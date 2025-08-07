Liên quân các thôn, làng vô địch Giải Bóng chuyền nam xã Ayun

Bước vào trận tranh chức vô địch, cả 2 đã thể hiện quyết tâm và cống hiến nhiều pha bóng hấp dẫn cùng những màn rượt đuổi kịch tính. Ở sét 1, đội Giáo dục xã đã vươn lên dẫn trước với tỷ số 25-20.
Tuy nhiên, các cầu thủ của Liên quan các thôn, làng đã san bằng cách biệt 1-1 trong sét 2 với chiến thắng 25-20. Trong sét thứ 3 quyết định, với lợi thế tâm lý, đội Liên quân các thôn, làng đã hạ đối thủ với tỷ số 15-10, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-1.
Giải đấu năm nay khởi tranh từ ngày 6 đến 7-8, quy tụ gần 90 cầu thủ thuộc 6 đội bóng gồm: Liên quân các thôn, làng; Giáo dục xã, Trại giam Gia Trung, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Công an xã và UBND xã.
Các đội bóng được chia theo bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn ra 2 đội cao điểm nhất ở mỗi bảng vào thi đấu vòng bán kết. Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao chức vô địch cho Liên quân các thôn, làng; đội Giáo dục xã giành giải nhì và giải 3 thuộc về Trại giam Gia Trung.
Giải là sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ayun lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/1945-19/8/2025).