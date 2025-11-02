Ấn tượng trang phục độc đáo của runner tại Gia Lai City Trail 2025

(GLO)- Sáng 2-11, không khí tại phố núi Gia Lai trở nên sôi động khi hàng nghìn vận động viên cùng tranh tài tại giải chạy Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn. Bên cạnh tinh thần thể thao, nhiều runner còn gây ấn tượng mạnh bởi những bộ trang phục độc đáo, thú vị.

Ngay từ sáng sớm 2-11, âm nhạc cùng tiếng hò reo cổ vũ đã khuấy động bầu không khí tại điểm xuất phát của Gia Lai City Trail 2025 ở cổng chính Khu du lịch Biển Hồ (đường Tôn Đức Thắng, xã Biển Hồ).

VĐV Ngọc Lễ (trái) trong trang phục "Tế Công" cùng VĐV Trần Thị Thảo Trang hóa trang thành Annabelle tại giải chạy. Ảnh: Na

Trên đường chạy, ngoài sắc vàng xanh-đồng phục chính của giải, nhiều vận động viên còn chọn cho mình những bộ trang phục đặc biệt, thể hiện cá tính và bản sắc riêng, với mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao vui khỏe và nguồn năng lượng tích cực.

Hình ảnh “Tế Công chạy bộ”, “Annabelle giữa đại ngàn”, cô gái Jrai truyền thống, hay cả gia đình diện trang phục áo bà ba đậm chất vùng sông nước Tây Nam bộ cùng sải bước... khiến người xem vô cùng thích thú.

Chị Hoàng Hải Hà trong trang phục người Jrai trên đường chạy. Ảnh: Na

Chị Hoàng Hải Hà (44 tuổi, xã Biển Hồ) chia sẻ: “Hôm nay tôi tham gia giải chạy với một tinh thần vui vẻ và mục tiêu rèn luyện sức khỏe.

Tôi chọn mặc trang phục truyền thống của người Jrai với mong muốn có thể giới thiệu và lan tỏa nét đẹp văn hóa địa phương đến với runner ở khắp nơi".

Không khí đường chạy thêm sắc màu khi có sự góp mặt của gia đình anh Đỗ Xuân Việt (23 tuổi, đến từ phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) trong trang phục áo bà ba đậm chất miền Tây.

4 thành viên trong gia đình anh cùng chạy ở 1 cự ly, vừa chạy vừa trò chuyện tạo nên hình ảnh rất ấm áp.

Anh Việt chia sẻ: “Gia đình tôi năm nào cũng tham gia giải nhưng mỗi người lại chọn 1 cự ly và trang phục khác nhau. Năm nay, cả nhà muốn lan tỏa tinh thần gắn kết nên quyết định cùng đăng ký chạy 1 cự ly và mặc đồ đồng phục miền Tây cho vui, vừa tạo dấu ấn riêng, vừa có kỷ niệm để nhớ”.

Gia đình anh Đỗ Xuân Việt trong trang phục bà ba đậm chất miền Tây Nam bộ. Ảnh: Na

Dù chỉ diễn ra chỉ trong vài giờ, thế nhưng, những bộ trang phục đa sắc màu cùng nụ cười rạng rỡ của các runner đã góp phần tạo nên điểm nhấn đầy ấn tượng cho Gia Lai City Trail 2025.