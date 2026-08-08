Nhận định Juventus vs Inter 18h ngày 8/8: Juventus đang vào phom

(GLO)- Juventus gặp Inter lúc 18h00 ngày 8/8/2026 tại Perth. Juventus đang giữ sạch lưới suốt mùa hè, trong khi Inter thiếu bộ đôi Lautaro Martinez - Marcus Thuram.

Juventus vs Inter là trận cầu tâm điểm của chương trình Calcio Italiano tại Australia. Juventus đang có chuỗi giao hữu rất thuyết phục với hàng phòng ngự chưa thủng lưới bàn nào qua bốn trận hè, trong khi nhà vô địch Serie A Inter muốn cải thiện độ sắc bén sau hai trận hòa liên tiếp trước Manchester City và AC Milan.

Hình minh họa (AI)

Juventus vs Inter đá lúc mấy giờ, ở đâu?

Thông tin Chi tiết Trận đấu Juventus vs Inter Tính chất Giao hữu tiền mùa giải 2026/27 Sự kiện Calcio Italiano – The Italian Football Festival Thời gian 18h00 ngày 8/8/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 19h00 ngày 8/8/2026 Địa điểm Optus Stadium, Perth, Australia

Lịch cập nhật sát trận của Inter xác nhận cuộc đối đầu bắt đầu lúc 19h00 giờ Perth. Do Perth nhanh hơn Việt Nam một giờ, trận Juventus vs Inter sẽ khởi tranh lúc 18h00 ngày 8/8/2026 theo giờ Việt Nam.

Đây là trận thứ hai của Inter tại Perth sau derby hòa AC Milan 1-1 ngày 5/8. Với Juventus, trận đấu nằm trong chuyến Summer Tour gồm các cuộc gặp Chelsea, Inter và Palermo.

Link xem trực tiếp Juventus vs Inter

Các nền tảng được công bố cho trận Juventus vs Inter gồm DAZN, Sky và OneFootball. Riêng tại Italy, người hâm mộ còn có thể xem miễn phí trên Inter TV, inter.it sau khi đăng ký tài khoản; Juventus cũng có nền tảng phát các trận giao hữu nhưng áp dụng giới hạn lãnh thổ với trận gặp Inter.

Link theo dõi chính thức:

Thông tin trực tiếp Juventus vs Inter trên Inter.it

Trang Summer Friendlies của Juventus

Đối với khán giả tại Việt Nam, quyền truy cập luồng trực tiếp có thể phụ thuộc vào khu vực và gói thuê bao. Người xem nên kiểm tra lại trên DAZN hoặc OneFootball trước giờ bóng lăn.

Nhận định Juventus vs Inter

Nếu chỉ nhìn vào tính chất “giao hữu”, người hâm mộ có thể nghĩ hai đội sẽ không quá đặt nặng kết quả. Nhưng Juventus - Inter hiếm khi là một trận đấu bình thường.

Ngay trước trận, Andrea Cambiaso nhấn mạnh rằng dù đang trong giai đoạn tiền mùa giải, đây vẫn là Juventus đối đầu Inter và các cầu thủ không muốn giữ chân. Luciano Spalletti cũng coi cuộc đấu với nhà đương kim vô địch Serie A là cơ hội quan trọng để kiểm tra tâm lý, tính tổ chức cũng như mức độ tiến bộ của Juventus.

Juventus đang vào guồng rất nhanh

Juventus có cơ sở để bước vào trận đấu với sự tự tin cao.

Bốn trận giao hữu mùa hè của đội bóng thành Turin lần lượt kết thúc với kết quả hòa Basel 0-0, thắng Standard Liege 1-0, thắng Nice 2-0 và mới nhất là đánh bại Chelsea 1-0 tại Hong Kong.

Điều đáng chú ý hơn cả nằm ở con số 0 bàn thua sau 360 phút.

Trước Chelsea, Juventus không kiểm soát trận đấu theo kiểu áp đảo nhưng duy trì đội hình rất chặt. Khi bị đẩy về phần sân nhà, các tuyến vẫn giữ được khoảng cách. Khi có cơ hội phản công, họ nhanh chóng đưa bóng lên phía trên.

Edon Zhegrova ghi bàn duy nhất sau đường chuyền của Kenan Yildiz. Đây cũng là tín hiệu tích cực với Spalletti khi Yildiz vừa trở lại sau vấn đề ở đầu gối.

Juventus hiện có khá nhiều lựa chọn trên hàng công. Ngoài Jonathan David, Francisco Conceição, Zhegrova và Yildiz, đội bóng áo sọc trắng đen vừa bổ sung Randal Kolo Muani. Tiền đạo người Pháp trở lại Turin với hợp đồng 5 năm sau thương vụ trị giá ban đầu 38 triệu euro.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi Juventus muốn cải thiện một điểm còn thiếu trong các trận giao hữu vừa qua: khả năng chuyển ưu thế thành bàn thắng. Ba trận thắng gần nhất của họ chỉ tạo ra tổng cộng bốn bàn.

Inter chưa thua nhưng vẫn thiếu một chút sắc bén

Inter cũng chưa thua trận nào trong giai đoạn chuẩn bị.

Đội bóng của Cristian Chivu ngược dòng thắng Karlsruher 2-1 bằng cú đúp muộn của Andy Diouf, sau đó hòa Manchester City 1-1 trước khi thắng 3-1 ở loạt luân lưu. Đến Perth, Inter tiếp tục hòa AC Milan 1-1.

Trước Milan, Inter có thời điểm chơi khá tốt sau giờ nghỉ. Pha phối hợp giữa Barella và Dimarco dẫn tới bàn mở tỷ số cho thấy một trong những vũ khí nguy hiểm nhất của Nerazzurri vẫn hoạt động hiệu quả: kéo bóng sang biên rồi sử dụng khả năng xâm nhập của các wing-back.

Dimarco tiếp tục là cầu thủ rất đáng chú ý. Mùa trước anh được bầu là MVP Serie A và bước vào mùa hè với phong độ tấn công cao. Trong hệ thống 3-5-2, khả năng đưa bóng vào khu vực nguy hiểm của hậu vệ trái người Italy có thể khiến cánh phải Juventus phải hoạt động vất vả.

Tuyến giữa Inter cũng không thiếu chất lượng với Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zielinski, Henrikh Mkhitaryan, Petar Sucic và Andy Diouf.

Vấn đề nằm ở hàng công.

Inter không có Lautaro Martinez và Marcus Thuram

Lautaro Martinez và Marcus Thuram chưa hội quân cùng nhóm đang du đấu tại Australia. Hai tiền đạo chủ lực được nghỉ thêm sau World Cup và dự kiến chỉ trở lại trung tâm huấn luyện của Inter vào ngày 9/8, tức một ngày sau trận gặp Juventus.

Điều đó khiến Chivu tiếp tục phải sử dụng những phương án như Francesco Pio Esposito, Ange-Yoan Bonny hay các cầu thủ trẻ.

Pio Esposito là cái tên đáng chờ đợi. Tiền đạo trẻ này đã ghi 10 bàn tại Serie A mùa trước và được trao khá nhiều cơ hội trong quá trình chuẩn bị hè. Tuy nhiên, xét về khả năng tạo đột biến và kinh nghiệm ở những trận đấu lớn, hàng công hiện tại rõ ràng chưa thể so với khi Lautaro và Marcus Thuram cùng xuất hiện.

Chivu cũng thừa nhận đội bóng vẫn chưa ở phiên bản tốt nhất. Mục tiêu quan trọng lúc này là nâng thể lực, duy trì những nguyên tắc chiến thuật và giúp các cầu thủ tích lũy số phút thi đấu trước vòng mở màn Serie A.

Điểm nóng có thể quyết định Juventus vs Inter

Một trong những cuộc đấu hấp dẫn nhất nằm ở khu vực giữa sân.

Juventus nhiều khả năng sử dụng Manuel Locatelli bên cạnh Douglas Luiz. Trong thời gian Khéphren Thuram chấn thương, Douglas Luiz được trao nhiều cơ hội hơn và đã ghi bàn vào lưới Nice.

Ở phía đối diện là Barella cùng một trong số Çalhanoğlu, Zielinski hay Mkhitaryan. Nếu Inter kiểm soát được trung tuyến, Dimarco và các cầu thủ chạy cánh sẽ có điều kiện dâng cao. Ngược lại, nếu Juventus thoát pressing thành công, tốc độ của Conceição, Zhegrova và Yildiz có thể khai thác khoảng trống phía sau hai biên Inter.

Một chi tiết khác đáng chú ý là Juventus có lợi thế nhất định về trạng thái phòng ngự. Bốn trận liên tiếp không thủng lưới cho thấy Spalletti đã xây dựng được cấu trúc khá chắc chắn dù đội hình vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Thông tin lực lượng Juventus

Khéphren Thuram không tham dự chuyến du đấu và được xác định phải nghỉ giai đoạn tiền mùa giải vì chấn thương.

Kenan Yildiz đã trở lại sau vấn đề ở đầu gối. Spalletti cho biết ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ không còn đau, nhưng thời lượng thi đấu vẫn được kiểm soát. Kế hoạch trước trận là để Yildiz chơi khoảng một hiệp; việc anh đá chính hay vào sân từ ghế dự bị chỉ được quyết định sát giờ.

Randal Kolo Muani và Kerim Alajbegović đã có mặt trong danh sách Summer Tour. Hai tân binh không thi đấu trước Chelsea do mới gia nhập nhưng có thể được trao cơ hội ở Australia.

Juventus vì thế đang sở hữu khá nhiều phương án tấn công, tạo điều kiện để Spalletti xoay vòng lực lượng trong hiệp hai.

Thông tin lực lượng Inter

Inter chắc chắn không có Lautaro Martinez và Marcus Thuram do cả hai chỉ trở lại tập luyện sau khi chuyến du đấu kết thúc. Đây là hai sự vắng mặt đáng kể nhất trên hàng công.

Yann Bisseck là trường hợp cần theo dõi. Trung vệ người Đức gặp một cú va chạm mạnh vào vùng đầu cuối trận gặp AC Milan và phải rời sân. Vì đây chỉ là giao hữu, Inter khó có lý do để mạo hiểm nếu cầu thủ chưa hoàn toàn ổn định.

Hakan Çalhanoğlu và Ange-Yoan Bonny đã được sử dụng trong hiệp hai trận gặp Milan. Sau khi tích lũy thêm thời gian tập luyện, cả hai có khả năng được tăng số phút trước Juventus.

Kết quả 5 trận gần nhất của Juventus

Ngày Trận đấu Kết quả 5/8/2026 Chelsea vs Juventus 0-1 31/7/2026 Juventus vs Nice 2-0 25/7/2026 Standard Liege vs Juventus 0-1 18/7/2026 Basel vs Juventus 0-0 24/5/2026 Torino vs Juventus 2-2

Juventus đang có chuỗi 4 trận bất bại và sạch lưới liên tiếp trong giai đoạn tiền mùa giải, gồm ba chiến thắng và một trận hòa.

Kết quả 5 trận gần nhất của Inter

Ngày Trận đấu Kết quả sau 90 phút 5/8/2026 AC Milan vs Inter 1-1 1/8/2026 Manchester City vs Inter 1-1 26/7/2026 Karlsruher vs Inter 1-2 23/5/2026 Bologna vs Inter 3-3 17/5/2026 Inter vs Hellas Verona 1-1

Ở trận gặp Manchester City, Inter thắng 3-1 trong loạt luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1 trong 90 phút. Tính theo kết quả thời gian thi đấu chính thức, Nerazzurri bất bại năm trận gần nhất nhưng có tới bốn trận hòa.

Kết quả đối đầu Juventus vs Inter gần nhất

Lần gặp gần nhất giữa hai đội diễn ra tại Serie A ngày 14/2/2026, khi Inter thắng Juventus 3-2 tại San Siro.

Juventus phải chơi thiếu người từ phút 41 sau khi Pierre Kalulu nhận thẻ vàng thứ hai. Inter hai lần vượt lên nhưng Juventus đều gỡ hòa, trước khi Piotr Zielinski ghi bàn quyết định ở phút 90.

5 lần đối đầu gần nhất

Ngày Trận đấu Kết quả 14/2/2026 Inter vs Juventus 3-2 13/9/2025 Juventus vs Inter 4-3 16/2/2025 Juventus vs Inter 1-0 27/10/2024 Inter vs Juventus 4-4 4/2/2024 Inter vs Juventus 1-0

Hai cuộc đối đầu ở Serie A mùa 2025/26 tạo ra tới 12 bàn thắng, Juventus thắng 4-3 tại Turin trước khi Inter đáp trả bằng chiến thắng 3-2 ở Milan.

Một chi tiết thú vị là cuộc đấu tại Perth sẽ là lần thứ ba trong lịch sử Derby d’Italia được tổ chức bên ngoài Italy. Hai trận trước diễn ra tại Mỹ năm 2013 và Trung Quốc năm 2019, đều hòa 1-1 sau thời gian thi đấu chính thức.

Đội hình dự kiến Juventus vs Inter

Do đây là trận giao hữu và cả Spalletti lẫn Chivu đều muốn phân bổ thời lượng thi đấu, đội hình có thể thay đổi mạnh ngay sau giờ nghỉ.

Juventus dự kiến

Sơ đồ 4-2-3-1:

Thủ môn: Di Gregorio.

Hậu vệ: Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso.

Tiền vệ trung tâm: Locatelli, Douglas Luiz.

Hộ công: Conceição, Yildiz, Zhegrova.

Tiền đạo: Jonathan David.

Randal Kolo Muani có khả năng được trao những phút đầu tiên kể từ khi trở lại Juventus. Trong khi đó, Yildiz nhiều khả năng chỉ chơi khoảng 45 phút theo kế hoạch quản lý thể lực của Spalletti.

Inter dự kiến

Sơ đồ 3-5-2:

Thủ môn: Josep Martinez.

Trung vệ: Pavard, Carlos Augusto, Bastoni.

Tiền vệ: Andy Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco.

Tiền đạo: Pio Esposito, Bonny.

Nếu Bisseck được xác nhận hoàn toàn ổn định, trung vệ người Đức vẫn có thể xuất phát. Chivu cũng còn những lựa chọn như Zielinski, Frattesi, Sucic và Luis Henrique để thay đổi tuyến giữa trong hiệp hai. Ở trận gặp Milan, ông sử dụng gần như toàn bộ số cầu thủ có trong tay nhằm tích lũy thể lực.

Dự đoán tỷ số Juventus vs Inter

Inter sở hữu tuyến giữa rất mạnh và hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Juventus. Tuy nhiên, việc thiếu cả Lautaro Martinez lẫn Marcus Thuram khiến khả năng kết thúc những tình huống tấn công của nhà vô địch Serie A bị ảnh hưởng đáng kể.

Juventus lại đang đạt trạng thái khá tốt. Họ vừa thắng Chelsea, có bốn trận liên tiếp không thủng lưới và bắt đầu đón Yildiz cùng những tiền đạo trở lại đội hình.

Khi tính chất Derby d’Italia được đặt bên cạnh yếu tố giao hữu, trận đấu nhiều khả năng vẫn có những giai đoạn cởi mở, đặc biệt sau khi hai HLV thay nhiều cầu thủ ở hiệp hai.