Gia Lai phát triển thể thao thành tích cao từ việc chăm lo vận động viên

(GLO)- Từng bước cải thiện, nâng cao đời sống cho vận động viên (VĐV) được xác định là nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh Gia Lai. Sự quan tâm này góp phần quan trọng tạo điều kiện, động lực để vận động viên không ngừng nỗ lực tập luyện, cống hiến.

Quan tâm cải thiện chỗ ở

Đầu tháng 11-2025, 89 VĐV của Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh được bố trí nơi ở mới tại khu ký túc xá được cải tạo từ trụ sở Cục Thuế tỉnh cũ (236 Phan Bội Châu, phường Quy Nhơn).

Công trình nằm trên khu đất rộng 1.000 m², gồm các dãy nhà 4 tầng thông thoáng, sạch sẽ, đảm bảo tiện nghi, gồm phòng làm việc, phòng ở, khu sinh hoạt chung, khu vệ sinh… đáp ứng tiêu chuẩn sinh hoạt cho lực lượng VĐV.

Các VĐV của Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh được bố trí nơi ở mới tại số 236 Phan Bội Châu, phường Quy Nhơn. Ảnh: M.N

Ông Trần Duy Linh-Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định-cho biết: Đơn vị phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh bố trí phòng ở phù hợp với từng nhóm VĐV, bảo đảm tuân thủ các quy định về sinh hoạt nội trú và quản lý VĐV.

Được bố trí chỗ sinh hoạt tốt là điều mà các thế hệ VĐV trông đợi từ nhiều năm qua. Bởi trước đây, phần lớn VĐV phải sinh hoạt trong khu vực dưới gầm khán đài SVĐ Quy Nhơn, nơi thường xuyên bị ngập nước vào mùa mưa, tường nhà ẩm ướt.

Tại khu ở mới, các phòng ở được phân theo khu vực nam - nữ; mỗi phòng từ 4 đến 7 VĐV và có người phụ trách phòng để bảo đảm nề nếp.

Gắn bó với Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định hơn 13 năm, VĐV Trần Thúy Vy (24 tuổi) chia sẻ: “Chúng tôi thường tập luyện với cường độ lớn, nhất là khi chuẩn bị cho các giải đấu. Có chỗ ở mới đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi hồi phục của VĐV, để đảm bảo duy trì tập luyện dài ngày và thi đấu đạt thành tích cao”.

Được tạo điều kiện chỗ ở mới tiện nghi, các VĐV của Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định rất phấn khởi. Ảnh: M.N

Ông Lục Văn Dũng-Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh-cho hay: "Các em còn trẻ, sống xa gia đình, áp lực tập luyện lớn. Được quan tâm chỗ ở, điều kiện sinh hoạt, các VĐV sẽ yên tâm hơn. Chúng tôi rất mong tỉnh tiếp tục quan tâm đến điều kiện sinh hoạt của VĐV”.

Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định có 13 HLV và 87 VĐV thuộc 3 đội tuyển. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh có 33 HLV và 315 VĐV của 12 đội tuyển.

Dù khu ký túc xá mới góp phần cải thiện đáng kể điều kiện sống, song số lượng phòng hiện tại vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, bởi có đến hơn 400 VĐV đang tập luyện.

Vì vậy, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã đề xuất và được tỉnh giao nhiệm vụ nâng cấp khu vực tập luyện, sinh hoạt của VĐV ở một trong những cơ sở (210 Phan Bội Châu, phường Quy Nhơn) của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.

Đầu tư phù hợp với điều kiện của tỉnh

Cùng với chỗ ở, việc thực hiện đầy đủ chế độ ăn uống, dinh dưỡng cho VĐV, HLV cũng đã được quan tâm. Theo ông Bùi Trung Hiếu-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, công tác chăm lo đời sống VĐV luôn được tỉnh quan tâm.

Ngoài các chế độ chính sách đối với VĐV, HLV thể thao theo quy định chung của Nhà nước, tỉnh cũng đã ban hành các chính sách, chế độ riêng như chế độ dinh dưỡng, tiền công, BHYT, chế độ đãi ngộ, hỗ trợ cho HLV, VĐV phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương, tạo điều kiện để thể thao thành tích cao ngày càng phát triển. Việc động viên đúng lúc giúp VĐV thêm gắn bó, có thêm động lực phấn đấu.

Các VĐV hỗ trợ nhau trong học tập tại khu ký túc xá 236 Phan Bội Châu, phường Quy Nhơn. Ảnh: M.N

Hiện mức hỗ trợ chế độ dinh dưỡng hằng ngày cho HLV, VĐV thể thao thành tích cao (được HĐND tỉnh thông qua từ tháng 7-2023) là 200 nghìn đồng/người/ngày đối với đội tuyển tỉnh; 160 nghìn đồng/người/ngày đối với đội tuyển trẻ; 120 nghìn đồng/người/ngày đối với đội năng khiếu.

Theo ông Hiếu, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đang xây dựng và trình lãnh đạo tỉnh đề xuất với HĐND tỉnh về Đề án phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

Mục tiêu Đề án hướng đến là củng cố, hiện đại hóa trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh; đầu tư trọng điểm, tăng số VĐV thể thao đào tạo tập trung tại tỉnh.

Cùng với đó là tăng cường ứng dụng KHCN, y học thể thao tiên tiến để nâng cao thành tích trong các môn thể thao, tập trung đầu tư các môn thể thao có tiềm năng, thế mạnh, các môn mũi nhọn của tỉnh, các môn thể thao cơ bản trong Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Đại hội Thể thao toàn quốc, các giải trẻ quốc tế, khu vực và trong nước phù hợp với đặc điểm thể chất con người Gia Lai và tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

“Một số điểm mới trong Đề án là sẽ tổ chức các lớp năng khiếu cơ sở, vệ tinh thể thao ở xã, phường nhằm đẩy mạnh phát triển phong trào, phát hiện tài năng thể thao và đào tạo chuyên môn thể thao ban đầu.

Khi đặt mục tiêu nâng tầm thể thao thành tích cao, Đề án chính là chiến lược dài hạn nhằm tạo dựng môi trường chuyên nghiệp, nơi VĐV có thể toàn tâm rèn luyện, nuôi dưỡng khát vọng và bứt phá trên các đấu trường”-ông Hiếu kỳ vọng.