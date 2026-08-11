Festival Sinh vật cảnh Bồng Sơn và Bồng Sơn Half Marathon 2026: Cơ hội khám phá những nét đặc sắc của địa phương

(GLO)- Từ ngày 12 đến 26-8, UBND phường Bồng Sơn tổ chức Festival Sinh vật cảnh Bồng Sơn lần thứ I và Giải chạy Bồng Sơn Half Marathon lần thứ I năm 2026. Các hoạt động được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn, góp phần quảng bá hình ảnh Bồng Sơn năng động, giàu bản sắc đến người dân và du khách.

Hội tụ nhiều tác phẩm sinh vật cảnh đặc sắc

Theo đó, Festival Sinh vật cảnh Bồng Sơn lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 26-8 tại khuôn viên Quảng trường phường Bồng Sơn. Festival được tổ chức với quy mô lớn, quy tụ khoảng 400 tác phẩm cây cảnh, đá và gỗ lũa nghệ thuật, trong đó có 300 tác phẩm tầm trung và nhỏ, 100 tác phẩm khổ đại.

UBND phường Bồng Sơn tổ chức cuộc họp, thảo luận về công tác phối hợp tổ chức Festival Sinh vật cảnh Bồng Sơn và Giải chạy Bồng Sơn Half Marathon năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Đây là không gian để các nhà vườn, nghệ nhân gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm trong quá trình sáng tạo tác phẩm; qua đó, người thưởng lãm có thêm cơ hội khám phá, cảm nhận những giá trị nghệ thuật và tâm huyết mà các nghệ nhân gửi gắm trong từng tác phẩm.

Trong khuôn khổ Festival Sinh vật cảnh, Ban tổ chức bố trí gần 140 gian hàng thương mại, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần tạo nên không gian đa dạng để người dân, du khách tham quan, thưởng lãm và mua sắm. Cùng với đó là các gian hàng nhà vườn, thiết bị, vật tư, sinh vật cảnh để trưng bày, giới thiệu các sản phẩm sinh vật cảnh, cây cảnh, bonsai, hoa lan…

Với số lượng tác phẩm và gian hàng khá lớn, Festival sinh vật cảnh được kỳ vọng tạo không gian giao lưu, kết nối giữa các nhà vườn, nghệ nhân, người yêu sinh vật cảnh và các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Qua đó, những tác phẩm sinh vật cảnh không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng lãm mà còn góp phần giới thiệu sản phẩm, mở rộng giao lưu và quảng bá hình ảnh Bồng Sơn đến người dân, du khách.

Để bảo đảm Festival diễn ra an toàn và hiệu quả, UBND phường Bồng Sơn đã tổ chức các cuộc họp trao đổi về phối hợp trong công tác đồng hành, tuyên truyền, huy động nguồn lực xã hội và phân công nhiệm vụ cho nhiều lực lượng. Đồng thời, phường rà soát công tác tổ chức, bố trí mặt bằng, gian hàng, sân khấu, hệ thống điện, nước, trang trí cảnh quan, tuyên truyền, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và y tế tại khu vực diễn ra Festival.

Lần đầu áp dụng chip time cho VĐV

Bên cạnh đó, Giải chạy Bồng Sơn Half Marathon lần thứ I năm 2026 cũng là một trong những hoạt động đáng chú ý được UBND phường chuẩn bị trong dịp này.

Giải chạy sẽ diễn ra ngày 16-8 tại Quảng trường Bồng Sơn, gồm 3 cự ly 5 km, 10 km và 21 km, với hơn 500 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia. Các cự ly lần lượt xuất phát từ 4 giờ 30 phút, 5 giờ 10 phút và 5 giờ 30 phút.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức cự ly 21 km theo chuẩn half marathon, có áp dụng hệ thống chip time để ghi nhận thành tích và cấp chứng nhận điện tử cho VĐV hoàn thành đường chạy.

Đây được xem là bước bứt phá của phường Bồng Sơn, tạo tiền đề để địa phương tiếp tục nâng tầm, xây dựng và tổ chức những giải chạy quy mô, chuyên nghiệp hơn trong thời gian tới.

Các chân chạy khảo sát cung đường Giải chạy Bồng Sơn Half Marathon 2026. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, vào tháng 6, các VĐV đến từ phường Bồng Sơn và câu lạc bộ Quy Nhơn Morning Run đã cùng tham gia chạy thử, khảo sát cung đường, kiểm tra từng cung đường, từng đoạn để chuẩn bị cho giải. Việc chạy thử được thực hiện nhằm đánh giá tuyến đường, phương án tổ chức, các điều kiện bảo đảm an toàn cũng như trải nghiệm của VĐV.

Anh Nguyễn Thanh Phương - đại diện Đơn vị cố vấn và vận hành chuyên môn của giải, cho biết cung đường đã được đội ngũ khảo sát kỹ lưỡng, tuyến đường chạy khá đẹp và thơ mộng, với những đoạn qua cánh đồng lúa, đập Lại Giang, cầu Bồng Sơn và các tuyến đường gắn với cảnh quan địa phương.

“Đây là cung đường có nhiều điểm nhấn, vừa bảo đảm yếu tố chuyên môn của một giải chạy half marathon, vừa tạo được trải nghiệm cho VĐV khi được chạy qua những không gian đặc trưng của địa phương. Chúng tôi kỳ vọng cung đường sẽ mang đến cho các VĐV những trải nghiệm thú vị, kỷ niệm đẹp và đáng nhớ trong lần đầu tham gia”, anh Phương chia sẻ.

Ông Nguyễn Đình Chiến - Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết: “Các hoạt động là dịp để giới thiệu những nét đặc trưng của địa phương đến người dân, du khách.

Về lâu dài, phường mong muốn xây dựng và duy trì những hoạt động văn hóa, thể thao có dấu ấn riêng của Bồng Sơn. Qua đó, kết nối với các điểm đến trên địa bàn phường, mở rộng không gian trải nghiệm cho người dân và du khách; đồng thời tạo thêm cơ hội phát triển thương mại, dịch vụ và quảng bá hình ảnh Bồng Sơn là vùng đất thân thiện, giàu truyền thống”.