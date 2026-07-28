Kết quả, lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) mới nhất

(GLO)- ASEAN Cup 2026 nóng lên sau những chiến thắng đậm của Việt Nam, Indonesia và Thái Lan, trong khi Singapore tạm dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau hai trận.

ASEAN Cup 2026 có tên chính thức là ASEAN Hyundai Cup 2026, đã bước qua những lượt trận đầu tiên với hàng loạt kết quả đáng chú ý. Đội tuyển Việt Nam khởi đầu hành trình bảo vệ chức vô địch bằng chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste, trong khi Singapore tạm chiếm ngôi đầu bảng A sau hai trận toàn thắng.

Hình minh họa (AI)

Indonesia cũng phát đi tín hiệu mạnh mẽ bằng màn ra quân thắng Campuchia 5-1. Tại bảng B, Thái Lan chứng minh vị thế ứng viên vô địch khi vượt qua Lào với tỷ số 5-0.

Kết quả ASEAN Cup 2026 mới nhất

Kết quả bảng A

Ngày thi đấu Trận đấu Kết quả 24/7/2026 Campuchia – Singapore 1-2 24/7/2026 Timor-Leste – Việt Nam 0-7 27/7/2026 Singapore – Timor-Leste 2-0 27/7/2026 Indonesia – Campuchia 5-1

Kết quả bảng B

Ngày thi đấu Trận đấu Kết quả 25/7/2026 Myanmar – Malaysia 1-2 25/7/2026 Lào – Thái Lan 0-5

Ở vòng play-off, Timor-Leste vượt qua Brunei với tổng tỷ số 6-1 sau hai lượt trận để giành quyền góp mặt tại bảng A.

Cục diện bảng A sau loạt trận ngày 27/7

Vị trí Đội tuyển Trận Hiệu số Điểm 1 Singapore 2 +3 6 2 Việt Nam 1 +7 3 3 Indonesia 1 +4 3 4 Campuchia 2 -5 0 5 Timor-Leste 2 -9 0

Singapore đang dẫn đầu nhờ giành trọn 6 điểm sau hai trận. Tuy nhiên, đội bóng đảo quốc đã thi đấu nhiều hơn Việt Nam và Indonesia một trận.

Việt Nam tạm xếp trên Indonesia nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Với việc cả ba đội cạnh tranh chính đều có khởi đầu thuận lợi, hai tấm vé vào bán kết tại bảng A nhiều khả năng sẽ chỉ được phân định trong các cuộc đối đầu trực tiếp.

Cục diện bảng B sau lượt trận đầu tiên

Vị trí Đội tuyển Trận Hiệu số Điểm 1 Thái Lan 1 +5 3 2 Malaysia 1 +1 3 3 Philippines 0 0 0 4 Myanmar 1 -1 0 5 Lào 1 -5 0

Thái Lan tạm dẫn đầu bảng B sau chiến thắng 5-0 trước Lào. Malaysia cũng giành 3 điểm nhưng phải trải qua trận đấu khó khăn hơn khi lội ngược dòng thắng Myanmar 2-1.

Philippines chưa thi đấu nên cục diện bảng đấu vẫn còn nhiều biến động. Cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Malaysia ngày 1/8 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi đầu bảng.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 sắp tới

Ngày 28/7/2026 – bảng B

Giờ thi đấu Trận đấu 17 giờ Philippines – Myanmar 20 giờ Malaysia – Lào

Ngày 31/7/2026 – bảng A

Giờ thi đấu Trận đấu 17 giờ Timor-Leste – Indonesia 20 giờ Việt Nam – Singapore

Ngày 1/8/2026 – bảng B

Giờ thi đấu Trận đấu 17 giờ Lào – Philippines 20 giờ Thái Lan – Malaysia

Ngày 3/8/2026 – bảng A

Giờ thi đấu Trận đấu 17 giờ 30 Campuchia – Timor-Leste 20 giờ 30 Indonesia – Việt Nam

Ngày 4/8/2026 – bảng B

Giờ thi đấu Trận đấu 17 giờ Myanmar – Lào 20 giờ Philippines – Thái Lan

Ngày 7/8/2026 – bảng A

Giờ thi đấu Trận đấu 20 giờ Việt Nam – Campuchia 20 giờ Singapore – Indonesia

Ngày 8/8/2026 – bảng B

Giờ thi đấu Trận đấu 20 giờ Thái Lan – Myanmar 20 giờ Malaysia – Philippines

Lịch thi đấu vòng bán kết và chung kết AFF Cup 2026

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Các vòng đấu loại trực tiếp tiếp tục diễn ra theo thể thức lượt đi và lượt về.

Vòng đấu Thời gian Bán kết lượt đi 15 và 16/8/2026 Bán kết lượt về 18 và 19/8/2026 Chung kết lượt đi 22/8/2026 Chung kết lượt về 26/8/2026

Việt Nam khởi đầu ấn tượng nhưng chưa thể chủ quan

Chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste giúp đội tuyển Việt Nam có màn ra quân thuận lợi cả về điểm số lẫn hiệu số bàn thắng bại.

Nguyễn Đình Bắc trở thành cầu thủ nổi bật nhất với cú hat-trick. Đỗ Hoàng Hên ghi hai bàn, Nguyễn Xuân Son đóng góp một bàn, trong khi pha lập công còn lại đến từ tình huống phản lưới của hậu vệ Timor-Leste.

Điểm tích cực không chỉ nằm ở số bàn thắng. Việt Nam cho thấy khả năng phối hợp tương đối linh hoạt giữa tuyến giữa và hàng công. Hoàng Đức đảm nhiệm vai trò điều tiết, Quang Hải tạo ra những đường chuyền có tính đột biến, còn Đình Bắc liên tục khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Sự hiện diện đồng thời của Xuân Son và Hoàng Hên cũng mang đến nhiều phương án tiếp cận khung thành. Việt Nam có thể phối hợp trung lộ, đánh biên hoặc sử dụng những tình huống bóng hai quanh khu vực cấm địa.

Dù vậy, chiến thắng trước Timor-Leste chưa phải thước đo đầy đủ. Đối thủ tổ chức phòng ngự thiếu chặt chẽ, thường xuyên để lộ khoảng trống và gần như không duy trì được sức ép đủ lớn lên hàng thủ Việt Nam.

Cuộc tiếp đón Singapore ngày 31/7 mới là bài kiểm tra thực sự đầu tiên dành cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Singapore không hoa mỹ nhưng rất thực dụng

Singapore toàn thắng hai trận đầu tiên và đang có lợi thế về điểm số. Đội bóng này không tạo ra những chiến thắng quá cách biệt nhưng cho thấy khả năng tận dụng cơ hội tốt.

Ở trận gặp Campuchia, Singapore phải chờ đến thời gian bù giờ mới có bàn thắng quyết định của Ilhan Fandi. Đến cuộc đối đầu Timor-Leste, Ilhan Fandi tiếp tục ghi bàn trước khi Song Ui-young ấn định chiến thắng 2-0.

Singapore nổi bật ở tính kỷ luật, khả năng tranh chấp và những tình huống đưa bóng nhanh vào khu vực cấm địa. Ilhan Fandi, với lợi thế thể hình cùng khả năng dứt điểm, sẽ là cầu thủ hàng phòng ngự Việt Nam phải đặc biệt lưu ý.

Trận Việt Nam – Singapore vì thế mang ý nghĩa nhiều hơn một cuộc đấu giành 3 điểm. Nếu giành chiến thắng, đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua đối thủ trên bảng xếp hạng và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào bán kết.

Ngược lại, một kết quả không thuận lợi có thể khiến Việt Nam chịu thêm áp lực trước chuyến làm khách trên sân Indonesia ngày 3/8.

Indonesia phát đi lời cảnh báo

Indonesia thắng Campuchia 5-1 trong trận ra quân, với Mitch Baker lập hat-trick ngay ở lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia. Hai bàn còn lại được ghi bởi Shayne Walsh và Jaden Raven.

Kết quả này cho thấy Indonesia vẫn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam tại bảng A. Đội bóng xứ vạn đảo sở hữu nhiều cầu thủ có thể lực, tốc độ và khả năng chơi bóng ở cường độ cao.

Indonesia cũng có lịch thi đấu tương đối thuận lợi khi gặp Timor-Leste ở lượt trận tiếp theo. Nếu giành thêm một chiến thắng đậm, họ có thể bước vào trận gặp Việt Nam với 6 điểm cùng hiệu số rất tốt.

Cuộc đối đầu Indonesia – Việt Nam ngày 3/8 nhiều khả năng trở thành trận đấu có tính bản lề, thậm chí quyết định vị trí nhất hoặc nhì bảng A.

Thái Lan vẫn là thách thức lớn nhất tại bảng B

Thái Lan khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng 5-0 trước Lào. Kakana Khamyok lập cú đúp, trong khi đội bóng của huấn luyện viên Anthony Hudson kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu.

Dù Lào phải chơi thiếu người từ cuối hiệp một, cách Thái Lan duy trì sức ép và tận dụng lợi thế vẫn cho thấy chiều sâu lực lượng của đội bóng từng bảy lần vô địch Đông Nam Á.

Malaysia cũng có khởi đầu thành công nhưng phải lội ngược dòng trước Myanmar. Paulo Josué ghi hai bàn trong hiệp hai, giúp Malaysia biến thất bại thành chiến thắng 2-1.

Trận Thái Lan – Malaysia ngày 1/8 sẽ là cuộc đối đầu đáng chú ý nhất của bảng B trong giai đoạn đầu. Đội giành chiến thắng có thể tạo ra khoảng cách đáng kể trong cuộc đua vào bán kết.

Cuộc đua bán kết bắt đầu tăng nhiệt

Sau những lượt trận đầu tiên, Việt Nam, Indonesia, Singapore và Thái Lan đều đã thể hiện được sức mạnh. Tuy nhiên, thể thức mỗi đội chỉ thi đấu bốn trận khiến mọi sai lầm đều có thể phải trả giá đắt.

Tại bảng A, Singapore đang có lợi thế điểm số nhưng Việt Nam và Indonesia sở hữu hiệu số tốt hơn. Hai cuộc đối đầu Việt Nam – Singapore và Indonesia – Việt Nam sẽ là những nút thắt quan trọng nhất.

Ở bảng B, Thái Lan vẫn được đánh giá cao nhất, trong khi Malaysia và Philippines sẽ cạnh tranh vị trí còn lại. Myanmar cũng chưa thể bị loại khỏi cuộc đua sau thất bại sát nút ở trận ra quân.

Với đội tuyển Việt Nam, nhiệm vụ trước mắt là duy trì sự tập trung, không để chiến thắng đậm trước Timor-Leste tạo ra tâm lý chủ quan. Giành kết quả tốt trước Singapore sẽ giúp nhà đương kim vô địch chủ động hơn rất nhiều trước chuyến làm khách được dự báo khó khăn tại Indonesia.