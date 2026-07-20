U17 LPBank Hoàng Anh Gia Lai bị loại khỏi vòng chung kết U17 Quốc gia

(GLO)- Dù ở lượt đấu cuối cùng của bảng A vòng chung kết U17 Quốc gia, U17 LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã đánh bại U17 PVF nhưng đội chủ nhà vẫn bị loại khi xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng.

U17 LPBank HAGL đã chắc chắn xếp cuối bảng trước lượt đấu cuối cùng diễn ra vào chiều 20-7. Họ đã để thua liên tiếp 2 trận, xét về hiệu số đối đầu, thầy trò huấn luyện viên Bùi Xuân Hiếu đều không thể vượt qua U17 Thể Công Viettel 1 và U17 SHB Đà Nẵng.

Đánh bại U17 PVF, U17 LPBank Hoàng Anh Gia Lai vẫn bị loại. Ảnh: Hoàng Tùng

Trong khi đó, U17 PVF đã có 4 điểm nên dù có giành chiến thắng, đội bóng trẻ phố núi vẫn không thoát khỏi vị trí thứ 4 của bảng đấu.

Dẫu vậy, U17 LPBank HAGL đã chơi rất quyết tâm trước đối thủ. Đội khách cũng khát khao chiến thắng để đua ngôi đầu với U17 Thể Công Viettel 1 nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước sự nỗ lực của đội chủ nhà.

Phút 32, trong nỗ lực tranh cướp bóng trong vòng cấm, Phước An đã có pha dứt điểm quyết đoán mở tỷ số 1-0 cho đội bóng trẻ của bầu Đức.

2 đội đã chơi đầy nỗ lực nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Ảnh: Hoàng Tùng

Sau bàn thắng khai thông bế tắc, cả 2 đội đã chơi đôi công hấp dẫn với không ít cơ hội được tạo ra về phía đôi bên. Tuy nhiên, tỷ số 1-0 được giữ đến hết trận và U17 LPBank HAGL có chiến thắng chia tay giải đấu.

Ở bảng A, U17 Thể Công Viettel đã giành ngôi đầu bảng với 5 điểm để cùng U17 PVF có 4 điểm chắc suất đi tiếp vào tứ kết. U17 SHB Đà Nẵng với 4 điểm sẽ phải chờ các bảng đấu còn lại kết thúc mới hy vọng vào suất cho đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.