Runner Gia Lai đồng hành cùng "dị nhân" marathon Nguyễn Văn Long trên hành trình xuyên Việt

(GLO)- Sáng 20-8, hàng chục chân chạy thuộc các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đồng hành cùng “dị nhân” Nguyễn Văn Long sải bước đến phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) trong hành trình chạy bộ xuyên Việt.

Trước đó, ngày 19-8, tại cầu 110 (địa phận tỉnh Đắk Lắk), các thành viên Câu lạc bộ Gia Lai Marathon cũng đã đón và đồng hành cùng “dị nhân” Nguyễn Văn Long trên chặng đường 79,79 km về đến chợ Phú Mỹ (xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai) khi anh chạy từ Đắk Lắk qua Gia Lai.

"Dị nhân" marathon Nguyễn Văn Long (bìa phải). Ảnh: Hoàng Hoài

Sau 5 ngày chinh phục chặng đường hơn 400 km dưới cơn mưa, quê nhà Gia Lai đón Nguyễn Văn Long bằng bầu trời trong xanh, nắng đẹp.

Đồng thời, anh cũng nhận được sự đồng hành của rất đông người yêu mến chạy bộ tại Gia Lai, trong đó có những vận động viên của đội tuyển điền kinh thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.

Nguyễn Văn Long được những người yêu chạy bộ tại Gia Lai chào đón nồng nhiệt. Ảnh: Hoàng Hoài

Được biết, "dị nhân" marathon Nguyễn Văn Long đã 2 lần thực hiện hành trình chạy bộ xuyên Việt vào năm 2022 và 2024. Năm 2025, anh quyết định thực hiện lần thứ 3 để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Hành trình của anh chính thức bắt đầu vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 14-8 tại TP. Hồ Chí Minh.

Trên quãng đường 1.636 km xuyên Việt của mình, Nguyễn Văn Long sẽ chạy qua các tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình và về đích ở Hà Nội đúng vào dịp Quốc khánh 2-9.