Sôi nổi Giải bóng đá giao lưu các cơ quan nhà nước và tổ chức tôn giáo

(GLO)- Sáng 19-9, tại sân bóng đá Tỉnh đoàn Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) đã diễn ra Giải bóng đá giao lưu truyền thống giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh do Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức.

Giải đấu năm nay quy tụ 6 đội bóng, gồm: Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phòng An ninh nội địa-Công an tỉnh, Phật giáo tỉnh, Giáo phận Qui Nhơn và Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Gia Lai. Các cầu thủ tham dự là cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan nhà nước cùng chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo.

Giải đấu quy tụ 6 đội bóng tham gia. Ảnh: Ngọc Nhuận

Các đội bóng được chia làm 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra 4 đội vào bán kết. Trận chung kết và tranh hạng ba sẽ diễn ra vào sáng 20-9. Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, cùng các danh hiệu cá nhân: Vua phá lưới và thủ môn xuất sắc.

Ban tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đội bóng. Ảnh: Ngọc Nhuận

Phát biểu khai mạc, ông Phan Đỗ Minh Thanh Anh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai, khẳng định: Giải đấu là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức tôn giáo; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe, rèn luyện thể chất, thắt chặt tinh thần giao lưu, học hỏi lẫn nhau, đồng thời xây dựng sự đồng hành vì sự phát triển của quê hương.

Ngay sau lễ khai mạc, 4 đội bóng gồm: Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, Phật giáo tỉnh, Phòng An ninh nội địa-Công an tỉnh và Giáo phận Qui Nhơn bước vào thi đấu vòng loại đầu tiên.

Trận đấu giữa đội bóng Phòng An ninh nội địa-Công an tỉnh và Giáo phận Qui Nhơn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trong không khí sôi nổi, hấp dẫn, các cầu thủ đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp, bàn thắng ấn tượng, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, vui tươi của khán giả, lan tỏa tinh thần “Đoàn kết-An toàn-Vui khỏe”.