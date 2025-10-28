Hợp nhất, thành lập Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa ký ban hành Quyết định số 2370/QĐ-UBND về việc cho phép hợp nhất Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Bình Định và Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai (trước đây) thành Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai.

Vận động viên Gia Lai thi đấu tại Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 năm 2025. Ảnh: H.V

Theo Quyết định này, trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày 25-10-2025), Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai và Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Bình Định có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai.

Đồng thời, chấm dứt tồn tại, hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai là tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai và các sở, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Liên đoàn theo quy định của pháp luật.