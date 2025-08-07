Liên quân các thôn, làng vô địch Giải Bóng chuyền nam xã Ayun

(GLO)- Sáng 7-8, trận chung kết Giải Bóng chuyền nam xã Ayun năm 2025 giữa đội Liên quân các thôn, làng và đội Giáo dục xã đã diễn ra trong không khí sôi nổi, kịch tính.

Bước vào trận tranh chức vô địch, cả 2 đã thể hiện quyết tâm và cống hiến nhiều pha bóng hấp dẫn cùng những màn rượt đuổi kịch tính. Ở sét 1, đội Giáo dục xã đã vươn lên dẫn trước với tỷ số 25-20.

Ban tổ chức trao thưởng cho các đội bóng. Ảnh: Quang Nguyên

Tuy nhiên, các cầu thủ của Liên quan các thôn, làng đã san bằng cách biệt 1-1 trong sét 2 với chiến thắng 25-20. Trong sét thứ 3 quyết định, với lợi thế tâm lý, đội Liên quân các thôn, làng đã hạ đối thủ với tỷ số 15-10, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Giải đấu năm nay khởi tranh từ ngày 6 đến 7-8, quy tụ gần 90 cầu thủ thuộc 6 đội bóng gồm: Liên quân các thôn, làng; Giáo dục xã, Trại giam Gia Trung, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Công an xã và UBND xã.

Các đội bóng được chia theo bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn ra 2 đội cao điểm nhất ở mỗi bảng vào thi đấu vòng bán kết. Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao chức vô địch cho Liên quân các thôn, làng; đội Giáo dục xã giành giải nhì và giải 3 thuộc về Trại giam Gia Trung.

Giải là sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ayun lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/1945-19/8/2025).