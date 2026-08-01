FIFA đáp trả UEFA giữa bão phản đối kế hoạch "bán World Cup"

(GLO)- Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) khẳng định sẽ tiếp tục quá trình tham vấn về đề xuất thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE), bất chấp làn sóng phản đối từ nhiều liên đoàn bóng đá khu vực. Đồng thời, bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đang tìm cách "bán World Cup" cho các nhà đầu tư tư nhân.

Biểu tượng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Ảnh: Wikimedia Commons

Trong tuyên bố mới nhất, FIFA cho biết tôn trọng và ghi nhận những ý kiến cũng như mối quan ngại mà các liên đoàn thành viên đã nêu, đồng thời tái khẳng định cam kết duy trì quy trình tham vấn "cởi mở, dân chủ và minh bạch". Theo FIFA, quá trình này nhằm bảo đảm mọi liên đoàn thành viên đều có đầy đủ thông tin trước khi đưa ra quyết định.

FIFA cũng cho rằng quá trình tham vấn ban đầu đã bị ảnh hưởng bởi những thông tin chưa chính xác trên truyền thông. Vì vậy, tổ chức này sẽ tiếp tục lấy ý kiến để các liên đoàn thành viên có thể bỏ phiếu dựa trên đầy đủ dữ liệu và sự thật.

Đáng chú ý, FIFA bác bỏ hoàn toàn nhận định cho rằng, World Cup sẽ được bán cho các nhà đầu tư tư nhân. Theo tổ chức này, FFE chỉ là mô hình được đề xuất nhằm tách riêng hoạt động thương mại và tổ chức sự kiện sang một công ty con, qua đó tối ưu hóa nguồn thu để tái đầu tư cho sự phát triển bóng đá toàn cầu.

FIFA nhấn mạnh: "Không ai đang bán bóng đá. Đây không phải là điều FIFA sẽ xem xét". Tổ chức này cũng khẳng định các quyết định về chuyên môn, điều lệ, lịch thi đấu và quyền quản lý các giải đấu vẫn hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của FIFA, ngay cả khi FFE được thông qua. Trong mô hình đề xuất, các nhà đầu tư bên ngoài chỉ được nắm giữ cổ phần thiểu số.

Theo kế hoạch được FIFA công bố, FFE có thể huy động tới 4,2 tỷ USD, dựa trên mức định giá khoảng 20 tỷ USD. Nếu được thông qua, mỗi liên đoàn thành viên sẽ nhận khoản hỗ trợ một lần trị giá 20 triệu USD vào đầu năm 2027, đồng thời mức phân bổ từ chương trình FIFA Forward giai đoạn 2027-2030 sẽ tăng từ 8 triệu USD lên 20 triệu USD. Ngoài ra, các liên đoàn còn có thể tiếp cận thêm nguồn tài trợ thông qua chương trình Fast Forward.

FIFA khẳng định, FFE chỉ được thành lập nếu nhận được sự chấp thuận của đa số trong tổng số 211 liên đoàn thành viên. Nếu không đạt được sự đồng thuận cần thiết, các hoạt động thương mại của FIFA sẽ vẫn được duy trì như hiện nay và FFE sẽ không được thành lập.

Thông báo của FIFA được đưa ra sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) và Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) đồng loạt phản đối kế hoạch này. UEFA (gồm 55 liên đoàn thành viên) tuyên bố sẽ tẩy chay các giải đấu của FIFA, nếu đề xuất không bị hủy bỏ hoàn toàn, đồng thời khẳng định World Cup "không thể bị coi là một sản phẩm đầu tư" và "không phải để bán". CONCACAF (gồm 41 liên đoàn thành viên) cũng bác bỏ đề xuất.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bày tỏ lo ngại về quy trình tham vấn và tính minh bạch của kế hoạch.

FIFA cho rằng mọi liên đoàn thành viên đều có quyền phản đối, yêu cầu làm rõ hoặc bày tỏ quan điểm, nhưng không tổ chức nào có thể tuyên bố đại diện cho toàn bộ 211 liên đoàn thành viên.

Theo FIFA, mỗi liên đoàn cần có quyền tự đánh giá đề xuất và quyết định lá phiếu của mình, thay vì chịu ảnh hưởng từ bất kỳ tổ chức khu vực nào.