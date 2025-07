Gia Lai lần đầu tổ chức giải chạy bộ kết hợp âm nhạc quanh Pleiku

Diễn ra vào chiều tối thứ bảy, ngày 30-8-2025, tại Khu đô thị Suối Hội Phú, phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai), giải chạy hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm cả về thể chất lẫn cảm xúc. Người tham gia sẽ được lựa chọn giữa hai cự ly 10 km và 21 km, chạy xuyên qua các cung đường lung linh ánh đèn của phố núi Pleiku về đêm, trong không khí âm nhạc sôi động kéo dài suốt hành trình.

Ban tổ chức đã chính thức mở cổng đăng ký từ tối ngày 19-7. Ảnh: BTC

Với tinh thần “Sound and Speed, All You Need”, mỗi bước chân không chỉ là hành trình vượt qua giới hạn bản thân mà còn là sự hòa quyện của tốc độ, âm nhạc và năng lượng tích cực. Đây là dịp để cộng đồng yêu thể thao, yêu âm nhạc tại Gia Lai cùng nhau kết nối và lan tỏa cảm hứng sống khỏe-sống vui.

Theo Ban tổ chức, giải chạy do UBND phường Hội Phú cùng đơn vị vận hành Tâm Nguyễn Sport và Câu lạc bộ Gia Lai Marathon phối hợp tổ chức. Vé tham gia dao động trong khoảng 350-650 ngàn đồng, tùy cự ly và thời điểm đăng ký.

Khu đô thị Suối Hội Phú-địa điểm tổ chức giải chạy. Ảnh: N.N.H

Người quan tâm có thể đăng ký tại đường dẫn: https://pace8.vn/su-kien/pleiku-music-night-run-2025

Pleiku Music Night Run không đơn thuần là một giải chạy, mà còn là lời mời gọi du khách và người dân cùng nhau khám phá Pleiku theo cách rất riêng-nơi thể thao, nghệ thuật và cộng đồng gặp nhau trong một đêm rực rỡ sắc màu và cảm xúc.