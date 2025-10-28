Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hợp nhất, thành lập Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa ký ban hành Quyết định số 2370/QĐ-UBND về việc cho phép hợp nhất Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Bình Định và Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai (trước đây) thành Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai.

van-dong-vien-gia-lai-thi-dau-tai-giai-vo-dich-vo-co-truyen-quoc-gia-lan-thu-34.jpg
Vận động viên Gia Lai thi đấu tại Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 năm 2025. Ảnh: H.V

Theo Quyết định này, trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày 25-10-2025), Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai và Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Bình Định có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai.

Đồng thời, chấm dứt tồn tại, hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai là tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai và các sở, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Liên đoàn theo quy định của pháp luật.

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

(GLO)- Câu lạc bộ Karate Hasuka không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện võ thuật và nâng cao sức khỏe cho các em nhỏ tại một số xã phía Tây tỉnh Gia Lai mà còn đào tạo, cung cấp nhiều vận động viên cho đội tuyển karate tỉnh.

Một gia đình đam mê cầu lông

Gia đình thầy giáo Nguyễn Văn Cường đam mê cầu lông

Thể thao

(GLO)-Từ một chấn thương tưởng chừng khép lại niềm đam mê thể thao, thầy giáo Nguyễn Văn Cường (xã Phú Thiện) đã chuyển hướng và trở thành người góp phần phát triển phong trào cầu lông ở địa phương. Anh còn truyền cảm hứng cho vợ và 2 con gái cùng say mê luyện tập, thi đấu đoạt nhiều thành tích cao.

Nguyễn Tấn Khang không ngừng nỗ lực rèn luyện để từng bước chinh phục thành tích mới ở bộ môn cờ vua.

Nguyễn Tấn Khang và hành trình cùng niềm đam mê cờ vua

Thể thao

(GLO)-Huy chương vàng (HCV) tại Giải cờ vua học sinh Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng khu vực Nam Trung bộ mở rộng năm 2025 là thành quả ý nghĩa đối với Nguyễn Tấn Khang (phường Quy Nhơn Nam). Đây là bước đệm quan trọng giúp em thêm tự tin trên hành trình cùng đam mê cờ vua.

AFC gửi quà đặc biệt đến VFF và đội U.17 nữ Việt Nam

AFC gửi quà đặc biệt đến VFF và đội U.17 nữ Việt Nam

Bóng đá

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa gửi thư chúc mừng đội tuyển U.17 nữ Việt Nam sau khi xuất sắc giành quyền vào vòng chung kết giải bóng đá U.17 nữ châu Á 2026. AFC còn gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban tổ chức địa phương vì đã tổ chức thành công vòng loại bảng D.

Võ sư Kim Huệ - Xứng danh phụ nữ đất Võ

Võ sư Kim Huệ - Xứng danh phụ nữ đất Võ

Thể thao

(GLO)- Gần 40 năm gắn bó với võ cổ truyền, võ sư Kim Huệ hiện là một trong số ít nữ võ sư lớn tuổi nhất trong tỉnh còn đứng lớp truyền dạy. Võ đường Kim Huệ luôn giữ vững thành tích tốp đầu nội dung quyền thuật trong nhiều giải võ cổ truyền tỉnh.

Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh.

Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh

Thể thao

(GLO)-Chiều 19-10, trong khuôn khổ vòng 4 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United có chuyến làm khách trên sân Việt Yên gặp CLB Bắc Ninh. Dù thi đấu nỗ lực, thầy trò huấn luyện viên Trịnh Duy Quang vẫn phải rời sân trắng tay. 

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

Bóng đá

(GLO)- Không chỉ là người sáng lập và dẫn dắt đội bóng đá nữ Link Coffee, anh Nguyễn Anh Dũng còn trực tiếp huấn luyện kỹ thuật, rèn thể lực và truyền cảm hứng thi đấu bằng tất cả tâm huyết. Nhờ đó, các nữ cầu thủ miền cao nguyên từng bước khẳng định tài năng, đạt được nhiều thành tích ấn tượng.

Hoàng Tấn Vinh giành huy chương vàng bảng U10 tại Giải ECHEss Open Cup 2025. Ảnh: NVCC

Kỳ thủ nhí Phố núi và hành trình chinh phục đấu trường quốc tế

Thể thao

(GLO)- Khi bạn bè đồng trang lứa vẫn say sưa với những trò chơi tuổi thơ, cậu bé Hoàng Tấn Vinh lại dành trọn đam mê cho những ván cờ vua đòi hỏi sự tập trung và tư duy chiến lược. 10 tuổi, kỳ thủ nhí Phố núi đã sở hữu cho mình bộ sưu tập giải thưởng trong nước lẫn quốc tế khiến nhiều người nể phục.

Tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025, các VĐV Gia Lai đã giành được 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Tín hiệu vui cho điền kinh Gia Lai

Thể thao

(GLO)-Tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025, các vận động viên (VĐV) Gia Lai đã giành được 4 huy chương bạc (HCB) và 1 huy chương đồng (HCĐ). Không chỉ vượt xa mục tiêu ban đầu, kết quả này còn cho thấy những tín hiệu tích cực từ lực lượng VĐV trẻ của tỉnh nhà. 

Boxing Gia Lai cần có thêm nhiều sự đầu tư để hướng tới đấu trường quốc gia.

Boxing Gia Lai cần được đầu tư để phát triển

Thể thao

(GLO)-Tại Giải vô địch boxing toàn quốc năm 2025, đội tuyển boxing Gia Lai đã giành được 1 huy chương vàng (HCV) và 1 huy chương đồng (HCĐ). Để duy trì thành tích ở đấu trường quốc gia, boxing Gia Lai cần thêm nhiều sự đầu tư.

