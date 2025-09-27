Lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Ở các xã vùng cao nguyên Gia Lai, việc tập luyện thể dục thể thao (TDTT) dần trở thành nhu cầu thường xuyên của bà con đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần.

Ðây là một biểu hiện sinh động của việc tích cực hưởng ứng Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Quan tâm đầu tư, thúc đẩy phong trào

Xã Đak Đoa có hơn 14.000 người, chủ yếu là dân tộc Bahnar và Jrai. Những năm qua, địa phương đã huy động nhiều nguồn lực, trong đó có xã hội hóa, để xây dựng cơ sở vật chất, thúc đẩy phong trào luyện tập.

Người dân xã Đak Đoa tập luyện bóng chuyền. Ảnh: R'Ô Hok

Bà Hồ Thị Duyên - chuyên viên Phòng Văn hóa-Xã hội xã Đak Đoa - cho biết: Hiện xã có 20 sân vận động tại các thôn, tổ dân phố; khoảng 40 sân bóng chuyền và 12 sân thể thao tư nhân các môn bóng đá, tennis, cầu lông, pickleball, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt TDTT thường xuyên của người dân. Nhờ đó, tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số xã Đak Đoa tham gia tập luyện đạt hơn 50% và số gia đình dân tộc thiểu số tham gia luyện tập đạt khoảng 40%.

Tại xã Chư Pưh, phong trào TDTT cũng được quan tâm để lan tỏa đến những vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các hoạt động thể thao ngày càng sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo ông Phan Thành Đông - chuyên viên Phòng Văn hóa-Xã hội xã Chư Pưh, toàn xã có 6 sân bóng đá được đầu tư, 30 sân bóng chuyền, 1 bể bơi và 3 khu vui chơi cho trẻ em.

Hệ thống cơ sở vật chất thể thao ngày càng được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, duy trì thói quen rèn luyện thể chất và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phong trào thể thao quần chúng, đặc biệt trong đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ia Băng đang phát triển mạnh. Theo ông Nguyễn Chung Tình-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Băng, các giải bóng đá, bóng chuyền nội bộ ở địa phương được tổ chức thường xuyên. Vừa qua, xã có 2 đội bóng tham gia Giải bóng đá truyền thống Đak Đoa năm 2025, trong đó đội bóng làng Biă Tih đã xuất sắc giành giải ba.

Ông Nguyễn Văn Ý - Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch - nhìn nhận: Việc đầu tư thiết chế thể thao cơ sở, thường xuyên tổ chức giải thi đấu và đại hội TDTT các cấp đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Những năm qua, các hoạt động TDTT ở nhiều xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ngày càng được tổ chức đồng bộ, phong phú và sinh động.

Người dân tích cực hưởng ứng

Việc tập luyện TDTT đã trở thành nhu cầu không thể thiếu của đông đảo người dân tộc thiểu số. Anh Siu Thanh (làng Plei Djriêk, xã Chư Pưh) chia sẻ: “Hằng ngày, tôi thường cùng anh em trong làng tập trung chơi bóng chuyền để thư giãn, rèn luyện sức khỏe, đồng thời nâng cao kỹ thuật để tham gia các giải đấu do địa phương tổ chức”.

Theo ông Ayó - Phó Trưởng thôn Piơm (xã Đak Đoa), ở địa phương có 400 hộ người Bahnar. Để đáp ứng nhu cầu tập luyện thể thao của bà con, 3 sân bóng chuyền đã được xây dựng trong thôn.

“Sau một ngày lao động vất vả trên nương rẫy, bà con lại tụ họp chơi bóng chuyền để rèn luyện sức khỏe và gắn kết tình làng nghĩa xóm. Vào dịp cuối tuần, không khí luyện tập, giao lưu diễn ra rất sôi nổi”- ông Ayó nói.

Tại xã Ia Băng, nhiều giải thể thao, thi đấu bóng đá được tổ chức thường xuyên. Ảnh: R’Ô Hok

Tại xã Ia Băng, nhiều hộ dân đã chủ động đầu tư xây dựng sân bóng đá, bóng chuyền và thường xuyên tổ chức các trận thi đấu, thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo nên bầu không khí vui tươi, phấn khởi và dần trở thành nét sinh hoạt thường nhật của cộng đồng.

Mới đây, tại sân bóng đá Hyiu Hyô (làng Biă Tih, xã Ia Băng) đã diễn ra Giải bóng đá nội bộ làng Biă Tih lần thứ 2 năm 2025 với sự tham gia của 12 đội bóng.

Ông Yut (làng Biă Tih) chia sẻ: “Chiều nào sân thể thao trong làng cũng đông người ra tập luyện. Mỗi dịp có giải đấu, cả làng lại rộn ràng, không khí thi đấu và cổ vũ rất sôi nổi”.

Các vận động viên trẻ ở xã Ia Băng tập luyện môn đẩy gậy để tham gia thi đấu. Ảnh: R'Ô Hok

Các xã vùng cao nguyên Gia Lai còn chú trọng duy trì và phát triển các môn thể thao truyền thống như đẩy gậy, bắn nỏ... Qua đó, tuyển chọn VĐV tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai (cũ) được duy trì tổ chức hằng năm.

Anh Blưng (làng Adơk Kông, xã Ia Băng), VĐV đoạt được 2 HCV tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh năm 2024 và 2025, chia sẻ: “Tôi thường xuyên luyện tập vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa góp phần giữ gìn các môn thể thao truyền thống của dân tộc mình. Mong rằng tỉnh Gia Lai sẽ có thêm nhiều giải đấu để giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc”.