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21 đội tranh tài tại Festival bóng đá cộng đồng Dương Nguyễn Sport

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R'Ô HOK
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(GLO)-Chiều 31-7, tại sân bóng đá Nam Phong (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Festival bóng đá cộng đồng Dương Nguyễn Sport 2026.

Festival bóng đá cộng đồng Dương Nguyễn Sport quy tụ 11 câu lạc bộ phong trào và các trung tâm bóng đá cộng đồng của tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi tham gia tranh tài.

Các đội thi đấu ở 3 lứa tuổi U11, U13 và U15. Trong đó, lứa tuổi U11 có 6 đội, U13 có 5 đội và U15 có 10 đội tham gia.

Ở các lứa tuổi U11 và U15, các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết. Riêng lứa tuổi U13 thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xác định đội vô địch.

Về sân thi đấu, các trận U13 và U15 diễn ra trên sân 7 người, còn U11 thi đấu trên sân 5 người. Giải đấu dự kiến bế mạc vào ngày 2-8.

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