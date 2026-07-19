Phạm Thị Hồng Lệ vô địch cự ly 42 km tại SCORE Marathon 2026. Ảnh: NVCC

SCORE Marathon 2026 diễn ra tại TP Putrajaya (Malaysia), quy tụ khoảng 51.000 VĐV tranh tài ở 4 cự ly gồm 5 km, 10 km, 21 km và 42 km.

Ở nội dung full marathon nam, Huỳnh Anh Khôi (TP. Hồ Chí Minh) cũng mang về chức vô địch với thành tích 2 giờ 26 phút 32 giây. Như vậy, các VĐV Việt Nam đã giành trọn hai danh hiệu vô địch ở cự ly marathon 42 km tại SCORE Marathon 2026.

Khép lại thành công tại SCORE Marathon 2026, nữ tuyển thủ Gia Lai Phạm Thị Hồng Lệ sẽ tiếp tục chinh phục Sarawak Energy Marathon 2026, diễn ra ngày 9-8 tại TP Kuching, bang Sarawak (Malaysia).