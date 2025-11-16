Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội xếp nhì toàn đoàn tại Giải vô địch boxing trẻ tỉnh lần thứ II - 2025. Ảnh: M.V

HLV Nguyễn Lê Tín sau khi hoàn thành chương trình học tập của mình tại miền Nam, đã trở về quê nhà xã Nhơn Lý (nay là phường Quy Nhơn Đông) mở CLB vovinam, đặt mục tiêu là hướng dẫn cho thanh, thiếu niên địa phương rèn luyện sức khỏe và tự vệ. Bằng kinh nghiệm của một VĐV từng thi đấu ở nhiều giải quốc gia, anh từng bước xây dựng được phong trào vovinam rất mạnh mẽ ở xã nhà.

Năm 2023 là một bước ngoặt lớn đối với anh Tín, khi được võ sư Nguyễn Thành Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, giới thiệu, hướng dẫn tham gia các lớp tập huấn chuyên môn võ cổ truyền và các hoạt động giao lưu thi đấu võ cổ truyền đối kháng, kickboxing, những môn võ thuật có kỹ thuật khá tương đồng với vovinam.

Vốn nhanh nhạy, HLV Nguyễn Lê Tín nhanh chóng tiếp cận với các võ sư, HLV trong tỉnh và rất tích cực tham gia các hoạt động giao lưu thi đấu ở các điểm võ đài cũng như các đợt giao lưu giữa các võ đường, CLB trong tỉnh.

HLV Tín chia sẻ, khi được võ sư Nguyễn Thành Sơn giới thiệu tham gia làm quen các bộ môn kể trên, anh rất vui mừng và tự nhủ sẽ cố gắng để không phụ lại sự tin tưởng của thầy. Rất may mắn anh gặp được rất nhiều võ sư, HLV ở nhiều bộ môn quan tâm, tạo điều kiện, như thầy Lê Công Bút, Lê Trung Kỳ ở bộ môn võ cổ truyền; thầy Đặng Hiếu Hiền, Đặng Hiếu Hân ở bộ môn boxing; thầy Trần Đình Đô ở bộ môn kickboxing.

“Ngoài sự hướng dẫn về chuyên môn và kinh nghiệm huấn luyện, các HLV, võ sư đã tạo điều kiện cho các võ sinh của CLB Nhơn Lý Hội được tham gia tập luyện cùng các bạn ở các đội tuyển tỉnh. Nhờ đó mà các em đã rút ngắn được thời gian làm quen kỹ thuật mới, từ đó nâng cao được trình độ chuyên môn võ thuật của mình”-anh Tín cho biết.

Năm 2023, được sự động viên và cho phép của Hội Võ thuật TP Quy Nhơn, CLB Nhơn Lý Hội quy tụ các võ sinh ở các xã Nhơn Lý, Nhơn Hội, Nhơn Hải (nay là phường Quy Nhơn Đông) tham gia vào các giải đấu cấp tỉnh vốn là sân chơi “quá tầm” của CLB trong suốt thời gian dài. Nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo ngành võ thuật tỉnh mà CLB đã đạt được một số thành tích nhất định, qua đó đã kích thích phong trào tập luyện của các võ sinh tại các địa phương nói trên.

HLV Nguyễn Lê Tín và các võ sinh CLB Nhơn Lý Hội tham gia Giải Võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung năm 2025. Ảnh: M.V

Lần đầu tham gia Giải võ cổ truyền các võ đường Bình Định tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung năm 2023, nhưng các võ sinh của CLB Nhơn Lý Hội cũng đã mang về 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Đây là một sự động viên lớn, tạo tiền đề để phụ huynh tin tưởng mạnh dạn cho con em của mình đang tập luyện ở CLB đi thi đấu các mùa giải sau.

CLB Nhơn Lý Hội đã “bùng nổ” năm 2024 khi số lượng võ sinh đăng ký tham gia giải tỉnh không chỉ tăng vọt mà còn đạt thành tích cao hơn. Điển hình là Giải vô địch boxing trẻ tỉnh Bình Định lần thứ I - 2024, CLB có đến 23 võ sinh đăng ký tham gia. Với lực lượng hùng hậu và quyết tâm cao của thầy và trò, sau những ngày tranh tài gay cấn, các võ sinh đã mang về 5 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ, qua đó đoạt luôn cúp vô địch ở cấp độ CLB tại giải.

Đến năm 2025, CLB còn non trẻ này tiếp tục ghi dấu ấn khi luôn đứng trong tốp 5 đội dẫn đầu ở các giải võ cổ truyền và kickboxing cấp tỉnh. Đặc biệt, CLB tiếp tục giữ vững phong độ khi giành 5 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ, qua đó đứng nhì toàn đoàn ở cấp CLB tại Giải vô địch boxing trẻ tỉnh Bình Định lần thứ II - 2025.

Chính sự mạnh dạn và những bước đi đúng hướng giúp cho CLB Nhơn Lý Hội có được những kết quả tốt trong thời gian qua. Đến nay, CLB đã cung cấp 5 VĐV cho các đội tuyển võ cổ truyền và đội tuyển boxing tỉnh nhà. Hiện nay CLB hoạt động ở 3 điểm tại phường Quy Nhơn Đông và 1 điểm tại phường Quy Nhơn Nam, thu hút gần 200 võ sinh tập luyện.

Với lực lượng võ sinh đông đảo cùng với nhiệt huyết của HLV Nguyễn Lê Tín, CLB Nhơn Lý Hội cho thấy triển vọng ngày càng phát triển vững mạnh trong thời gian đến.