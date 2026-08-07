Kết quả, lịch thi đấu ASEAN Cup 2026: Việt Nam, Singapore vào bán kết

(GLO)- Việt Nam thắng Campuchia 3-1 để chốt ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026, trong khi Singapore hòa Indonesia 1-1 và giành tấm vé bán kết còn lại sau lượt đấu cuối đầy kịch tính.

Tối 7/8, bảng A ASEAN Cup 2026 chính thức khép lại với hai kết quả có ý nghĩa quyết định. Tuyển Việt Nam đánh bại Campuchia 3-1 trên sân Mỹ Đình, còn Singapore cầm hòa Indonesia 1-1 tại Jalan Besar.

Tình huống Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Ảnh: 24h.com.vn

Với 10 điểm sau bốn trận, Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí số một. Singapore có 8 điểm và giành tấm vé thứ hai vào bán kết. Indonesia dù có 7 điểm vẫn phải dừng bước.

Kết quả ASEAN Cup 2026 mới nhất

Lượt cuối bảng A ngày 7/8/2026

Trận đấu Kết quả Việt Nam - Campuchia 3-1 Singapore - Indonesia 1-1

Hai kết quả khiến trật tự ba vị trí dẫn đầu không còn thay đổi: Việt Nam nhất bảng, Singapore nhì bảng và Indonesia bị loại. Đội tuyển Việt Nam cũng kết thúc vòng bảng với thành tích bất bại, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới một lần.

Việt Nam 3-1 Campuchia: Đình Bắc lập cú đúp, chủ nhà tăng tốc cuối trận

HLV Kim Sang-sik tiếp tục có những điều chỉnh về nhân sự nhưng Việt Nam vẫn chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu.

Phút 18, sức ép của đội chủ nhà được cụ thể hóa thành bàn mở tỷ số. Từ tình huống pressing thành công, Nguyễn Đình Bắc nhận bóng rồi đột phá giữa sự đeo bám của nhiều hậu vệ Campuchia trước khi dứt điểm đưa Việt Nam vượt lên.

Có bàn dẫn trước nhưng Việt Nam chưa thể tạo ra khoảng cách an toàn trong phần còn lại của hiệp một. Campuchia vẫn có những tình huống đưa bóng xuống phía sau hàng phòng ngự, buộc thủ môn Patrik Lê Giang phải tập trung.

Đầu hiệp hai, Xuân Son được đưa vào sân thay Hoàng Đức. Sự xuất hiện của tiền đạo nhập tịch giúp hàng công Việt Nam có thêm một điểm đến trong vòng cấm, nhưng Campuchia mới là đội tạo nên bất ngờ.

Campuchia khiến Mỹ Đình im lặng

Phút 70, từ một đường bóng dài, Iago Bento thoát xuống khu vực cấm địa rồi dứt điểm đánh bại Patrik Lê Giang, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Đây cũng là bàn thua đầu tiên của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 sau hơn ba trận giữ sạch lưới. Tình huống này một lần nữa cho thấy hàng phòng ngự vẫn có thể gặp vấn đề khi đối phương đưa bóng nhanh vào khoảng trống phía sau.

Bàn gỡ khiến thế trận thay đổi. Việt Nam tăng tốc mạnh hơn trong khoảng 10 phút cuối và sức ép cuối cùng cũng mang lại hiệu quả.

Phút 84, Xuân Son có pha xử lý đưa bóng vượt qua thủ môn. Trong nỗ lực giải nguy, Im Vakhim đưa bóng về lưới nhà, giúp Việt Nam dẫn 2-1. Bàn thắng được tính là pha phản lưới của hậu vệ Campuchia.

Đến phút 89, Đình Bắc khép lại trận đấu bằng một pha xử lý đẹp mắt. Tiền đạo trẻ phá bẫy việt vị bên cánh phải rồi tâng bóng qua thủ môn Salim Koy, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-1.

Điểm đáng chú ý sau chiến thắng

Việt Nam không có một trận đấu hoàn toàn dễ dàng. Campuchia cho thấy khả năng phản công và sẵn sàng trừng phạt những khoảnh khắc thiếu tập trung của hàng thủ.

Tuy nhiên, cách đội bóng của HLV Kim Sang-sik phản ứng sau bàn gỡ hòa là tín hiệu tích cực. Thay vì mất bình tĩnh, Việt Nam tiếp tục gây sức ép và ghi hai bàn trong những phút cuối.

Đình Bắc tiếp tục là điểm sáng lớn trên hàng công. Khả năng di chuyển, tốc độ và sự tự tin trong các tình huống một đối một đang giúp cầu thủ này trở thành một trong những phương án tấn công quan trọng nhất của tuyển Việt Nam.

Singapore 1-1 Indonesia: Một điểm đưa “Những chú sư tử” vào bán kết

Trong khi Việt Nam tiếp Campuchia tại Mỹ Đình, trận Singapore - Indonesia ở Jalan Besar diễn ra với sức ép lớn hơn nhiều.

Singapore bước vào trận với lợi thế chỉ cần hòa là chắc chắn đi tiếp. Indonesia buộc phải thắng để vượt qua đối thủ trên bảng xếp hạng.

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng. Singapore giữ đội hình khá thấp, ưu tiên sự chắc chắn, trong khi Indonesia cố gắng đẩy cao tốc độ nhưng chưa tìm được khoảng trống đủ lớn.

Ngay đầu hiệp hai, Indonesia phá vỡ thế cân bằng. Ragnar Oratmangoen đưa đội khách vượt lên ở phút 47, đồng nghĩa nếu tỷ số này được giữ nguyên, Indonesia sẽ giành vé bán kết.

Nhưng lợi thế của đội khách chỉ tồn tại chưa đầy 20 phút. Phút 65, Ilhan Fandi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Singapore, đưa đội chủ nhà trở lại vị trí có lợi trong cuộc đua.

Quãng thời gian còn lại trở thành cuộc đấu căng thẳng. Indonesia buộc phải tìm thêm bàn thắng, trong khi Singapore có thể chủ động chơi an toàn và tận dụng khoảng trống khi đối phương dâng cao.

Tỷ số 1-1 được giữ đến hết trận. Một điểm là đủ để Singapore nâng tổng số điểm lên 8 và giành vị trí thứ hai bảng A. Indonesia đạt 7 điểm nhưng phải dừng cuộc chơi.

Bảng xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026 chung cuộc

Hạng Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 Việt Nam 4 3 1 0 13 1 +12 10 2 Singapore 4 2 2 0 5 2 +3 8 3 Indonesia 4 2 1 1 9 5 +4 7 4 Campuchia 4 1 0 3 6 10 -4 3 5 Timor-Leste 4 0 0 4 0 15 -15 0

Như vậy, Việt Nam và Singapore là hai đội của bảng A giành quyền vào bán kết.

Đáng chú ý, tuyển Việt Nam bất bại với ba chiến thắng, một trận hòa, ghi trung bình hơn ba bàn mỗi trận. Singapore cũng không thua trận nào, nhưng hiệu suất tấn công thấp hơn đáng kể.

Indonesia trở thành đội gây tiếc nuối nhất bảng khi giành tới 7 điểm nhưng vẫn bị loại.

Bảng xếp hạng bảng B ASEAN Cup 2026

Bảng B chưa kết thúc. Hai trận cuối diễn ra đồng thời tối 8/8 và sẽ xác định hai đối thủ của Việt Nam và Singapore ở bán kết. Các kết quả gần nhất là Myanmar thắng Lào 7-2 và Thái Lan vượt qua Philippines 1-0.

Hạng Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 Thái Lan 3 3 0 0 8 0 +8 9 2 Malaysia 3 2 0 1 6 3 +3 6 3 Myanmar 3 2 0 1 12 5 +7 6 4 Philippines 3 1 0 2 5 6 -1 3 5 Lào 4 0 0 4 3 20 -17 0

Malaysia hiện đứng trên Myanmar dù hiệu số thấp hơn bởi đã thắng đối thủ 2-1 trong cuộc đối đầu trực tiếp.

Thái Lan có lợi thế lớn nhất với 9 điểm, nhưng cuộc cạnh tranh thứ hạng vẫn cần chờ hai trận cuối.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 ngày 8/8

Giờ thi đấu tính theo giờ Việt Nam.

Thời gian Bảng Trận đấu 20h00, 8/8/2026 B Thái Lan - Myanmar 20h00, 8/8/2026 B Malaysia - Philippines

Theo lịch chính thức, Thái Lan tiếp Myanmar tại Rajamangala, còn Malaysia gặp Philippines ở Kuala Lumpur. Hai trận cùng giờ sẽ xác định thứ hạng cuối cùng của bảng B.

Việt Nam sẽ gặp ai ở bán kết ASEAN Cup 2026?

Việc kết thúc ở vị trí nhất bảng A giúp tuyển Việt Nam được ghép với đội nhì bảng B.

Đối thủ vì thế chưa thể xác định trong tối 7/8. Malaysia và Myanmar đang cùng có 6 điểm, trong khi kết quả hai trận ngày 8/8 sẽ quyết định toàn bộ thứ hạng.

Ở nhánh còn lại, Singapore với tư cách nhì bảng A sẽ gặp đội đứng đầu bảng B.

Điều quan trọng với Việt Nam là thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ được chơi trận bán kết lượt về trên sân nhà, một lợi thế đáng kể trong cặp đấu loại trực tiếp.

Lịch thi đấu bán kết ASEAN Cup 2026

Ngày Lượt Cặp đấu 15/8/2026 Bán kết lượt đi Singapore - Nhất bảng B 16/8/2026 Bán kết lượt đi Nhì bảng B - Việt Nam 18/8/2026 Bán kết lượt về Nhất bảng B - Singapore 19/8/2026 Bán kết lượt về Việt Nam - Nhì bảng B

Theo lịch được AFF công bố, hai trận bán kết lượt đi diễn ra ngày 15 và 16/8, lượt về ngày 18 và 19/8. Giờ thi đấu cụ thể sẽ được xác nhận sau khi bảng B kết thúc.

Nếu vượt qua bán kết, hai đội thắng sẽ đá chung kết lượt đi ngày 22/8 và lượt về ngày 26/8.

Việt Nam khép lại vòng bảng với vị thế thuận lợi

Xét tổng thể bốn trận, tuyển Việt Nam đã đạt mục tiêu lớn nhất: nhất bảng, bất bại và giành quyền đá trận bán kết lượt về trên sân nhà.

Chiến thắng 3-1 trước Campuchia không hoàn hảo khi hàng thủ lần đầu bị xuyên thủng, nhưng cách đội tuyển tăng tốc và giải quyết trận đấu trong những phút cuối cho thấy chiều sâu nhân sự cũng như khả năng tạo khác biệt.

Quan trọng hơn, Việt Nam tránh được việc phải bước vào lượt cuối bảng B với tâm thế chờ đợi. Thầy trò HLV Kim Sang-sik giờ có thể theo dõi Thái Lan, Malaysia và Myanmar cạnh tranh để chuẩn bị cho đối thủ tại bán kết.

Trong khi đó, trận hòa 1-1 giữa Singapore và Indonesia tạo nên đoạn kết đầy căng thẳng của bảng A. Singapore đi tiếp với thành tích bất bại, còn Indonesia rời giải dù giành 7 điểm.

ASEAN Cup 2026 từ đây bước sang giai đoạn quyết định. Với ngôi đầu bảng A, tuyển Việt Nam đã đặt mình vào vị trí thuận lợi để tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch.