hơn.

Trong các trận còn lại, Wolverhampton thắng Port Vale 3-0, còn Stevenage vượt qua Wycombe 2-1 bằng bàn quyết định ở thời gian cuối trận.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/8/2026

ASEAN Cup 2026

Giờ Trận đấu Bảng 20h00 Thái Lan - Myanmar B 20h00 Malaysia - Philippines B

Hai trận đấu được tổ chức cùng giờ nhằm bảo đảm tính công bằng trong cuộc đua giành hai vé bán kết. Đây cũng là những trận có ảnh hưởng trực tiếp tới đội tuyển Việt Nam.

Các trận quốc tế đáng chú ý

Giờ Việt Nam Trận đấu Giải 18h00 Juventus - Inter Milan Giao hữu 19h00 Chelsea - AC Milan Giao hữu 21h00 Brighton - AS Roma Giao hữu 21h00 Tottenham - Getafe Giao hữu 22h00 PSG - Manchester United Giao hữu

Juventus và Inter gặp nhau tại Optus Stadium, Perth trong trận Derby d'Italia được đưa sang Australia. Lịch tổ chức tại Perth xác nhận trận đấu diễn ra lúc 19h00 giờ địa phương, tương ứng 18h00 giờ Việt Nam.

Trong khi đó, PSG gặp Manchester United tại Gothenburg, Thụy Điển là trận giao hữu nổi bật nhất vào đêm 8/8. Lịch thi đấu của PSG xác nhận cuộc đối đầu diễn ra tại Nya Ullevi trong ngày 8/8.

Chelsea - AC Milan, Brighton - Roma và Tottenham - Getafe cũng là những trận đáng chú ý khi các đội bóng lớn của Anh, Italy và Tây Ban Nha bước vào giai đoạn hoàn thiện đội hình trước mùa giải mới.

Juventus - Inter Milan: Giao hữu nhưng khó thiếu quyết liệt

Juventus và Inter tạo nên một trong những cặp đấu giàu truyền thống nhất bóng đá Italy. Vì vậy, ngay cả khi gặp nhau trong chuyến du đấu tại Australia, sức hút của trận Derby d'Italia vẫn rất lớn.

Không nên đặt nặng tỷ số ở một trận giao hữu, song cả hai đội đều có lý do để chơi nghiêm túc. Đây là thời điểm ban huấn luyện rà soát đội hình, thử nghiệm những phương án mới và đưa các trụ cột dần trở lại trạng thái thi đấu tốt nhất.

Đối với người hâm mộ Việt Nam, khung giờ 18h00 cũng khá thuận lợi để theo dõi.

PSG - Manchester United: Bài kiểm tra lớn trước mùa giải

Trận PSG - Manchester United lúc 22h00 là một trong những cuộc đối đầu được chờ đợi nhất trong ngày.

PSG sở hữu đội hình giàu kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng, trong khi Manchester United bước vào giai đoạn chuẩn bị mùa giải với nhu cầu hoàn thiện nhiều vị trí.

Một trận giao hữu không đủ để đưa ra kết luận về sức mạnh của hai đội trong cả mùa giải, nhưng đây sẽ là bài kiểm tra có giá trị. Những vấn đề về khả năng pressing, phòng ngự chuyển trạng thái và tính kết nối giữa các tuyến thường bộc lộ rõ hơn khi đối đầu một đối thủ có chất lượng cao.

Tâm điểm ASEAN Cup: Thái Lan, Myanmar và Malaysia tranh vé bán kết

Nếu những trận giao hữu châu Âu tạo sức hút nhờ tên tuổi các câu lạc bộ lớn, hai trận bảng B ASEAN Cup mới là tâm điểm trực tiếp với người hâm mộ Việt Nam.

Trước lượt cuối, cục diện bảng B như sau:

XH Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm 1 Thái Lan 3 3 0 0 +8 9 2 Myanmar 3 2 0 1 +7 6 3 Malaysia 3 2 0 1 +3 6 4 Philippines 3 1 0 2 -1 3 5 Lào 4 0 0 4 -17 0

Thái Lan toàn thắng ba trận trước Lào, Malaysia và Philippines, ghi 8 bàn và chưa để thủng lưới. Myanmar đang có cùng 6 điểm với Malaysia nhưng xếp trên nhờ hiệu số tốt hơn. Các con số được hình thành từ kết quả bốn lượt đấu đầu tiên của bảng B.

Thái Lan - Myanmar: Chủ nhà có lợi thế nhưng chưa thể chủ quan

Thái Lan đang ở vị trí thuận lợi nhất. Đội bóng xứ chùa vàng đã thắng cả ba trận và chỉ cần thêm một kết quả tích cực để bảo vệ vị trí dẫn đầu.

Tuy nhiên, Myanmar không phải đối thủ dễ chịu. Sau trận thua Malaysia 1-2 ngày ra quân, Myanmar thắng Philippines 4-1 và đặc biệt là màn vùi dập Lào 7-2. Hàng công ghi tới 12 bàn sau ba trận cho thấy Myanmar đủ khả năng gây sức ép nếu Thái Lan chơi thiếu tập trung.

Myanmar cũng cần điểm để bảo vệ vị trí thứ hai trước sự bám đuổi của Malaysia. Vì vậy, đây khó là một trận đấu mà đội khách chỉ nghĩ tới phòng ngự.

Malaysia - Philippines: “Mãnh hổ” phải thắng để tự quyết

Malaysia khởi đầu giải bằng hai chiến thắng liên tiếp trước Myanmar và Lào, nhưng trận thua Thái Lan 0-2 khiến đội bóng này rơi xuống vị trí thứ ba.

Gặp Philippines trên sân nhà là cơ hội để Malaysia trở lại cuộc đua. Ba điểm sẽ đưa họ lên 9 điểm và tạo sức ép lớn lên Myanmar.

Philippines mới có 3 điểm nhưng vẫn còn hy vọng về mặt lý thuyết. Nếu đánh bại Malaysia và Myanmar thất bại trước Thái Lan, cuộc đua vị trí thứ hai có thể phải giải quyết bằng các chỉ số phụ.

Chính vì thế, cả hai trận lúc 20h00 đều đáng xem và nhiều khả năng diễn biến sẽ thay đổi liên tục theo tỷ số trên sân còn lại.

Việt Nam sẽ gặp ai ở bán kết ASEAN Cup?

Với ngôi nhất bảng A, Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B.

Kịch bản đối thủ hiện tập trung chủ yếu vào Myanmar hoặc Malaysia. Thái Lan đang có lợi thế rất lớn trong cuộc đua giữ ngôi đầu bảng B, nhưng thứ tự cuối cùng vẫn phải chờ hai trận tối nay.

Nếu Thái Lan giữ được vị trí số một, Singapore sẽ gặp Thái Lan, còn Việt Nam đối đầu đội đứng thứ hai giữa Myanmar và Malaysia.

Theo lịch bán kết đã công bố:

Ngày Trận đấu 15/8/2026 Nhì bảng A - Nhất bảng B 16/8/2026 Nhì bảng B - Nhất bảng A 18/8/2026 Nhất bảng B - Nhì bảng A 19/8/2026 Nhất bảng A - Nhì bảng B

Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ đá bán kết lượt đi trên sân khách ngày 16/8 và lượt về trên sân nhà ngày 19/8. Đây là lợi thế đáng kể cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trong hành trình bảo vệ chức vô địch.

Bóng đá hôm nay 8/8: Từ Derby d'Italia đến cuộc đua ASEAN Cup

Ngày 8/8 mang đến nhiều lựa chọn cho người hâm mộ Việt Nam. Juventus - Inter Milan mở màn chuỗi trận đáng chú ý từ chiều tối, tiếp đó là Chelsea - AC Milan và hai trận quyết định bảng B ASEAN Cup. Cuối ngày, PSG - Manchester United trở thành tâm điểm của loạt giao hữu châu Âu.

Tuy nhiên, với bóng đá Việt Nam, hai trận Thái Lan - Myanmar và Malaysia - Philippines lúc 20h00 mới là những cuộc đối đầu đáng quan tâm nhất. Sau khi giành ngôi nhất bảng A, đội tuyển Việt Nam có thể theo dõi lượt đấu cuối với tâm thế chủ động, đồng thời chờ xem đối thủ nào sẽ xuất hiện ở bán kết ngày 16/8.