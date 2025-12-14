Hơn 500 vận động viên tham dự Đại hội Thể dục thể thao phường Pleiku lần thứ I

(GLO)- Chiều 14-12, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) phường Pleiku lần thứ I năm 2025.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước thực hiện nghi thức thắp lửa khai mạc Đại hội TDTT phường Pleiku lần thứ I. Ảnh: R’Ô Hok

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku; ông Nguyễn Văn Ý-Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng hơn 2.000 vận động viên, học sinh, nhân dân trên địa bàn.

Quang cảnh Lễ khai mạc Đại hội TDTT phường Pleiku lần thứ I. Ảnh: Minh Chí

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Xuân Phước đã tiếp nhận ngọn đuốc Đại hội từ các vận động viên tiêu biểu và thực hiện nghi thức thắp lửa, chính thức khai mạc Đại hội, tạo khí thế phấn khởi, lan tỏa tinh thần thể thao trong toàn phường.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Thông-Phó Chủ tịch UBND phường Pleiku, Trưởng Ban tổ chức Đại hội, nhấn mạnh: Đại hội TDTT phường Pleiku lần thứ I năm 2025 là sân chơi thể thao quần chúng ý nghĩa, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi; đồng thời là dịp đánh giá thực chất phong trào TDTT ở cơ sở, tuyển chọn vận động viên tham gia thi đấu ở các cấp cao hơn.

Lãnh đạo phường Pleiku trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia Đại hội TDTT phường Pleiku lần thứ I. Ảnh: Minh Chí

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu và khán giả được thưởng thức màn đồng diễn võ thuật và dân vũ sôi động với sự tham gia của 200 võ sinh, đoàn viên, thanh niên.

Đại hội TDTT phường Pleiku lần thứ I năm 2025 thu hút hơn 500 vận động viên của 9 đoàn đến từ 40 tổ dân phố, làng trên địa bàn, tham gia tranh tài ở 7 môn thi đấu gồm: điền kinh, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, kéo co, đẩy gậy và pickleball để tranh 40 bộ huy chương. Theo kế hoạch, Đại hội diễn ra từ ngày 14 đến 28-12.

Màn đồng diễn võ thuật sôi nổi của các võ sinh tại Lễ khai mạc. Ảnh: R’Ô Hok

Khối đồng diễn dân vũ của đoàn viên, thanh niên. Ảnh: R’Ô Hok

Với tinh thần “Đoàn kết-Trung thực-Cao thượng-Tiến bộ”, Đại hội là sự kiện chính trị-văn hóa quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I.