Vận động viên thể thao phía Đông tỉnh Gia Lai thoát cảnh ở gầm khán đài

HUỲNH VỸ
(GLO)-Khu ký túc xá vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh (Khu ký túc xá) vừa hoàn thành việc sửa chữa, cải tạo. Từ đây, các VĐV sẽ thoát cảnh sống ở gầm của khán đài Sân vận động Quy Nhơn.

Khu ký túc xá này trước đây là trụ sở Cục Thuế tỉnh cũ, tại địa chỉ số 236 Phan Bội Châu, phường Quy Nhơn. Công trình có diện tích đất 1.000 m², diện tích sàn xây dựng 2.130 m², được bố trí làm nơi ăn ở, sinh hoạt cho HLV và VĐV của Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh.

Khu ký túc xá VĐV, HLV Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh. Ảnh: H.V

Toàn bộ VĐV đang lưu trú tại Trường Năng khiếu Thể dục thể thao Bình Định (cũ) và các phòng dưới gầm khán đài Sân vận động Quy Nhơn sẽ chuyển về sinh hoạt tại Khu ký túc xá.

Theo đó, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định tạm thời tiếp nhận, trực tiếp quản lý và vận hành Khu ký túc xá; đồng thời phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh rà soát, thống nhất bố trí nơi ở cho lực lượng HLV, VĐV đảm bảo phù hợp và đúng quy định.

Hiện nay, VĐV các đội tuyển thể thao thành tích cao phía Đông tỉnh tập trung tại 2 đơn vị là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh (33 HLV, 309 VĐV, 12 đội tuyển), Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định (10 HLV, 84 VĐV, 4 đội tuyển). Việc di chuyển sang Khu ký túc xá sẽ đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, tập luyện và thi đấu của các đội tuyển thể thao tỉnh.

