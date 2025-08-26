Hào hứng đón chờ Giải chạy Pleiku Music Night Run 2025

(GLO)- Cuối tháng 8 này, những con đường ở phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) sẽ sôi động với Giải chạy Pleiku Music Night Run 2025. Hơn 1.000 người yêu chạy bộ trên cả nước sẽ cùng nhau sải bước, hòa nhịp trong không gian âm nhạc và ánh sáng giữa cao nguyên.

Pleiku Music Night Run 2025 là giải chạy do UBND phường Hội Phú cùng đơn vị vận hành Tâm Nguyễn Sport và Câu lạc bộ Gia Lai Marathon phối hợp tổ chức.

Mặc dù là lần đầu tiên Gia Lai tổ chức một giải chạy bộ kết hợp âm nhạc, nhưng giải đã thu hút hơn 1.000 vận động viên trong cả nước đăng ký tham gia.

Giải diễn ra trong 2 ngày (29 và 30-8) tại Khu đô thị Suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai). Trong đó, ngày 29-8, Ban Tổ chức sẽ mở quầy phát bib và racekit cho tất cả vận động viên. Ngày 30-8, giải bắt đầu với cự ly kids (1,5 km) vào buổi sáng; buổi chiều sẽ chạy cự ly 21 km lúc 17 giờ và 10 km lúc 17 giờ 30.

Các runner sẽ vừa chạy, vừa hòa theo thanh âm của Tây Nguyên. Ảnh: Hoàng Hoài

Với 2 cự ly 10 km và 21 km, các chân chạy sẽ đi qua các cung đường lung linh ánh đèn của phố núi Pleiku về đêm với 10 trạm nhạc mới lạ và độc đáo.

Dọc đường chạy, runner được hòa mình trong thanh âm cao nguyên: từ tiếng cồng chiêng rộn rã của đội cồng chiêng làng Ốp đến màn trình diễn nhạc cụ dân tộc của nghệ nhân Rơ Châm Tih. Xen lẫn đó là những giai điệu âm nhạc trẻ trung từ The Cochin Band và Luigi Band-mang hơi thở hiện đại. Đặc biệt, nổi bật trong 10 trạm nhạc là trạm chill-Sax Vibe Station, với phần trình diễn của nghệ sĩ Saxophone Thanh Hồ.

So với các giải chạy truyền thống, giải chạy đêm kết hợp âm nhạc có số lượng người đăng ký tham gia ít hơn. Tuy nhiên, giải lần này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị và cảm xúc cho người chạy khi kết hợp giữa thể thao và giải trí.

Sơ đồ đường chạy cự ly 10 km và 21 km.

Khác với những giải chạy trong màn sương sớm mờ ảo của Tây Nguyên, lần này, các runner sẽ được sống trọn trong không khí về đêm của phố núi. Cụ thể, các chân chạy sẽ được ngắm hoàng hôn tại bờ kè suối Hội Phú với ngập tràn sắc hoa cùng cụm 14 tác phẩm điêu khắc "Đất và người Gia Lai"; chiêm ngưỡng Công viên Diên Hồng, Quảng trường Đại Đoàn Kết lung linh dưới ánh đèn khi mặt trời tắt nắng.

“Với không khí se lạnh cuối thu, những con dốc nhẹ quen thuộc của phố núi Pleiku, dưới ánh đèn đường và hòa nhịp cùng âm nhạc trên từng trạm, chắc hẳn, đây sẽ là một trải nghiệm chạy thú vị và giàu cảm xúc trong mỗi chúng tôi”-anh Nguyễn Lê Quốc Huy (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Tâm-Đại diện Ban Tổ chức-cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng giải chạy này sẽ trở thành sản phẩm du lịch mới của cao nguyên Pleiku. Người chạy đến đây không chỉ để chinh phục các cung đường, mà còn để hòa mình vào văn hóa cồng chiêng, nghệ thuật đường phố và để thấy một cao nguyên Pleiku trẻ trung, hiện đại hơn.

Lần đầu tiên tổ chức giải chạy đêm nên chúng tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị kỹ về an ninh, ánh sáng, y tế và phân luồng giao thông. Mục tiêu là để runner có trải nghiệm trọn vẹn, an toàn và để Pleiku tạo được dấu ấn đẹp trong mắt cộng đồng chạy bộ cả nước".

Các runner đã sẵn sàng chinh phục Giải chạy Pleiku Music Night Run 2025. Clip: ĐVCC

Pleiku Music Night Run 2025 không chỉ mang đến cơ hội thử sức ở cự ly 10 km và 21 km mà còn là đêm hội, nơi thể thao, văn hóa và nghệ thuật cùng đồng hành.