Đội bóng DVTC Hồng Anh vô địch Garden Chill Cup 2026

(GLO)- Sau 8 ngày tranh tài sôi nổi, Giải bóng đá S7 CLB mở rộng Garden Chill Cup 2026 đã kết thúc vào tối 10-8, với chức vô địch thuộc về đội bóng DVTC Hồng Anh.

Đội bóng DVTC Hồng Anh vô địch Giải bóng đá S7 CLB mở rộng Garden Chill Cup 2026. Ảnh: BTC

Giải bóng đá S7 CLB mở rộng Garden Chill Cup 2026 khởi tranh từ ngày 3 đến 10-8, tại sân bóng đá Thu Đông (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) quy tụ hơn 270 cầu thủ của 16 đội bóng phong trào đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia tranh tài. Các đội chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, những đội có thành tích tốt được vào vòng trong.

Điểm nhấn của giải là sự góp mặt của nhiều “siêu phủi” thi đấu tại các giải bóng đá 7 người vô địch khu vực Bắc, Trung và Nam. Sự xuất hiện của những cầu thủ có chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu đã góp phần nâng cao chất lượng giải, mang đến cho khán giả nhiều trận cầu hấp dẫn, kịch tính.

Đặc biệt, trận chung kết diễn ra tối 10-8 giữa đội DVTC Hồng Anh (xã Ia Băng) và Trung Phong Mang Yang (xã Mang Yang) diễn ra giằng co, hai đội chủ động chơi đôi công. Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ phủi đến từ miền Tây, DVTC Hồng Anh được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng đội hình.

Từ một tình huống đá phạt được dàn xếp hiệu quả, các cầu thủ DVTC Hồng Anh tận dụng tốt cơ hội ghi bàn duy nhất, ấn định chiến thắng 1-0 trước Trung Phong Mang Yang, qua đó giành chức vô địch giải đấu.