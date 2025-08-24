CLB Vovinam xã Ia Grai: Ươm mầm tài năng, lan tỏa đam mê võ thuật

(GLO)- Câu lạc bộ Vovinam xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) là điểm sáng của phong trào võ thuật tỉnh Gia Lai. Nhiều tài năng trẻ của Câu lạc bộ đã đạt thành tích cao tại các giải đấu, góp phần phát triển và lan tỏa Vovinam trong cộng đồng.

CLB Vovinam xã Ia Grai do ông Nguyễn Văn Minh - hiện là Chủ tịch Hội Vovinam tỉnh Gia Lai, thành lập năm 2008. Từ số ít người tập ban đầu, nay CLB đã có hơn 200 võ sinh và 4 HLV, được chia thành 2 nhóm tập luyện luân phiên vào các buổi chiều tối từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần, tại 3 địa điểm chính: Trường THCS Dân tộc nội trú Ia Grai, Nhà thi đấu xã Ia Grai, CLB Vovinam Nguyễn Văn Trỗi (xã Ia Hrung).

CLB Vovinam xã Ia Grai thu hút nhiều em nhỏ tích cực tập luyện. Ảnh: R’Ô HOK

Không khí tập luyện tại CLB Vovinam xã Ia Grai luôn sôi động. Các võ sinh trong trang phục đồng bộ miệt mài tập luyện cùng tiếng hô khẩu lệnh vang dội, tạo không khí hừng hực quyết tâm.

HLV Vũ Anh Khôi, Trưởng bộ môn Vovinam xã Ia Grai, cho biết: Giáo án huấn luyện cho các võ sinh được xây dựng phù hợp, giúp phát huy tối đa khả năng, hoàn thiện kỹ thuật và chiến thuật thi đấu. Những em có năng khiếu, CLB sẽ tuyển chọn và đào tạo nâng cao ở các nội dung hội diễn, quyền thuật, đối kháng.

CLB Vovinam xã Ia Grai đã đạt nhiều thành tích tại các giải đấu cấp tỉnh. Tiêu biểu, năm 2018, tại Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai (cũ), CLB giành giải nhất toàn đoàn nội dung Vovinam. Tại Đại hội TDTT tỉnh năm 2022, CLB xếp hạng nhì toàn đoàn nội dung Vovinam. Tại các giải vô địch Vovinam tỉnh Gia Lai từ năm 2023 đến nay, CLB luôn duy trì thành tích top 5 đội mạnh. Từ năm 2019 đến nay, CLB đã đóng góp 6 VĐVcho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Pleiku.

Em Bùi Trần Gia Hân (SN 2015, làng Blo Dung, xã Ia Grai), một trong những võ sinh tiêu biểu của CLB, chia sẻ: “Em bắt đầu học võ từ năm 7 tuổi. Nhờ các thầy phát hiện năng khiếu và truyền dạy tận tình, động viên nên em không ngừng nỗ lực luyện tập. Năm 2025, tham gia Giải vô địch Vovinam tỉnh Gia Lai (cũ), em giành 1 HCV (võ nhạc nội dung đồng đội), 1 HCB (nội dung quyền) và 1 HCĐ (đối kháng) ở nhóm tuổi 9 - 12”.

Theo HLV Vũ Anh Khôi, thế mạnh của CLB Vovinam xã Ia Grai là các nội dung hội diễn như võ nhạc, đa luyện, song luyện và tự vệ nữ. Tại Giải vô địch Vovinam tỉnh Gia Lai (cũ) năm 2025, CLB đã giành HCV ở nội dung võ nhạc.

Vào mỗi buổi chiều hàng tuần, không khí tập luyện tại CLB Vovinam xã Ia Grai luôn sôi động và đầy nhiệt huyết. Ảnh: R'Ô HOK

Tháng 6.2025, CLB tham gia vòng loại Cuộc thi Võ nhạc Vovinam Dance toàn quốc 2025 (hình thức video clip), do Liên đoàn Vovinam Việt Nam phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội và Công ty CP Vovinam Kỹ thuật số tổ chức. Trong phần thi, các võ sinh trình diễn bài “H’Ren lên rẫy” với trang phục thổ cẩm Tây Nguyên, kết hợp võ thuật và âm nhạc một cách hài hòa, sáng tạo, giúp CLB giành giải nhất tháng 6 ở bảng thi dành cho lứa tuổi dưới 15, đồng thời lọt vào vòng chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức ngày 24.8 tới tại Nhà hát VOH - Music one - Opera house (của Đài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh). Đây là hoạt động văn hóa - thể thao ý nghĩa, tôn vinh Vovinam Việt võ đạo và tinh thần đoàn kết dân tộc, chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9. Sự kiện quy tụ hàng trăm học sinh - sinh viên trong cả nước cùng tham gia biểu diễn và thi đấu.

HLV Vũ Anh Khôi chia sẻ: “CLB đã tích cực tập luyện, chuẩn bị cho vòng chung kết Vovinam Dance 2025 với tâm thế tự tin và quyết tâm cao. Tham gia cuộc thi lần này, chúng tôi mong muốn mang đến một phần trình diễn sáng tạo, đậm chất văn hóa Tây Nguyên. Đây không chỉ là cơ hội giao lưu, học hỏi, mà còn là dịp để quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc và lan tỏa tinh thần võ đạo Vovinam đến cộng đồng”.